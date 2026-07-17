SPORT1 Betting 17.07.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Frankreich gegen England Prognosen unseres Wett-Experten für das Spiel um Platz 3 bei der WM am 18.07.2026, inklusive Quoten und Wett Tipps.

Die Prognose der Buchmacher für das Spiel um Platz 3 deutet auf einen Sieg für Frankreich hin. Nach den enttäuschenden Halbfinal-Niederlagen wollen beide Teams das Turnier mit einem Erfolgserlebnis beenden. Das Duell findet am Samstag, den 18. Juli 2026, um 23:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Wir sehen die Franzosen vorne und spielen mit einer Quote von 1,52 bei Betano den Tipp auf einen Sieg von Frankreich.

Auch wenn Betano auf dem Markt vielleicht nicht zu den bekanntesten Sportwetten Anbietern gehört, bietet der Bookie dank seiner offiziellen deutschen Lizenz ein wirklich starkes Paket. Wer noch kein Konto hat, darf sich nach der Betano Anmeldung auf den Betano Promo Code freuen!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Wenn Frankreich und England im Spiel um den dritten Platz aufeinandertreffen, geht es für beide Nationen um mehr als nur eine Medaille. Es geht darum, nach bitteren Halbfinal-Niederlagen die Ehre zu wahren. Frankreich, das auf den dritten WM-Finaleinzug in Folge hoffte, scheiterte mit 0:2 an Spanien. England hingegen erlebte einen späten Zusammenbruch und verlor mit 1:2 gegen Argentinien.

Die Quoten favorisieren Frankreich deutlich, was vor allem an der bisherigen Turnierleistung liegt. “Les Bleus” stellten mit 16 Toren eine der stärksten Offensiven und hatten mit einem xG-Wert (erwartete Tore) von 14,65 den höchsten Wert aller Teams.

Englands Problem lag hingegen in der Defensive. Die Three Lions kassierten acht Gegentore und wiesen mit einem xGA-Wert (erwartete Gegentore) von 6,46 den schwächsten Wert der vier Halbfinalisten auf. Auch der direkte Vergleich spricht für die Franzosen: Beim Turnier 2022 siegten sie im Viertelfinale mit 2:1 und haben nur eines der letzten fünf Pflichtspiele gegen England verloren.

Frankreich vs England: Wett Tipps für Tipper

Für dieses Prestigeduell haben wir einige interessante Wett Tipps für euch herausgesucht. Die Statistiken und die aktuelle Form bieten verschiedene Ansätze, je nachdem, wie das Spiel eurer Meinung nach verlaufen wird:

Tipp 1: Frankreich holt sich den dritten Platz ( Quote 1,52 bei Betano ): Trotz der Niederlage gegen Spanien hat Frankreich im gesamten Turnierverlauf den stärkeren Eindruck hinterlassen. Die Offensive um Kylian Mbappé, der noch um die Torjägerkrone kämpft, ist brandgefährlich. Englands Abwehrschwäche könnte hier den Ausschlag geben.

Trotz der Niederlage gegen Spanien hat Frankreich im gesamten Turnierverlauf den stärkeren Eindruck hinterlassen. Die Offensive um Kylian Mbappé, der noch um die Torjägerkrone kämpft, ist brandgefährlich. Englands Abwehrschwäche könnte hier den Ausschlag geben. Tipp 2: Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen – JA ( Quote 1,62 bei Betano ): Historisch gesehen sind Spiele um Platz 3 oft torreich. In 16 der bisherigen 20 Duelle fielen mehr als 2,5 Tore. Da beide Mannschaften über exzellente Angriffsreihen verfügen, aber defensiv nicht immer sattelfest wirkten, ist ein offener Schlagabtausch mit Toren auf beiden Seiten wahrscheinlich.

Historisch gesehen sind Spiele um Platz 3 oft torreich. In 16 der bisherigen 20 Duelle fielen mehr als 2,5 Tore. Da beide Mannschaften über exzellente Angriffsreihen verfügen, aber defensiv nicht immer sattelfest wirkten, ist ein offener Schlagabtausch mit Toren auf beiden Seiten wahrscheinlich. Tipp 3: Unter 3,5 Tore (Quote 1,72 bei Betano): Andererseits könnten die mentale Erschöpfung nach dem Halbfinal-Aus und die schwüle Hitze in Miami zu einem kontrollierteren Spiel führen. Keines der letzten drei Spiele um den dritten Platz hatte mehr als drei Tore. Zudem fielen im Stadion in Miami bei diesem Turnier nur in einem von sechs Spielen mehr als drei Treffer.

Am Ende wird es darauf ankommen, welches Team die Enttäuschung besser verkraftet und die Motivation für dieses letzte Spiel aufbringen kann. Wir glauben, dass die individuelle Klasse Frankreichs den Unterschied machen wird. Egal, für welchen Tipp ihr euch entscheidet, die besten Anbieter für eure Wetten findet ihr auf unserer speziellen Seite. Auch kurz vor dem Ende der Weltmeisterschaft findet ihr noch attraktive WM 2026 Wettangebote! Jetzt heißt es Daumen drücken und das letzte große Spiel dieser beiden Teams beim Turnier genießen!