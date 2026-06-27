Quote 24.00 auf Österreich! WM-Boost von bet-at-home für Algerien-Kracher

In der Nacht zum 28. Juni um 04:00 Uhr deutscher Zeit kommt es in Gruppe J zum Showdown zwischen Algerien und Österreich.
WM-HAMMER! Quote 24,00 statt 3,00 auf Sieg Österreich gegen Algerien!
Ein Spiel, bei dem es um alles oder nichts geht – und du kannst der größte Gewinner sein! Pünktlich zu diesem WM-Kracher zündet der Wettanbieter bet-at-home den ultimativen Quoten-Turbo für alle neuen Wett-Fans.
Glaubst du an einen Sieg der ÖFB-Elf von Ralf Rangnick? Dann halt dich fest: Exklusiv für Neukunden gibt es statt der regulären Quote von 3,00 eine unfassbare 24,00 auf einen Sieg der Österreicher!
Der Quotenboost im Detail: So profitierst du vom WM-Kracher
Ein Blick auf die regulären Quoten zeigt: Österreich geht als leichter Favorit in die Partie. Eine Quote von 3,00 ist bereits solide, aber was bet-at-home hier anbietet, ist eine Ansage an die Konkurrenz. Dieser Neukunden-Vorteil katapultiert eine mögliche Gewinnausschüttung in völlig neue Sphären und macht den Tipp auf unsere Nachbarn extrem attraktiv.
Das Beste daran: Alle Extra-Gewinne, die du durch den Boost erzielst (bis zu 30 Euro), werden als Echtgeld gutgeschrieben und unterliegen keinen lästigen Umsatzbedingungen! Das bedeutet: Was du extra gewinnst, gehört sofort dir – ohne Wenn und Aber.
Der Quoten-Vergleich auf einen Blick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Algerien vs. Österreich
Sieg Österreich
3,00
24,00
So einfach sicherst du dir die Mega-Quote – Schritt für Schritt erklärt
Du willst diesen Quoten-Turbo nicht verpassen? Kein Problem! Wir zeigen dir, wie du in wenigen Minuten startklar bist und dir diesen exklusiven Vorteil für das WM-Spiel Algerien gegen Österreich sicherst:
- 1. Registrieren: Klicke auf den Aktionslink und eröffne ein neues Wettkonto bei bet-at-home. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung, um dein Wettkonto aufzuladen.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Österreich (Tipp „2“) gegen Algerien.
- 4. Gewinn kassieren: Wenn Österreich das Spiel gewinnt, wird dein Gewinn bis zur normalen Quote (3,00) sofort als Echtgeld gutgeschrieben. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost (bis zu 30 €) landet kurz darauf als Echtgeld auf deinem Konto!
Wichtige Regeln für den Quoten-Boost
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Punkte aus den AGB:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.
- Erste Wette: Der Quotenboost wird nur auf die erste Wette nach der Registrierung gewährt.
- Maximaler Extra-Gewinn: Der maximale Extra-Gewinn, der durch die erhöhte Quote erzielt werden kann, beträgt 30 Euro.
- Zeitrahmen: Deine qualifizierende Wette muss unbedingt vor dem Anpfiff am 28.06.2026 um 04:00 Uhr platziert werden.
Der Showdown in Kansas City verspricht Hochspannung pur. Mit diesem Angebot von bet-at-home wird die Partie für dich aber noch nervenaufreibender. Sichere dir jetzt diesen exklusiven Neukunden-Vorteil und fiebere mit einer Hammer-Quote von 24,00 mit der ÖFB-Elf!
Hinweis: Sportwetten sind erst ab 18 Jahren erlaubt. Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von bet-at-home. Alle Quoten unterliegen Schwankungen und können sich ändern. Stand: [aktuelles Datum].
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert