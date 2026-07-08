SPORT1 Betting 08.07.2026 • 10:17 Uhr Wer erreicht die Runde der letzten Vier? Was sind die besten Quoten und Wetten zum WM-Viertelfinale?

Bei der WM 2026 sind nur noch acht von 48 Mannschaften am Start. Ab Donnerstag werden die vier Viertelfinals ausgetragen. Jeder Fehler kann das sofortige Turnier-Aus bedeuten. Wer zieht ins Halbfinale ein und darf weiter vom Titel träumen? Für Sportwetten-Fans bietet die Runde der letzten Acht besonders attraktive Wettmöglichkeiten – von klassischen 1X2-Wetten über Spezialwetten bis hin zu Tipps auf den Halbfinaleinzug.

In diesem Artikel präsentieren wir zusammen mit Buchmacher Tipico die besten WM-Quoten zum Viertelfinale, aktuelle Wettoptionen sowie hilfreiche Prognosen und Tipps, damit ihr bestens auf die entscheidenden Duelle vorbereitet seid. Tipico gilt als absoluter Top Sportwetten Anbieter, der seine Kunden mit einem breit gefächerten Sportportfolio und der wohl umfangreichsten Auswahl an Fußballwetten in ganz Deutschland zu begeistern weiß.

Wer noch kein Konto bei dem Bookie hat, findet bei Sport1 alle Infos zur Tipico Anmeldung. Für eure WM 2026 Wetten ist natürlich der aktuelle Tipico Promo Code besonders attraktiv.

Die besten Wetten und Quoten zum Viertelfinale der WM 2026

Frankreich vs Marokko

Eröffnet wird das Viertelfinale am Donnerstagabend mit dem Duell zwischen Frankreich und Marokko. Beide Nationen haben bisher ein tolles Turnier gespielt. Frankreich zog mit drei Siegen und 10:2 Toren in die K.o.-Runde ein. Im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen bekam man es aber “nur” mit einer gegnerischen B-Elf zu tun. Im Sechzehntelfinale setzten sich „Les Bleus“ dann standesgemäß mit 3:0 gegen Schweden durch.

Im Achtelfinale gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay hatte die „Équipe Tricolore“ beim knappen 1:0-Erfolg aber überraschend viel Mühe. Marokko sicherte sich in der Gruppe C mit sieben Punkten und 6:3 Toren den zweiten Platz (punktgleich mit Brasilien). Dann bekam es der amtierende Afrikameister mit den Niederlanden zu tun und setzte sich im Elfmeterschießen durch. Im Achtelfinale folgte ein souveränes 3:0 gegen Kanada.

Für Tipico spricht hier alles für die Franzosen. Ein Sieg von Mbappé und Co. in der regulären Spielzeit wird mit einer Quote von 1,55 belohnt. Für ein Remis bekommt ihr eine 4,00. Und die höchste Frankreich vs Marokko Quote bringt mit einer 6,50 ein Weiterkommen der Marokkaner ohne Verlängerung.

Spiel wird in der Verlängerung entschieden ( Quote 6,50 bei Tipico ): Marokko spielt bisher ein tolles Turnier. Die Atlas Löwen haben bei diesem Turnier bestätigt, dass der vierte Platz bei der WM 2022 keine Eintagsfliege war. Dieses Mal ist ein Einzug ins Halbfinale eher unwahrscheinlich. Denn die Nordafrikaner müssen gegen den absoluten Topfavoriten ran. Doch wir trauen dem amtierenden Afrikameister zu, dass er “Les Bleus” einen engen Kampf auf Augenhöhe liefert. Denn die Marokkaner sind seit 34 Länderspielen und dem 10. August 2025 ungeschlagen. So dürfte nach 90 Minuten noch kein Sieger feststehen.

