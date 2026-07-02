Ägypten geht als leichter Favorit in das Sechzehntelfinale gegen Australien und die Buchmacher erwarten, dass sich die Pharaonen am Ende durchsetzen werden. Das Spiel findet am Freitag, den 03.07.2026, um 20:00 Uhr deutscher Zeit statt und verspricht eine enge Partie zu werden.
Australien vs Ägypten: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 03.07.2026
Wir sehen die Pharaonen ebenfalls vorne und spielen mit einer Quote von 1,70 bei NEO.bet den Wett Tipp, dass Ägypten sich qualifiziert.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Das Duell zwischen Australien und Ägypten im Sechzehntelfinale des Turniers 2026 ist ein historisches Ereignis, da beide Nationen erstmals einen Sieg in der K.o.-Phase anstreben. Ägypten hat sich mit einer ungeschlagenen Bilanz für diese Runde qualifiziert und dabei eine beeindruckende offensive Vielfalt gezeigt. Fünf verschiedene Spieler trafen für die Pharaonen, was die Abhängigkeit von Superstar Mohamed Salah widerlegt. Spieler wie Omar Marmoush und Trezeguet haben bewiesen, dass sie entscheidende Akzente setzen können. Allerdings offenbarte die Defensive Schwächen, da in allen drei bisherigen Turnierspielen Gegentore hingenommen werden mussten.
Australien hingegen baute seinen Erfolg auf einer soliden Abwehr auf und kassierte in der Gruppenphase gerade mal zwei Gegentore. Die „Socceroos“ haben jedoch offensiv große Probleme und erzielten in drei Spielen lediglich zwei Treffer bei einem sehr niedrigen Wert für erwartete Tore (xG). Ihre bisherige Bilanz in K.o.-Spielen bei Weltturnieren ist negativ, mit knappen Niederlagen in den Jahren 2006 und 2022. Die Buchmacher spiegeln dies in den Quoten wider und sehen eine enge Partie voraus, was durch die niedrige asiatische Torlinie von 1,75 unterstrichen wird – ein Indiz für ein Spiel mit wenigen Toren.
Australien vs Ägypten: Wett Tipps für Tipper
Für dieses spannende K.o.-Spiel haben wir einige interessante Wett Tipps für euch herausgesucht. Es könnte eine taktisch geprägte Partie werden, bei der Kleinigkeiten entscheiden. Hier sind unsere Top-Prognosen:
- Ägypten qualifiziert sich (Quote 1,70 bei NEO.bet): Ägypten besitzt im Vergleich zu Australien die deutlich erfahrenere und gefährlichere Offensive. Mit Mohamed Salah und Omar Marmoush haben sie Spieler, die eine stabile Abwehr knacken können. Australiens schwache Angriffsleistung und ihre historische Erfolglosigkeit in K.o.-Runden sprechen für die Pharaonen. Die Quote hierfür liegt bei 1,70.
- Beide Teams treffen – Ja (Quote 2,18 bei NEO.bet): Ägyptens Spiele in diesem Turnier waren bisher immer torreich auf beiden Seiten. Ihre Abwehr zeigte sich anfällig, was selbst der limitierten Offensive Australiens eine Chance geben könnte, ein Tor zu erzielen. In einem Alles-oder-Nichts-Spiel sind Fehler wahrscheinlich, was diesen Tipp zu einer attraktiven Option mit einer Quote von 2,18 macht.
- 1. Halbzeit – Unentschieden (Quote 1,88 bei NEO.bet): K.o.-Spiele beginnen oft vorsichtig, da keine Mannschaft einen frühen Fehler riskieren will. Beide Teams haben in ihren letzten Spielen selten in der ersten Halbzeit getroffen. Australien erzielte im Schnitt nur 0,3 Tore vor der Pause, bei Ägypten waren es 0,5. Ein Unentschieden zur Halbzeit ist daher ein plausibles Szenario, quotiert mit 1,88.
Es wird erwartet, dass dieses Duell ein hart umkämpftes und möglicherweise zermürbendes Spiel wird. Beide Mannschaften bevorzugen eine solide Defensive und setzen auf Konter. Für die besten Wettanbieter für dieses Spiel, schaut auf unserer dedizierten Seite vorbei. Optimiere deine WM 2026 Wetten mit den attraktivsten Angeboten! Wir wünschen euch viel Spaß bei diesem spannenden Sechzehntelfinale!
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