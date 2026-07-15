England - Argentinien Quotenboost: 40,00 Quote auf Sieg England bei Tipico!

SPORT1 Betting 15.07.2026 • 17:46 Uhr Neukunden-Hammer! Sichere dir die Mega-Quote von 40,00 auf einen Sieg der Three Lions gegen Argentinien im WM-Halbfinale. Alle Infos zum Tipico Top-Angebot hier.

Die Spannung steigt ins Unermessliche! Am Mittwoch, den 15.07. um 21:00 Uhr, bebt die Fußballwelt, wenn die ewigen Rivalen England und Argentinien im Halbfinale der Weltmeisterschaft aufeinandertreffen.

Ein Duell für die Geschichtsbücher, Kane gegen Messi, Three Lions gegen die Albiceleste. Experten wie Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic erwarten ein elektrisierendes Match auf Messers Schneide.

Passend zu diesem Giganten-Treffen hat sich der Sportwetten-Anbieter Tipico etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Für alle Neukunden gibt es einen unfassbaren Quotenboost auf einen Sieg Englands!

Der Quotenboost im Detail: Von 2,75 auf 40,00!

Du traust dem Team von Harry Kane den Einzug ins Finale zu? Dann halt dich fest! Normalerweise liegt die Quote für einen Sieg der Engländer nach regulärer Spielzeit bei soliden 2,75. Doch Tipico packt für Neukunden den Hammer aus und katapultiert die Quote auf sagenhafte 40,00! Das ist kein Tippfehler – du bekommst mehr als das 14-fache der normalen Quote!

Stell dir vor: Mit einem maximalen Einsatz von nur 2 € könntest du aus 5,50 € regulärem Gewinn einen potenziellen Betrag von satten 80 € machen. Ein Angebot, das diesen ohnehin schon packenden WM-Klassiker noch eine ganze Ecke schärfer macht.

Der Tipico-Boost auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote England vs. Argentinien Sieg England (Tipp 1) 2,75 40,00

So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Profitiere jetzt von diesem exklusiven Neukunden-Vorteil! Der Weg zur Mega-Quote ist kinderleicht. Folge einfach diesen Schritten:

1. Registrieren: Eröffne über unseren Link ein neues Wettkonto bei Tipico. Die Registrierung ist schnell und unkompliziert.

Eröffne über unseren Link ein neues Wettkonto bei Tipico. Die Registrierung ist schnell und unkompliziert. 2. Einzahlen: Zahle einen Betrag von mindestens 10 € auf dein neues Konto ein.

Zahle einen Betrag von mindestens 10 € auf dein neues Konto ein. 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von England gegen Argentinien. Wichtig: Setze dabei genau den Maximaleinsatz von 2 €.

Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von England gegen Argentinien. Wichtig: Setze dabei genau den Maximaleinsatz von 2 €. 4. Gewinn kassieren: Sollten die Three Lions das Spiel gewinnen, wird dein Gewinn zunächst zur normalen Quote abgerechnet. Der zusätzliche Gewinn aus dem Boost wird dir dann als Bonusguthaben gutgeschrieben.

Wichtige Regeln für den Neukunden-Vorteil

Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Bedingungen des Angebots:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.

Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen. Maximaler Einsatz: Der für den Quotenboost qualifizierende Einsatz beträgt genau 2 €.

Der für den Quotenboost qualifizierende Einsatz beträgt genau 2 €. Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 15.07. um 21:00 Uhr platziert werden. Live-Wetten sind ausgeschlossen.

Die Wette muss vor dem Anpfiff am 15.07. um 21:00 Uhr platziert werden. Live-Wetten sind ausgeschlossen. Erste Wette: Der Boost gilt nur für die allererste Wette nach der Registrierung.

Bist du bereit für den WM-Showdown? Sichere dir jetzt diese einmalige Chance und fiebere mit England mit – mit der Aussicht auf einen echten Quoten-Knaller!

Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Tipico. Alle Angaben ohne Gewähr.