Marokko spielt bisher ein tolles Turnier. Die Atlas Löwen haben bei diesem Turnier bestätigt, dass der vierte Platz bei der WM 2022 keine Eintagsfliege war. Dieses Mal ist ein Einzug ins Halbfinale eher unwahrscheinlich. Denn die Nordafrikaner müssen gegen den absoluten Topfavoriten ran. Doch wir trauen dem amtierenden Afrikameister zu, dass er “Les Bleus” einen engen Kampf auf Augenhöhe liefert. Denn die Marokkaner sind seit 34 Länderspielen und dem 10. August 2025 ungeschlagen. So dürfte nach 90 Minuten noch kein Sieger feststehen. Sieg Marokko mit HC +2 ( Quote 1,42 bei Tipico ): Wenn ihr auch Marokko erneut eine gute Leistung bei diesem Turnier zutraut, aber nicht so sehr ins Risiko gehen wollt, gibt es eine Alternative. Ein klarer Sieg der Franzosen ist nicht zu erwarten. Das sieht auch Tipico so. Wenn die Atlas Löwen einen Vorsprung von zwei Toren in der regulären Spielzeit nach Hause bringen, wird das mit einer Quote von 1,42 belohnt.

Wenn ihr auch Marokko erneut eine gute Leistung bei diesem Turnier zutraut, aber nicht so sehr ins Risiko gehen wollt, gibt es eine Alternative. Ein klarer Sieg der Franzosen ist nicht zu erwarten. Das sieht auch Tipico so. Wenn die Atlas Löwen einen Vorsprung von zwei Toren in der regulären Spielzeit nach Hause bringen, wird das mit einer Quote von 1,42 belohnt. Mbappé trifft (Quote 1,85 bei Tipico): Und last but not least schauen wir auf Kylian Mbappé. Der Stürmer von Real Madrid traf gegen Senegal, Irak und Schweden je zweimal und netzte auch gegen Paraguay ein. Aktuell steht der Angreifer bei sieben Toren und könnte wie bei der WM 2022 erneut den Goldenen Schuh gewinnen. Und auch gegen Marokko steht Mbappé zu Recht ganz oben auf dem Zettel der Buchmacher.

Spanien vs Belgien

Spanien kam nach einem blamablen 0:0 im ersten WM-Spiel gegen Kap Verde besser ins Rollen. Durch ein 4:0 gegen Saudi-Arabien und ein 1:0 gegen Uruguay sicherte sich der Europameister den ersten Rang in der Gruppe H. Auch das 3:0 im Sechzehntelfinale gegen Österreich glückte recht souverän. Gegen Portugal tat sich „La Roja“ dann wieder deutlich schwerer, erzielte aber kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Treffer zum 1:0-Sieg.

Belgien tat sich in der Gruppe G zunächst auch sehr schwer. Zwei Remis gegen Ägypten (1:1) und den Iran (0:0) sowie ein Sieg gegen Neuseeland (5:1) reichten schließlich trotzdem für den ersten Platz. In der Runde der letzten 32 lagen die „Roten Teufel“ gegen Senegal bis zur 86. Minute mit 0:2 hinten und standen vor dem Aus. Am Ende kamen die Belgier doch noch durch ein 3:2 nach Verlängerung weiter. Der Einzug ins Viertelfinale glückte dann mit einem verdienten 4:1 gegen Gastgeber USA. Hier profitierten die Europäer von zahlreichen Patzern der „Stars and Stripes“.

Wenig überraschend schickt Tipico die Spanier als klaren Favoriten auf den Platz. Für einen Sieg der Iberer nach 90 Minuten klettern die Quoten nur auf einen Wert von 1,60. Steht nach der regulären Spielzeit kein Sieger fest, wird das von Tipico mit einer 4,00 belohnt. Und ziehen die Belgier ohne Verlängerung ins Halbfinale ein, bringt das euch eine Quote von 6,50.

Norwegen vs England

Norwegen hatte sich nach Siegen gegen den Irak (4:1) und den Senegal (3:2) früh das Weiterkommen gesichert. So konnte man das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich mit der B-Elf herschenken (1:4). Im ersten K.o.-Spiel schalteten die Wikinger dann mit einem 2:1 die Elfenbeinküste aus. Und mit dem gleichen Ergebnis wurde ziemlich überraschend im Achtelfinale der Rekordweltmeister Brasilien nach Hause geschickt.

England startete mit einem 4:2-Sieg gegen Kroatien in die WM 2026. Dann folgte ein enttäuschendes 0:0 gegen Ghana. Mit einem 2:0 gegen Panama im letzten Gruppenspiel holten sich die „Three Lions“ den Gruppensieg. Im Sechzehntelfinale sorgte Harry Kane mit einem Doppelpack für den knappen 2:1-Erfolg gegen die DR Kongo.

