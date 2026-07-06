Argentinien vs Ägypten: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 07.07.2026

Unsere Expertenanalyse für das WM-Achtelfinale. Lesen Sie unsere Argentinien vs Ägypten Prognosen und Wett Tipps für das Spiel am 07.07.2026. Wer zieht ins Viertelfinale ein?