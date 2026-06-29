WM-Sechzehntelfinale: Unglaubliche Quote 13,50 auf DFB-Sieg gegen Paraguay!

Hol dir die Mega-Quote 13,50 statt 1,35 für einen Sieg von Deutschland gegen Paraguay im WM-Sechzehntelfinale. Exklusiver Neukunden-Boost von NEO.bet! Jetzt zuschlagen!