Im Achtelfinale mussten die Briten in Mexiko City gegen den letzten verbliebenen Gastgeber ran. Am Ende setzte sich die Qualität der Engländer durch, auch nach einer Roten Karte gegen Quansah in der 54. Minute. Bei 1,88 xG zu 1,61, 20:6 Torschüssen und 67 Prozent Ballbesitz für die Mexikaner war der 3:2-Sieg allerdings auch etwas glücklich.

Gegen das Überraschungsteam aus Skandinavien sind die Engländer natürlich die Favoriten. Ein Sieg der “Three Lions” nach 90 Minuten wird mit einer Quote von 1,87 bezahlt. Das Remis in der regulären Spielzeit bringt euch bei Tipico eine 3,70. Und die höchste Norwegen vs England Quote (4,10) gibt es für ein Weiterkommen von Haaland und Co. ohne Verlängerung.

Beide Teams treffen ( Quote 1,57 bei Tipico ): Wir dürfen uns auf ein Spektakel freuen. Es treffen zwei tolle Offensivreihen aufeinander. Alleine die Stürmer Erling Haaland und Harry Kane dürften dafür sorgen, dass es auf beiden Seiten klingelt. Die Three Lions haben mit Jude Bellingham zudem noch ein zweites heißes Eisen im Feuer. Die Abwehr der Briten musste dagegen im Turnier schon fünf Gegentore hinnehmen.

Wir dürfen uns auf ein Spektakel freuen. Es treffen zwei tolle Offensivreihen aufeinander. Alleine die Stürmer Erling Haaland und Harry Kane dürften dafür sorgen, dass es auf beiden Seiten klingelt. Die Three Lions haben mit Jude Bellingham zudem noch ein zweites heißes Eisen im Feuer. Die Abwehr der Briten musste dagegen im Turnier schon fünf Gegentore hinnehmen. Haaland & Kane treffen ( Quote 4,30 bei Tipico ): Wenn ihr ein bisschen mehr ins Risiko gehen wollt, könntet ihr darauf setzen, dass sich die beiden Stürmerstars im Viertelfinale gemeinsam in die Torschützenliste eintragen. Wenn sowohl Haaland als auch Kane einnetzen, wird das von Tipico mit einer 4,30 belohnt. Für die Einzeltipps, also “Haaland trifft” und “Kane trifft”, gibt es Quoten von jeweils knapp über 2,00.

Wenn ihr ein bisschen mehr ins Risiko gehen wollt, könntet ihr darauf setzen, dass sich die beiden Stürmerstars im Viertelfinale gemeinsam in die Torschützenliste eintragen. Wenn sowohl Haaland als auch Kane einnetzen, wird das von Tipico mit einer 4,30 belohnt. Für die Einzeltipps, also “Haaland trifft” und “Kane trifft”, gibt es Quoten von jeweils knapp über 2,00. England kommt weiter (Quote 1,45 bei Tipico): Am Ende stellen die Männer von Coach Thomas Tuchel aber die deutlich höhere Qualität. Die Three Lions sind sehr widerstandsfähig, was sie vor allem gegen Mexiko bewiesen haben. Dort haben die Briten den Sieg auch mit einer über 30-minütigen Unterzahl nach Hause gebracht. Und dieses Mal dürften sie die Reise des Wikinger-Schiffs aus Norwegen stoppen.

Argentinien vs Schweiz

Bei den letzten Weltmeisterschaften hatten die Titelverteidiger oft große Probleme. Bei der WM 2026 ist das aber anders. Argentinien hat die Runde der letzten Acht erreicht. In der Gruppenphase gewann die Albiceleste, vor allem dank Lionel Messi, alle drei Spiele und sicherte sich somit den ersten Platz. In der K.o.-Phase wurde es dann etwas mühsamer. Gegen den großen Außenseiter Kap Verde mussten die Südamerikaner in die Verlängerung. Und gegen Ägypten lag man bis zur 79. Minute mit 0:2 zurück. Am Ende gewann Argentinien beide Spiele jedoch mit 3:2.

