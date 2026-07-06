Mit dem Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten wartet bei der WM 2026 ein spannendes Kräftemessen auf die Fans. Während der amtierende Weltmeister seiner Favoritenrolle gerecht werden und den nächsten Schritt Richtung Titelverteidigung machen möchte, reisen die Pharaonen nach dem historischen Einzug in die K.-o.-Phase mit jeder Menge Selbstvertrauen an.
Argentinien vs Ägypten: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 07.07.2026
Die Voraussetzungen versprechen eine interessante Partie, in der sowohl die individuelle Klasse der Südamerikaner als auch die kämpferischen Qualitäten der Nordafrikaner eine entscheidende Rolle spielen könnten.
Wir sehen die Südamerikaner vorne und spielen mit einer Quote von 1,16 bei NEO.bet den Wett Tipp, dass sich Argentinien für die nächste Runde qualifiziert..
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Die amtierenden Weltmeister aus Argentinien gehen als klarer Favorit in dieses Achtelfinale. Die Buchmacher geben der Albiceleste eine Siegwahrscheinlichkeit von 73 Prozent, während Ägypten nur eine Chance von 12 Prozent eingeräumt wird. Diese Einschätzung basiert nicht nur auf der individuellen Klasse, sondern auch auf der historischen Dominanz.
Argentinien hat eine beeindruckende Bilanz gegen afrikanische Mannschaften bei Weltmeisterschaften mit sechs Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage. Die beiden bisherigen Duelle gegen Ägypten wurden beide gewonnen, mit einem Torverhältnis von 8:0.
Allerdings zeigte Argentinien im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde beim 3:2-Sieg nach Verlängerung einige Schwächen, die Ägypten Hoffnung machen dürften. Die Pharaonen stehen zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der K.o.-Runde einer WM und haben nichts zu verlieren. Sie mussten ebenfalls in die Verlängerung und gewannen im Elfmeterschießen gegen Australien.
Während Ägypten bei diesem Turnier im Schnitt 55 Prozent Ballbesitz hatte, wird erwartet, dass Argentinien in diesem Spiel das Geschehen kontrolliert. Argentiniens Offensive ist brandgefährlich und könnte als erst zweite Nation nach Uruguay in zehn aufeinanderfolgenden WM-Spielen zwei oder mehr Tore erzielen. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich Lionel Messi, der mit sieben Toren in vier Spielen in überragender Form ist.
Argentinien vs Ägypten: Wett Tipps für Tipper
Jetzt wird’s spannend! Wir haben uns die besten Quoten angesehen und ein paar interessante Wett Tipps für euch zusammengestellt. Hier sind unsere Empfehlungen für das Duell zwischen Argentinien und Ägypten:
- Argentinien kommt weiter (Quote 1,16 bei NEO.bet): Dies ist die sicherste Variante. Auch wenn es gegen Kap Verde eng wurde, ist die Qualität im argentinischen Kader einfach zu hoch. Die Titelverteidiger haben in den letzten fünf Turnieren immer das Achtelfinale überstanden. Eine Quote von 1,16 ist zwar nicht hoch, aber eine solide Basis für eine Kombiwette.
- Sieg Argentinien & Lionel Messi trifft (Quote 1,98 bei NEO.bet): Hier wird es schon lukrativer! Messi hat in jedem der vier Spiele bei diesem Turnier getroffen und ist der absolute Schlüsselspieler. Wenn Argentinien gewinnt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr Kapitän wieder auf der Anzeigetafel steht. Mit einer Quote von 1,98 ist dieser Tipp eine attraktive Option.
- Lionel Messi erzielt zwei oder mehr Tore (Quote 4,35 bei NEO.bet): Für die Mutigen unter euch! Messi ist im Rennen um den Goldenen Schuh und in bestechender Form. Ägypten hat in diesem Turnier noch kein Spiel ohne Gegentor überstanden. Angesichts von Messis unglaublichem xG-Wert (erwartete Tore) und Argentiniens Offensivkraft ist ein Doppelpack des Superstars eine Wette mit sehr hohem Wert bei einer Quote von 4,35.
Wir erwarten ein Spiel, in dem die Argentinier ihre Favoritenrolle am Ende durchsetzen werden. Ägypten wird kämpfen, aber die individuelle Klasse von Messi und Co. sollte den Unterschied machen. Schaut auf unserer Seite für die besten Wettanbieter vorbei, um eure Wette zu platzieren. Wir liefern euch auch zahlreiche hilfreiche WM 2026 Prognosen und Tipps, mit denen ihr Fehler vermeiden und je nach Turnierverlauf die passenden Wetten platzieren könnt. Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem spannenden WM-Achtelfinale!
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