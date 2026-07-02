Australien vs Ägypten: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 03.07.2026

Unsere Experten-Prognose für das WM-Sechzehntelfinale zwischen Australien und Ägypten am 03.07.2026. Analysen, Quoten und die besten Wett Tipps für das Spiel.