Die Schweiz hat sich für die WM 2026 auch einiges vorgenommen. Und die Eidgenossen haben beim laufenden Turnier zum ersten Mal seit 1954 das Viertelfinale erreicht. Zum Beginn des Turniers hatte die Nati ein enttäuschendes 1:1 gegen Katar hinnehmen müssen. Siege gegen Bosnien (4:1) und Kanada (2:1) reichten dann trotzdem für Platz 1 in der Gruppe B. In der ersten K.o.-Runde folgte ein 2:0 gegen Algerien. Im Achtelfinale hatten die Schweizer im Elfmeterschießen gegen Kolumbien (4:3) das bessere Ende auf ihrer Seite.

Geht es nach Buchmacher Tipico geht die Reise der Männer von Coach Murat Yakin nun zu Ende. Denn Argentinien ist mit einer Quote von 1,70 in der regulären Spielzeit favorisiert. Für ein Remis gibt es eine Quote von 3,60. Und die höchste Argentinien vs Schweiz Quote ist eine 5,50 für ein Weiterkommen der Nati ohne Verlängerung.

Beide Teams treffen ( Quote 1,93 bei Tipico ): Argentinien hat in vier der fünf WM-Spiele immer drei Tore erzielt. Die einzige Ausnahme war das 2:0 gegen Österreich. In den letzten drei Partien kassierte die Albiceleste auf der Gegenseite aber auch insgesamt fünf Gegentore. Die Schweiz blieb im Achtelfinale gegen Kolumbien erstmals bei diesem Turnier ohne eigenen Treffer. Davor hatten die Eidgenossen neun Tore in vier Partien erzielt. So rechnen wir im Viertelfinale zwischen beiden Nationen mit Toren auf beiden Seiten.

Argentinien hat in vier der fünf WM-Spiele immer drei Tore erzielt. Die einzige Ausnahme war das 2:0 gegen Österreich. In den letzten drei Partien kassierte die Albiceleste auf der Gegenseite aber auch insgesamt fünf Gegentore. Die Schweiz blieb im Achtelfinale gegen Kolumbien erstmals bei diesem Turnier ohne eigenen Treffer. Davor hatten die Eidgenossen neun Tore in vier Partien erzielt. So rechnen wir im Viertelfinale zwischen beiden Nationen mit Toren auf beiden Seiten. Messi trifft ( Quote 1,90 bei Tipico ): Und ganz oben auf der Torschützenliste steht natürlich Lionel Messi. Der Superstar kommt bei dieser WM schon auf acht Tore und hat damit seine Bilanz bei Weltmeisterschaften auf 21 Treffer ausgebaut. Der achtfache Weltfußballer ist für sein Team immer noch der Unterschiedsspieler. Und für Tipico ist “La Pulga” auch im Viertelfinale gegen die Schweiz wieder die Nummer 1 auf dem Torschützenmarkt.

Und ganz oben auf der Torschützenliste steht natürlich Lionel Messi. Der Superstar kommt bei dieser WM schon auf acht Tore und hat damit seine Bilanz bei Weltmeisterschaften auf 21 Treffer ausgebaut. Der achtfache Weltfußballer ist für sein Team immer noch der Unterschiedsspieler. Und für Tipico ist “La Pulga” auch im Viertelfinale gegen die Schweiz wieder die Nummer 1 auf dem Torschützenmarkt. Argentinien kommt weiter (Quote 1,32 bei Tipico): Wir werfen auch noch einen Blick auf den Markt “Wer kommt weiter?”. Und hier sehen wir den Titelverteidiger etwas vorne. Einerseits spricht die Qualität für die Argentinier. Auch hat man wie schon erwähnt einen Lionel Messi in seinen Reihen. Und auch der direkte Vergleich macht den Eidgenossen keine große Hoffnung. Nach sechs Duellen gegen die Albiceleste ist die Schweiz immer noch ohne Sieg. Die Bilanz steht bei zwei Remis und vier Niederlagen. Die beiden Unentschieden stammen aus Testspielen in den Jahren 1990 und 2007. Bei allen Pleiten gegen die Südamerikaner blieb die Nati ohne eigenen Treffer.

MEHR TIPPS BEI SPORT1