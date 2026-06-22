Die Spannung steigt, die Weltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus und am 2. Spieltag kommt es zu einem echten Leckerbissen! Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi trifft auf das ambitionierte Österreich unter Taktikfuchs Ralf Rangnick.
WM-Knaller bei Tipico: Quote 30,00 auf Argentinien-Sieg gegen Österreich!
Während die „Albiceleste“ als klarer Favorit ins Rennen geht, gilt das ÖFB-Team als potenzieller Geheimfavorit des Turniers.
Pünktlich zu diesem Kracher am 22.06. um 19:00 Uhr zündet der Wettanbieter Tipico einen echten Quoten-Turbo:
Für alle Neukunden gibt es statt der regulären 1,42 eine unglaubliche Quote von 30,00 auf einen Sieg Argentiniens!
Der Quotenboost im Detail: Ein Turbo für deinen Wettschein
Normalerweise würdest du für einen Sieg des amtierenden Weltmeisters nur eine magere Quote von 1,42 erhalten. Doch Tipico legt für Neukunden eine Schippe drauf – und was für eine! Die Quote wird auf sensationelle 30,00 angehoben. Das ist mehr als eine Verzwanzigfachung des ursprünglichen Wertes! Anstatt bei 2 € Einsatz mickrige 2,84 € Gewinn zu erzielen, kannst du dir mit dem Boost satte 60 € sichern. Dieser Neukunden-Vorteil macht den ohnehin schon spannenden WM-Showdown zwischen dem Favoriten und dem „Dark Horse“ aus Österreich für dich noch brisanter.
Der Deal auf einen Blick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Argentinien vs. Österreich
Argentinien gewinnt
1,42
30,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Boost:
Du willst von dieser einmaligen Chance profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du den Quoten-Turbo zündest:
- Registrierung: Klicke auf einen der Aktionslinks und erstelle ein neues Wettkonto bei Tipico. Der Vorgang dauert nur wenige Minuten.
- Einzahlung: Tätige deine erste Einzahlung. In der Regel ist eine Mindesteinzahlung von 10 € erforderlich.
- Wette platzieren: Gehe zur WM-Partie Argentinien vs. Österreich und platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Argentinien“.
- Gewinn kassieren: Lehn dich zurück, verfolge das Spiel im Liveticker und fiebere mit! Wenn Messi & Co. gewinnen, wird dein Gewinn basierend auf der Mega-Quote von 30,00 berechnet.
Wichtige Regeln: Das musst du beachten
Damit alles glattläuft, solltest du die Eckpunkte der Aktion kennen. Hier sind die wichtigsten Bedingungen auf einen Blick:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.
- Maximaler Einsatz: Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 €.
- Zeitlicher Rahmen: Deine Wette muss vor Spielbeginn am 22.06.2026 um 19:00 Uhr platziert werden.
- Wettart: Es zählen nur Pre-Match-Einzelwetten auf den Markt „Sieg Argentinien“. Cashout ist nicht verfügbar.
Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Tipico.
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