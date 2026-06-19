Quote 20,00 Niederlande vs. Schweden | ODDSET WM 2026 Boost für Neukunden

SPORT1 Betting 19.06.2026 • 18:00 Uhr Sichere dir als Neukunde bei ODDSET die Hammer-Quote von 20,00 auf Über 2,5 Tore im WM-Spiel Niederlande gegen Schweden. Exklusiver Wettbonus zur WM 2026!

Die Spannung steigt, der Puls rast! Am zweiten Spieltag der WM-Gruppenphase 2026 kommt es in Gruppe F zum brisanten Duell zweier Fußball-Schwergewichte: Die Niederlande trifft auf Schweden. Ein echter Klassiker, bei dem traditionell die Fetzen fliegen – und für dich gibt es jetzt die einmalige Chance, mit einem echten Quoten-Hammer abzusahnen!

Pünktlich zum Anpfiff am 20. Juni um 19:00 Uhr zündet der Wettanbieter ODDSET einen unfassbaren Quoten-Turbo exklusiv für Neukunden.

Der Quotenboost im Detail: 20,00 statt 1,78!

ergiss die normalen Wettmärkte, hier kommt der Deal, der alles in den Schatten stellt. Während die reguläre Quote für „Mehr als 2,5 Tore“ bei soliden 1,78 liegt, schraubt ODDSET diesen Wert für Neuanmelder auf eine sensationelle 20,00 hoch! Ein Blick auf die Historie verrät: Das Duell ist ausgeglichen (11 Siege NED, 8 Siege SWE) und das Torverhältnis mit 47:48 fast identisch – Tore sind hier quasi vorprogrammiert! Statt einem mageren potenziellen Gewinn von 8,90 € bei 5 € Einsatz winkt dir mit dem Boost ein satter Gewinn von 100 €! Das ist mehr als das Zehnfache des normalen Gewinns und deine goldene Eintrittskarte in die Welt der Sportwetten.

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote (Neukunden) Niederlande vs. Schweden Mehr als 2,5 Tore 1,78 20,00

SSo einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo:

Du willst von diesem exklusiven Neukunden-Vorteil profitieren? Nichts leichter als das! Folge einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung und katapultiere deine erste Wette in neue Sphären:

1. Registrieren: Klicke auf unseren Link und erstelle ein neues Wettkonto bei ODDSET. Die Aktion ist exklusiv für Neukunden.

Klicke auf unseren Link und erstelle ein neues Wettkonto bei ODDSET. Die Aktion ist exklusiv für Neukunden. 2. Einzahlen: Zahle mindestens 10 € auf dein neues Konto ein.

Zahle mindestens 10 € auf dein neues Konto ein. 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette mit exakt 5 € Einsatz auf den Markt „Mehr als 2,5 Tore“ im Spiel Niederlande gegen Schweden.

Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette mit auf den Markt „Mehr als 2,5 Tore“ im Spiel Niederlande gegen Schweden. 4. Gewinn kassieren: Wenn im Spiel mindestens drei Tore fallen, wird dein Gewinn basierend auf der Quote 20,00 berechnet und dir als Echtgeld gutgeschrieben – ohne weitere Umsatzbedingungen!

Worauf wartest du noch? Sichere dir jetzt deine Chance auf den Mega-Gewinn zum WM-Kracher!

Wichtige Regeln auf einen Blick:

Damit alles glattläuft, beachte bitte diese wichtigen Eckpunkte des Angebots:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die sich neu bei ODDSET registrieren.

Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die sich neu bei ODDSET registrieren. Exakter Einsatz: Die Wette muss mit genau 5 € platziert werden.

Die Wette muss mit genau 5 € platziert werden. Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Spielbeginn am 20.06.2026 um 19:00 Uhr abgegeben werden.

Die Wette muss vor dem Spielbeginn am 20.06.2026 um 19:00 Uhr abgegeben werden. Kein Cashout: Die Cashout-Funktion ist für diese Wette nicht verfügbar.