Brasilien vs Norwegen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 05.07.2026

SPORT1 Betting 04.07.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Brasilien vs Norwegen Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM 2026 Spiel am 05.07.2026.

Im dritten Achtelfinale der WM 2026 kommt es zu einem spannenden Duell: Der Rekordweltmeister Brasilien trifft am Sonntagabend mitteleuropäischer Zeit (22 Uhr) im MetLife Stadium von New York auf die Nationalmannschaft von Norwegen. Wer zieht in die Runde der letzten Acht ein?

Wenig überraschend sehen die Sportwetten Anbieter die Selecao vorne. Aber ganz so deutlich fällt die Favoritenstellung nicht aus. Für einen Sieg der Südamerikaner in der regulären Spielzeit klettern die Quoten bei bet365 immerhin auf einen Wert von 1,80. Ein Remis nach 90 Minuten wird mit einer 3,60 belohnt.

Und die höchsten Brasilien vs Norwegen Quoten gibt es mit einer 4,50 für ein Weiterkommen der Skandinavier ohne Verlängerung. Für unseren Wett Tipp auf „Über 2,5 Tore” bietet uns bet365 eine attraktive Quote von 1,68.

Auf dem Sportwetten Markt gilt Bet365 als absolute Elite und definiert Standards. Es verwundert daher kaum, dass der Buchmacher in unserem Ranking der besten Sportwetten Anbieter auch eine absolute Spitzenposition einnimmt. Ihr habt noch kein Konto bei dem Bookie? Alle Infos zur bet365 Anmeldung findet ihr bei uns! Für eure WM-2026-Wetten könnt ihr dann optimal den bet365 Angebotscode nutzen!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften schied Brasilien jeweils im Viertelfinale aus. Damit war man im Land des Rekord-Weltmeisters natürlich nicht zufrieden. So wurde mit Carlo Ancelotti ein neuer Nationaltrainer verpflichtet, der weiß wie man Titel gewinnt. Seit 2002 hat der CBF keinen WM-Titel mehr gewonnen. Das ist die längste Durststrecke der Verbandsgeschichte. Schon in der Quali für die diesjährige Endrunde hatte sich die Auswahl ungewohnt schwer getan. Sechs Niederlagen aus 18 Spielen reichten am Ende nur für den fünften Platz.

Auch zum Auftakt der Weltmeisterschaft 2026 musste man sich mit einem 1:1 gegen Marokko zufriedengeben. Mit zwei 3:0-Siegen gegen Haiti und gegen Schottland sicherte sich die Selecao am Ende aber doch noch den Gruppensieg. Auch der Trainer scheint inzwischen seine Stammformation gefunden zu haben. Im Sechzehntelfinale gegen Japan waren die Brasilianer zunächst überlegen, aber zu wenig zwingend. So ging es für die Selecao mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel drehte der Favorit dann auf und kam spät zum verdienten Siegtreffer (90.+5). Das 2:1 war bei 19:5 Torschüssen, 2,07 xG (zu 0,33) und 69% Ballbesitz am Ende auch verdient.

Norwegen meldete sich in diesem Jahr erstmals seit 1998 auf der Fußball-Weltbühne zurück. Und bei dem Comeback konnten die Skandinavier mit spielerisch starken Leistungen auch überzeugen. Grund ist die goldene Generation von Profis. Der Anführer ist natürlich Erling Haaland. Hinzu kommen weitere offensive Hochkaräter wie Ödegaard, Sörloth, Nusa, Schjelderup oder Bobb. Schon in der Quali hatten die Wikinger für Aufsehen gesorgt. Der Gegner Italien wurde gleich zweimal geschlagen: 3:0 in Oslo und 4:1 im San Siro. So war Norwegen eines von nur vier europäischen Teams, welches die Qualifikation mit weißer Weste beenden konnte (acht Spiele, acht Siege).

Bei der WM 2026 reichten ein 4:1 gegen den Irak und ein 3:2 gegen Senegal für die K.o.-Runde. So konnten die „Lövene“ das letzte Vorrundenspiel mit einer B-Elf gegen die Franzosen abschenken (1:4). Im Sechzehntelfinale folgte ein 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste. Nun hofft Norwegen auf den Einzug ins Viertelfinale. Das wäre eine neue Bestmarke in der WM-Geschichte für die Rot-Weiß-Blauen. Coach Stale Solbakken, der seit 2020 im Amt ist, führte die “Löwen” in der Nations League zudem in die A-Liga.

Beide Nationen trafen schon viermal aufeinander. Das erste Duell war ein Testspiel 1998. Das letzte Kräftemessen fand 2006 statt. Kurioserweise führt Norwegen die Bilanz mit zwei Siegen und zwei Remis an. Das einzige Pflichtspiel zwischen der Selecao und den Löwen stammt von der WM 1998. Hier setzten sich die Skandinavier in der Vorrunde mit 2:1 durch. Es handelte sich dabei aber um das letzte Spiel der Gruppe A. Brasilien hatte die ersten beiden Partien zum Auftakt der Endrunde gewonnen.

