Die Spannung steigt, das WM-Fieber packt die Nation! Deutschland steht nach einer überzeugenden Gruppenphase im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft 2026. Am Montagabend (29.06., 22:30 Uhr) wartet in Boston mit Paraguay der nächste Gegner auf dem Weg zum großen Traum.
WM-Sechzehntelfinale: Unglaubliche Quote 13,50 auf DFB-Sieg gegen Paraguay!
Die DFB-Elf geht als haushoher Favorit in die Partie, und für alle neuen Wett-Fans gibt es jetzt den ultimativen Anreiz, mitzufiebern: Der Wettanbieter NEO.bet zündet den Quoten-Turbo und bietet eine sensationelle Quote von 13,50 auf einen Sieg der deutschen Mannschaft!
Der Quotenboost im Detail: Ein Neukunden-Vorteil der Extraklasse
Die Rollenverteilung vor dem Anpfiff könnte kaum klarer sein. Deutschland überzeugte zuletzt mit einer beeindruckenden Offensive und erzielte 18 Tore in den letzten fünf Spielen. Paraguay hingegen setzt auf eine stabile Defensive, gilt im Angriff aber als harmlos.
Die reguläre Siegquote für Deutschland liegt daher bei mageren 1,35. Doch was bedeutet das konkret für dich? NEO.bet verzehnfacht die Quote exklusiv für Neukunden und schraubt sie auf unglaubliche 13,50 hoch!
Anstatt eines minimalen Gewinns hast du die Chance, mit einem kleinen Einsatz groß abzuräumen. Mit dem Maximaleinsatz von 5€ könntest du dir so im Erfolgsfall satte 67,50€ sichern.
Der Quoten-Kracher auf einen Blick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Deutschland vs. Paraguay
Sieg Deutschland
1,35
13,50
So einfach sicherst du dir den WM-Boost: Schritt für Schritt
Du willst von diesem Quoten-Hammer profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Neukunden-Vorteil in wenigen Minuten holst:
- 1. Registrieren: Klicke auf den Aktionslink zu NEO.bet und erstelle ein neues Wettkonto. Der Prozess ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Wähle eine für dich passende Zahlungsmethode aus dem breiten Angebot.
- 3. Wette platzieren: Wähle die Partie Deutschland vs. Paraguay und platziere deine erste Pre-Match-Wette auf „Sieg Deutschland“. Wichtig: Setze dabei maximal 5€, um den Boost voll auszunutzen.
- 4. Gewinn kassieren: Lehn dich zurück und fiebere mit der DFB-Elf! Sollte Deutschland das Spiel innerhalb der regulären Spielzeit gewinnen, wird dein Gewinn basierend auf der Mega-Quote von 13,50 berechnet.
Wichtige Regeln für den Quoten-Turbo
Damit du bestens vorbereitet bist, hier die wichtigsten Bedingungen des Angebots im Überblick:
- Exklusiv für Neukunden: Das Angebot gilt nur für Spieler, die sich neu bei NEO.bet registrieren.
- Maximaler Einsatz: Der für den Quotenboost anrechenbare Maximaleinsatz beträgt 5€.
- Gültigkeit: Der Boost muss als erste Wette nach der Registrierung platziert werden.
- Zeitrahmen: Die Wette muss vor Spielbeginn (Pre-Match) abgegeben werden.
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