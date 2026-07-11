Argentinien vs Schweiz Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 12.07.2026

SPORT1 Betting 11.07.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Argentinien vs Schweiz Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM 2026 Spiel am 12.07.2026.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit steigt das vierte und letzte Viertelfinale der WM 2026. Titelverteidiger Argentinien bekommt es dabei im Arrowhead Stadium von Kansas City mit der Schweiz zu tun. Sechs der acht Nationen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 stammen aus Europa.

Kann sich in diesem Duell ebenfalls das europäische Team durchsetzen? Buchmacher Tipico rechnet nicht damit und setzt mit einer Siegquote von 1,73 auf die Südamerikaner. Für ein Remis nach 90 Minuten gibt es eine Quote von 3,35. Und die höchste Argentinien vs Schweiz Quote ist eine 5,75 für ein Weiterkommen der Eidgenossen ohne Verlängerung.

Für unseren Wett Tipp auf „Beide Teams treffen” bietet uns Interwetten eine attraktive Quote von 1,97.

Wir haben den renommierten Bookie Interwetten auf Herz und Nieren geprüft: angefangen vom aktuellen Interwetten Bonus bis hin zum Interwetten Gutschein Code. Was auch für Interwetten spricht: Der Buchmacher versorgt euch regelmäßig mit Gratiswetten!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Was ist für den Titelverteidiger bei dieser WM noch drin? In der Gruppenphase hatte sich Argentinien, anders als viele der amtierenden Weltmeister der vergangenen Turniere, gut geschlagen. Mit drei Siege in drei Partien und einem überragenden Lionel Messi sicherte sich die Albiceleste den ersten Platz. Doch ab der K.o.-Runde konnte Messi die Probleme der Mannschaft nicht mehr komplett kompensieren.

Gegen den WM-Neuling Kap Verde kassierte Argentinien zwei Gegentore. Am Ende musste der haushohe Favorit gegen die “Blue Sharks” in die Verlängerung und setzte sich dort knapp mit 3:2 durch. Und im Achtelfinale gegen Ägypten standen die Männer von Coach Lionel Scaloni schon vor dem Aus. Gegen das Umschaltspiel der Pharaonen hatte die “Seleccion” große Probleme. Bis zur 79. Minute lag man mit 0:2 zurück.

Die Nordafrikaner hatten zudem einen dritten Treffer liegen gelassen. Doch mit Lionel Messi sowie den Weltmeistern von 2022, Julian Alvarez und Lautaro Martinez, drehte Argentinien die Partie noch in der regulären Spielzeit in ein 3:2. Beim Stand von 2:2 hätte Ägypten nach Ansicht vieler Experten allerdings durchaus einen Elfmeter zugesprochen bekommen können. Am Ende konnte die Albiceleste ihre Serie auf elf WM-Spiele ohne Niederlage ausbauen.

Die Schweiz hat ihr Ziel, die beste WM aller Zeiten zu spielen, jetzt schon erreicht. Die Eidgenossen haben mit dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien erstmals seit 1954 das Viertelfinale einer WM erreicht. Vier Siege am Stück bei einer Weltmeisterschaft sind ein neuer Schweizer WM-Rekord. Zudem konnte man auch den “Elfmeterfluch” besiegen. Die SFV-Auswahl hatte bei großen Turnieren gerade mal eines ihrer fünf vorherigen Elfmeterschießen für sich entscheiden können. Nach der Pflicht kommt nun die Kür.

Zum Beginn der Endrunde hatte die Nati ein enttäuschendes 1:1 gegen Katar hinnehmen müssen. Erfolge gegen Bosnien (4:1) und Kanada (2:1) reichten dann trotzdem für Platz 1 in der Gruppe B. Damit hat die Schweiz seit 2014 bei jeder WM und EM die Gruppenphase überstanden. Das gelang sonst nur Frankreich und England. In der ersten K.o.-Runde folgte ein 2:0-Sieg gegen Algerien. Das war der erste Sieg für das Land bei einem Weltmeisterschafts-K.o.-Spiel seit 1938.

Der direkte Vergleich macht der Schweiz keine große Hoffnung. Nach sechs Duellen gegen die Albiceleste wartet die Schweiz immer noch auf den ersten Sieg. Die Bilanz steht bei zwei Remis und vier Niederlagen. Die beiden Unentschieden stammen aus Testspielen in den Jahren 1990 und 2007. Bei allen vier Pleiten gegen die Südamerikaner blieb die Nati ohne eigenen Treffer. Die zwei Pflichtspiele stammen von WM-Endrunden. 1966 gab es in der Gruppenphase ein 2:0 für die Südamerikaner.

Und 2014 scheiterten die Eidgenossen im letzten Spiel von Ottmar Hitzfeld als Nationaltrainer an Argentinien in der Verlängerung. Angel di Maria hatte nach Vorlage von Lionel Messi in der 118. Minute den entscheidenden Treffer erzielt.

