Quote 30.00 auf Frankreich! Tipico Quotenboost zum WM-Kracher Norwegen - Frankreich

SPORT1 Betting 26.06.2026 • 11:45 Uhr Sichere dir als Neukunde bei Tipico die Hammer-Quote von 30.00 statt 1.57 auf einen Sieg von Frankreich gegen Norwegen bei der WM 2026. Alle Infos zum Angebot hier!

In der Gruppenphase der WM 2026 kommt es am 26. Juni um 21:00 Uhr zum absoluten Showdown zwischen Norwegen und Frankreich.

Beide Teams stehen mit sechs Punkten da, es geht um den prestigeträchtigen Gruppensieg. Während der Équipe Tricolore ein Remis reicht, müssen die Norweger um Superstar Haaland alles auf eine Karte setzen.

Und genau für diesen Kracher hat sich der Wettanbieter Tipico etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein unfassbarer Quotenboost exklusiv für Neukunden, der deine Wette auf die Franzosen vergoldet!

Der Quotenboost im Detail: Eine Quote, die alles in den Schatten stellt

Du glaubst fest an die individuelle Klasse von Mbappé, Griezmann und Co.? Dann halt dich fest! Normalerweise steht die Quote für einen Sieg von Frankreich bei mageren 1,57 – eine klare Favoritenrolle.

Doch Tipico packt den Hammer aus und katapultiert die Quote auf sagenhafte 30,00! Richtig gelesen, eine dreißig!

Dieser XXL-Boost ist ein exklusiver Neukunden-Vorteil und macht den Tipp auf den amtierenden Vizeweltmeister zur vielleicht lukrativsten Chance des gesamten Spieltags.

Der Quoten-Vergleich auf einen Blick

Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, hier der direkte Vergleich in unserer übersichtlichen Tabelle:

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Norwegen vs. Frankreich Sieg Frankreich 1,57 30,00

So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Du willst von diesem Mega-Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du in wenigen Minuten startklar bist und dir die Top-Quote sicherst:

1. Registrieren: Klicke auf unseren exklusiven Link zu Tipico und eröffne ein neues Wettkonto. Der Vorgang ist unkompliziert und in wenigen Minuten erledigt.

Klicke auf unseren exklusiven Link zu Tipico und eröffne ein neues Wettkonto. Der Vorgang ist unkompliziert und in wenigen Minuten erledigt. 2. Einzahlen: Zahle einen Betrag von mindestens 10 € auf dein neues Konto ein, um dich für die Aktion zu qualifizieren.

Zahle einen Betrag von mindestens 10 € auf dein neues Konto ein, um dich für die Aktion zu qualifizieren. 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Frankreich gegen Norwegen (Tipp-Markt „2“). Achte darauf, den maximalen Einsatz von 2 € für den Boost nicht zu überschreiten.

Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Frankreich gegen Norwegen (Tipp-Markt „2“). 4. Gewinn kassieren: Jetzt heißt es Daumen drücken! Gewinnt Frankreich das Spiel, wird dein Gewinn basierend auf der normalen Quote sofort in Echtgeld ausgezahlt. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost wird dir in der Regel innerhalb von 24 Stunden als Bonusguthaben gutgeschrieben.

Wichtige Regeln und Bedingungen im Überblick

Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Punkte des Angebots:

Exklusiv für Neukunden: Das Angebot gilt nur für Spieler, die sich neu bei Tipico registrieren.

Das Angebot gilt nur für Spieler, die sich neu bei Tipico registrieren. Maximaler Einsatz: Der für den Quotenboost qualifizierende Maximaleinsatz beträgt 2 €.

Der für den Quotenboost qualifizierende Maximaleinsatz beträgt 2 €. Zeitliche Begrenzung: Die Wette muss vor Spielbeginn am 26.06.2026 um 21:00 Uhr platziert werden.

Die Wette muss vor Spielbeginn am 26.06.2026 um 21:00 Uhr platziert werden. Kein Cashout: Die Cashout-Funktion ist für diese Wette nicht verfügbar.

Worauf wartest du noch? Sichere dir jetzt diesen einmaligen Quoten-Vorteil und verleihe dem WM-Topspiel zwischen Norwegen und Frankreich die Extra-Portion Nervenkitzel!

Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren erlaubt. Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die AGB von Tipico. Weitere Informationen zu verantwortungsvollem Spielen findest du auf der Webseite des Anbieters.