Brasilien vs Norwegen: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Brasilien vs Norwegen Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Über 2,5 Tore ( Quote 1,68 bei bet365 ): Wir rechnen bei unserem Haupttipp mit einigen Toren. Dabei hat die Wette “Über 2,5 Tore” für uns ein wenig mehr Value als “Beide Teams Treffen”. Am Sonntag treffen in diesem Duell Stürmer wie Vinicius Jr. und Erling Haaland aufeinander. Zudem versuchen beide Teams, das Spiel aktiv und offensiv selbst zu gestalten. Auf der Gegenseite wirken beide Abwehrreihen alles andere als sattelfest. Die Defensive der Selecao geriet gegen Japan und gegen Marokko mehrfach ins Wanken. Hier wirken sich vor allem die Tempodefizite von Casemiro sowie den Außenverteidigern Douglas Santos und Danilo negativ aus. Norwegens Abwehrblock um die Innenverteidiger Kristoffer Ajer (FC Brentford) und Torbjörn Heggem (FC Bologna) ließ beispielsweise gegen den Senegal 16 Torschüsse und zwei Treffer zu.

Wir rechnen bei unserem Haupttipp mit einigen Toren. Dabei hat die Wette “Über 2,5 Tore” für uns ein wenig mehr Value als “Beide Teams Treffen”. Am Sonntag treffen in diesem Duell Stürmer wie Vinicius Jr. und Erling Haaland aufeinander. Zudem versuchen beide Teams, das Spiel aktiv und offensiv selbst zu gestalten. Auf der Gegenseite wirken beide Abwehrreihen alles andere als sattelfest. Die Defensive der Selecao geriet gegen Japan und gegen Marokko mehrfach ins Wanken. Hier wirken sich vor allem die Tempodefizite von Casemiro sowie den Außenverteidigern Douglas Santos und Danilo negativ aus. Norwegens Abwehrblock um die Innenverteidiger Kristoffer Ajer (FC Brentford) und Torbjörn Heggem (FC Bologna) ließ beispielsweise gegen den Senegal 16 Torschüsse und zwei Treffer zu. Beide Teams treffen ( Quote 1,63 bei bet365 ): Für Tore auf beiden Seiten passt die Argumentation von der “Über-2,5-Tore-Wette” aber fast genauso gut. Hier ist nur die Quote ein wenig niedriger.

Für Tore auf beiden Seiten passt die Argumentation von der “Über-2,5-Tore-Wette” aber fast genauso gut. Hier ist nur die Quote ein wenig niedriger. Haaland trifft ( Quote 2,20 bei bet365 ): Wenn wir mit einigen Toren rechnen, brauchen wir dafür auch Torschützen. Ganz oben steht wenig überraschend Stürmerstar Erling Haaland. In bislang 53 Länderspielen für Norwegen erzielte der Angreifer von Man City bereits sage und schreibe 60 Tore. Und auch bei seiner ersten Fußball-Weltmeisterschaft steht er bereits bei fünf Buden. Haaland ist der wichtigste Mann an Bord des „Wikingerschiffs“. So setzen wir auf den absoluten Unterschiedsspieler. Aber ein Tipp auf einen Treffer von Vinicius Jr. ist auch nicht viel unwahrscheinlicher.

Wenn wir mit einigen Toren rechnen, brauchen wir dafür auch Torschützen. Ganz oben steht wenig überraschend Stürmerstar Erling Haaland. In bislang 53 Länderspielen für Norwegen erzielte der Angreifer von Man City bereits sage und schreibe 60 Tore. Und auch bei seiner ersten Fußball-Weltmeisterschaft steht er bereits bei fünf Buden. Haaland ist der wichtigste Mann an Bord des „Wikingerschiffs“. So setzen wir auf den absoluten Unterschiedsspieler. Aber ein Tipp auf einen Treffer von Vinicius Jr. ist auch nicht viel unwahrscheinlicher. Brasilien gewinnt nach Elfmeterschießen (Quote 12,0 bei bet365): Last but not least haben wir noch einen etwas riskanten Tipp, den ihr eher mit angezogener Handbremse spielen sollte. Aber die Wette verspricht dagegen einen großen Gewinn. Grundsätzlich rechnen wir mit einer ganz engen Kiste. Gut möglich, dass es nach 90 Minuten keinen Sieger gibt. Auch ein Elfmeterschießen ist nicht unwahrscheinlich. Dort hat dann die Selecao mit Allison (Liverpool) eventuell einen kleinen Vorteil gegenüber Nyland (Sevilla) im Tor der Skandinavier. Zudem steht ja Carlo Ancelotti an der Seitenlinie der Südamerikaner. Und der weiß wie man Mannschaften zum Erfolg verhilft.

Nun seid ihr auf dieses Duell gut vorbereitet. Wollt ihr auch noch darauf wetten, ob sich Vinicius Jr. oder Erling Haaland bei der WM 2026 den Goldenen Schuh sichern? Dann schaut doch auf unserer Seite zu den Torschützenkönigen des Turniers vorbei!

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Wird der gewettete Spieler ausgewechselt, läuft die Wette automatisch auf den direkten Ersatz weiter – zur gleichen Quote. Hat der Spieler sein Ziel bereits vor der Auswechslung erreicht, gilt die Wette sofort als gewonnen. Verfügbar für Märkte wie Torschütze, Karten oder Torwart-Saves, ist diese Funktion besonders wertvoll bei WM-Partien mit häufigen Wechseln.

In unserem Haupttipp rechnen wir mit einer torreichen Partie. Müssten wir uns auf einen Sieg festlegen, sehen wir die Selecao knapp vorne. Brasilien agiert bisher nicht unbedingt mit viel Glanz, lässt sich aber auch nur schwer aus der Ruhe bringen. Und wenn nötig, treffen die Männer von Coach Ancelotti auch mal mit der Brechstange.