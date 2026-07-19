WM-Finale: Quote 80,00 auf Argentinien! Bwin mit Mega-Boost für Spanien vs Argentinien

SPORT1 Betting 19.07.2026 • 07:00 Uhr Unglaubliche Quote 80,00 für einen Sieg Argentiniens gegen Spanien im WM-Finale 2026! Sicher dir als Neukunde bei Bwin diesen Quoten-Hammer und wette auf Messi & Co.

Die Spannung steigt, die ganze Welt blickt auf das größte Fußballspiel des Planeten: Im Finale der Weltmeisterschaft 2026 stehen sich die Giganten Spanien und Argentinien gegenüber!

Ein Duell, das elektrisiert – die Furia Roja gegen die Albiceleste mit Superstar Lionel Messi. Während Experten über den Favoriten streiten, haut der Wettanbieter Bwin einen absoluten Quoten-Hammer raus, der es in sich hat.

Für alle Neukunden gibt es eine unfassbare Quote von 80,00 auf einen Sieg Argentiniens!

Der Quotenboost im Detail: Ein Turbo für deinen Wettschein

Das WM-Finale ist an sich schon ein Highlight, doch mit dieser Aktion setzt Bwin noch einen drauf. Normalerweise steht die Quote für einen Sieg Argentiniens nach 90 Minuten bei soliden 3,50.

Ein fairer Wert, wenn man bedenkt, dass Spanien nach einem dominanten Turnier als leichter Favorit ins Spiel geht. Doch Bwin zündet für Neukunden den ultimativen Quoten-Turbo.

Statt der regulären Quote von 3,50 schickt der Anbieter eine gigantische 80,00 ins Rennen! Das ist mehr als eine Verzwanzigfachung der ursprünglichen Quote und eine einmalige Chance, das WM-Finale noch spannender zu machen.

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Spanien vs. Argentinien Sieg Argentinien (in 90 Min.) 3,50 80,00

So sicherst du dir den Neukunden-Vorteil: Schritt für Schritt zur Top-Quote

Du willst von diesem exklusiven Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Quotenboost in nur wenigen Schritten sichern kannst. Folge einfach unserer Anleitung und platziere deine Wette auf den Weltmeister-Tipp:

1. Registrieren & Konto eröffnen: Klicke auf den Aktionslink zu Bwin und erstelle ein neues Wettkonto. Der Prozess ist schnell und unkompliziert.

Klicke auf den Aktionslink zu Bwin und erstelle ein neues Wettkonto. Der Prozess ist schnell und unkompliziert. 2. Einzahlung tätigen: Zahle mindestens 10 € auf dein neues Konto ein. Beachte die zugelassenen Zahlungsmethoden in den AGB.

Zahle mindestens 10 € auf dein neues Konto ein. Beachte die zugelassenen Zahlungsmethoden in den AGB. 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Argentinien“ im WM-Finale gegen Spanien (Anstoß: 19.07., 21:00 Uhr).

Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Argentinien“ im WM-Finale gegen Spanien (Anstoß: 19.07., 21:00 Uhr). 4. Gewinn kassieren: Wenn Messi & Co. das Spiel nach regulärer Spielzeit gewinnen, wird dein Gewinn basierend auf der Quote 80,00 ausgezahlt!

Die wichtigsten Regeln auf einen Blick

Damit alles glatt läuft, solltest du die wichtigsten Bedingungen für diesen Deal kennen. Wir haben sie für dich zusammengefasst:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden aus Deutschland, die noch kein Konto bei Bwin besitzen.

Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden aus Deutschland, die noch kein Konto bei Bwin besitzen. Maximaler Einsatz: Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 €.

Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 €. Zeitrahmen: Die Wette muss vor Spielbeginn am 19.07. um 21:00 Uhr platziert werden.

Die Wette muss vor Spielbeginn am 19.07. um 21:00 Uhr platziert werden. Auszahlung: Gewinne werden in der Regel in Form von FreeBets gutgeschrieben.

Dieses Angebot ist die perfekte Gelegenheit, um mit einem echten Kracher in die Welt der Sportwetten einzusteigen. Verpasse nicht die Chance, mit einer Mega-Quote auf den möglichen Weltmeister Argentinien zu wetten!