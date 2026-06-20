Quote 15,20 auf Deutschland-Sieg gegen die Elfenbeinküste bei Neo.bet

Die Spannung steigt, das WM-Fieber packt die Nation! Am 20. Juni um 22:00 Uhr steht für die deutsche Nationalmannschaft das wichtige Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste an.
WM-Kracher bei Neo.bet: Quote 15,20! Setze auf Deutschland-Sieg gegen die Elfenbeinküste!
Ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist, wie der jüngste Sieg gegen Frankreich eindrucksvoll bewiesen hat. Während die Experten über den Ausgang rätseln, hat der Wettanbieter Neo.bet für alle neuen Wett-Fans ein absolutes Hammer-Angebot parat.
Anstatt der normalen Quote von 1,52 auf einen Sieg der DFB-Elf, zündet Neo.bet den Quoten-Turbo und katapultiert die Quote auf unglaubliche 15,20!
Der Quotenboost im Detail: So wird aus Kleinem ganz Groß!
Normalerweise würdest du für einen Sieg der deutschen Mannschaft eine eher überschaubare Quote erhalten. Deutschland geht als Favorit in die Partie, was sich in der regulären Quote von 1,52 widerspiegelt.
Doch mit dem exklusiven Neukunden-Vorteil von Neo.bet sieht die Welt ganz anders aus. Der Anbieter verzehnfacht die Quote und bietet dir eine sensationelle 15,20 auf den Tipp-Markt „Deutschland gewinnt“.
Das bedeutet: Mit dem Maximaleinsatz von 5€ könntest du dir anstatt mickriger 7,60€ einen satten Gewinn von 76€ sichern! Ein Angebot, das man sich als neuer Tipper nicht entgehen lassen sollte.
Der Quoten-Vergleich auf einen Blick
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Quoten für dich in einer Tabelle gegenübergestellt:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote bei Neo.bet
Deutschland vs. Elfenbeinküste
Deutschland gewinnt
1,52
15,20
So sicherst du dir die Mega-Quote: Schritt für Schritt zum Erfolg
Du willst von diesem Quoten-Kracher profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Neukunden-Boost in wenigen Minuten sicherst:
- 1. Registrieren: Klicke auf einen der Links auf unserer Seite, um direkt zu Neo.bet zu gelangen. Eröffne dort ein neues Wettkonto. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Beachte dabei eventuelle Bonusbedingungen für den Einzahlungsbonus, den du zusätzlich nutzen kannst.
- 3. Wette platzieren: Gehe zur WM-Partie Deutschland vs. Elfenbeinküste und platziere deine erste Pre-Match-Wette mit maximal 5€ auf „Sieg Deutschland“. Der Quotenboost wird dir direkt im Wettschein angezeigt.
- 4. Gewinn kassieren: Jetzt heißt es Daumen drücken! Wenn die DFB-Elf das Spiel gewinnt, wird dein Gewinn auf Basis der Mega-Quote von 15,20 berechnet und deinem Konto gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den Willkommensboost
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese entscheidenden Eckpunkte des Angebots:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei Neo.bet registrieren.
- Maximaleinsatz: Es gilt ein Maximaleinsatz von 5€ für diese spezielle Wette.
- Zeitliche Begrenzung: Der Willkommensboost ist nur bis zum Anpfiff des Spiels am 20.06. um 22:00 Uhr verfügbar.
- Einmalige Nutzung: Jeder Neukunde kann nur einen Willkommensboost in Anspruch nehmen.
Bist du bereit, auf die DFB-Elf zu setzen und dir die Chance auf einen Top-Gewinn zu sichern? Dann schlag jetzt zu, bevor der Anpfiff ertönt!
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