Quote 7,25 auf Olise-Tor! Interwetten Boost für Frankreich vs. Irak bei der WM 2026

Am zweiten Spieltag der Gruppenphase trifft der haushohe Favorit Frankreich auf den krassen Außenseiter Irak. Während die Équipe Tricolore auf dem Papier alles klar machen sollte, sorgt ein Mann für besondere Aufmerksamkeit: Michael Olise.
WM-Kracher mit Quote 7,25: Interwetten zündet den Olise-Turbo gegen den Irak!
Der dribbelstarke Flügelstürmer könnte der Dosenöffner gegen ein tiefstehendes irakisches Team werden.
Passend zu diesem Duell hat der Wettanbieter Interwetten einen echten Quoten-Hammer für alle Neukunden im Gepäck!
Der Quotenboost im Detail: Olise als Torschütze zum Top-Preis
In einem Spiel, in dem die Siegquoten für Frankreich kaum der Rede wert sind (um die 1.11), muss man kreativ werden, um echten Value zu finden. Und genau hier setzt Interwetten an. Während die reguläre Quote für einen Treffer von Michael Olise bereits bei soliden 6,25 liegt, zündet der Anbieter den Nachbrenner.
Für alle Neukunden wird die Quote auf einen Scorer-Punkt des Offensiv-Juwels auf unfassbare 7,25 gepusht! Das ist ein satter Aufschlag und eine einmalige Chance, von der erwarteten französischen Dominanz zu profitieren. Olise ist bekannt für seine Torgefahr aus der zweiten Reihe und seine Dribblings – eine Wette auf ihn als Torschützen ist daher mehr als nur ein Glücksspiel.
Der Interwetten-Boost auf einen Blick
Um die Attraktivität dieses Angebots zu verdeutlichen, hier der direkte Vergleich in unserer Übersichtstabelle:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Frankreich vs. Irak
Michael Olise erzielt ein Tor
6,25
7,25
So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst diesen exklusiven Neukunden-Vorteil nutzen? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du in wenigen Minuten startklar bist, um dir die Top-Quote zu sichern:
- 1. Konto eröffnen: Besuche die Webseite von Interwetten und klicke auf „Jetzt registrieren“. Fülle das Anmeldeformular vollständig und wahrheitsgemäß aus.
- 2. Einzahlung tätigen: Nach der erfolgreichen Registrierung musst du dein Wettkonto aufladen. Wähle eine der vielen verfügbaren Zahlungsmethoden und tätige deine erste Einzahlung.
- 3. Wette platzieren: Suche das WM-Spiel „Frankreich vs. Irak“ (22.06. um 23:00 Uhr) und wähle die Pre-Match-Wette „Michael Olise trifft“. Platziere deine Wette mit dem erhöhten Quotenboost.
- 4. Mitfiebern & Kassieren: Jetzt heißt es Daumen drücken! Sollte Michael Olise im Spiel treffen und deine Wette erfolgreich sein, wird dein Gewinn entsprechend der Boost-Quote von 7,25 gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den Neukunden-Boost
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Bedingungen des Angebots. Die vollständigen AGB findest du direkt bei Interwetten.
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei Interwetten registrieren.
- Maximaler Einsatz: Für Quotenboost-Aktionen gilt in der Regel ein maximaler Einsatz. Prüfe die genaue Höhe auf der Aktionsseite.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor Anpfiff des Spiels platziert werden. Live-Wetten sind von dieser Aktion ausgeschlossen.
- Zeitlicher Rahmen: Das Angebot ist nur bis zum Spielbeginn am 22.06.2026 um 23:00 Uhr gültig.
Sichere dir jetzt deine Chance auf die Mega-Quote von 7,25 und erlebe das WM-Spiel Frankreich gegen Irak mit extra Nervenkitzel!
Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Interwetten. Alle Angaben ohne Gewähr.
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