Argentinien vs Schweiz: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Argentinien vs Schweiz Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Beide Teams treffen ( Quote 1,97 bei Interwetten ): Die große Frage, die sich bei unserem Haupttipp ergibt, lautet: Macht Argentinien im Viertelfinale so weiter, wie in den ersten beiden K.o.-Spielen? Hier war die Abwehr der Albiceleste mit jeweils zwei Gegentoren sehr wackelig, aber dafür war die Offensive um Lionel Messi sehr treffsicher. Unsere Antwort lautet: Ja! Wir rechnen auch im Viertelfinale, anders als Buchmacher Interwetten, mit Toren auf beiden Seiten

Die große Frage, die sich bei unserem Haupttipp ergibt, lautet: Macht Argentinien im Viertelfinale so weiter, wie in den ersten beiden K.o.-Spielen? Hier war die Abwehr der Albiceleste mit jeweils zwei Gegentoren sehr wackelig, aber dafür war die Offensive um Lionel Messi sehr treffsicher. Unsere Antwort lautet: Ja! Wir rechnen auch im Viertelfinale, anders als Buchmacher Interwetten, mit Toren auf beiden Seiten Über 2,5 Tore ( Quote 2,15 bei Interwetten ): Und auch beim Markt “Über/Unter 2,5 Tore” sind wir etwas anderer Meinung als die Buchmacher. Argentinien hat in vier der fünf WM-Partien immer drei Tore erzielt. Lediglich in der Partie gegen Österreich reichte es “nur” für zwei Treffer (2:0). Auf der Gegenseite kassierte die Albiceleste in den letzten drei Partien aber auch insgesamt fünf Gegentreffer. Die Schweiz blieb gegen Kolumbien erstmals bei diesem Turnier ohne eigenen Treffer. Davor hatten die Eidgenossen aber auch neun Tore in vier Partien erzielt. So freuen wir uns auf ein Spiel mit mehr als 2,5 Toren.

Und auch beim Markt “Über/Unter 2,5 Tore” sind wir etwas anderer Meinung als die Buchmacher. Argentinien hat in vier der fünf WM-Partien immer drei Tore erzielt. Lediglich in der Partie gegen Österreich reichte es “nur” für zwei Treffer (2:0). Auf der Gegenseite kassierte die Albiceleste in den letzten drei Partien aber auch insgesamt fünf Gegentreffer. Die Schweiz blieb gegen Kolumbien erstmals bei diesem Turnier ohne eigenen Treffer. Davor hatten die Eidgenossen aber auch neun Tore in vier Partien erzielt. So freuen wir uns auf ein Spiel mit mehr als 2,5 Toren. Messi trifft ( Quote 2,00 bei Interwetten ): Jetzt wo wir uns, was die Tore bei diesem Spiel angeht, einig sind, brauchen wir natürlich auch Torschützen. Und hier steht Lionel Messi wenig überraschend ganz oben bei Buchmacher Interwetten. Der Superstar kommt bei dieser Weltmeisterschaft schon auf acht Tore und einen Assist. Damit hat “La Pulga” seine Bilanz bei den Weltmeisterschaften auf 21 Treffer ausgebaut. Der 39-Jährige ist für sein Team immer noch der Unterschiedsspieler.

Jetzt wo wir uns, was die Tore bei diesem Spiel angeht, einig sind, brauchen wir natürlich auch Torschützen. Und hier steht Lionel Messi wenig überraschend ganz oben bei Buchmacher Interwetten. Der Superstar kommt bei dieser Weltmeisterschaft schon auf acht Tore und einen Assist. Damit hat “La Pulga” seine Bilanz bei den Weltmeisterschaften auf 21 Treffer ausgebaut. Der 39-Jährige ist für sein Team immer noch der Unterschiedsspieler. Schweiz kommt weiter(Quote 3,30 bei Interwetten): Wir werfen auch noch einen Blick auf den Markt “Wer kommt weiter?” und gehen ein wenig ins Risiko. Gegen Kap Verde und Ägypten hat Argentinien wie erwähnt jeweils zwei Gegentore kassiert. Somit ist die Abwehr der Albiceleste alles andere als stabil. Die Schweiz hat dagegen in der K.-o.-Phase in 210 Minuten noch keinen Gegentreffer erhalten. Kann diese gute Defensive auch Superstar Lionel Messi aus dem Spiel nehmen? Ägypten hat über lange Strecken gezeigt, wie man gegen die Südamerikaner verteidigen kann. Erst gegen Ende gingen den Pharaonen die Körner aus. Durch die Erfolge der letzten Wochen haben sich die Eidgenossen dagegen viel Resilienz und Selbstvertrauen in die eigene Stärke erarbeitet. So fallen sie gegen die “Seleccion” bestimmt nicht auseinander. Nimmt man alle diese Fakten zusammen, eröffnen sich plötzlich realistische Chancen auf ein Weiterkommen. Und die werden von Interwetten mit einer 3,30 belohnt.

Die Spiele mit Beteiligung des Titelverteidigers standen bei der WM 2026 bisher immer für viel Spektakel. Und das wird sich auch im Viertelfinale nicht plötzlich ändern. Tore auf beiden Seiten sind auf jeden Fall drin! Wer sichert sich den “Goldenen Schuh” und wird bester Torschütze der WM 2026? Messi ist einer der Top-Kandidaten auf diesen Titel. Doch auch Harry Kane, Kylian Mbappé und Erling Haaland dürfen noch hoffen.