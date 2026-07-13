Frankreich vs Spanien Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 14.07.2026

SPORT1 Betting 13.07.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Frankreich vs Spanien Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM 2026 Spiel am 14.07.2026.

Am Dienstagabend um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit steigt im AT&T Stadium von Dallas das vorweggenommene Endspiel der FIFA WM 2026. Denn mit Frankreich und Spanien treffen die beiden wohl besten Mannschaften des Turniers schon im Halbfinale aufeinander. Wer zieht ins Finale ein?

Buchmacher NEO.bet rechnet mit einem engen Duell, sieht Frankreich mit einer Siegquote von 2,26 in der regulären Spielzeit aber vorne. Geht die Partie in die Verlängerung, wird das Remis bei NEO.bet mit einer Quote von 3,45 belohnt. Für ein Weiterkommen der “Roja” nach 90 Minuten bekommt ihr bei dem Bookie eine 3,15.

Für unseren Wett Tipp auf „Frankreich kommt weiter ” bietet uns NEO.bet eine attraktive Quote von 1,64.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Schon vor der WM war Frankreich der große Favorit auf den WM-Titel. Diesen Status konnte die „Equipe Tricolore“ während dem Turnierverlauf auch bestätigen. In der Gruppenphase hatten die Franzosen mit drei Siegen in drei Partien und 10:2 Toren wenig Probleme. Auf der einen Seite dominieren “Les Bleus” mit ihrer Offensive um Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise. Die drei Angreifer kommen zusammen bei der Weltmeisterschaft schon auf 23 Torbeteiligungen.

Doch auch die Defensive um das Innenverteidiger-Duo aus Dayot Upamecano und William Saliba ist kaum zu bezwingen. In allen drei K.o.-Spielen musste Frankreich keinen Treffer hinnehmen. Torwart Mike Maignan musste gegen Schweden, Paraguay und Marokko kaum eingreifen. Coach Didier Deschamps hat nach der WM 2026 seinen Rücktritt erklärt und will zum Abschied den zweiten WM-Titel gewinnen. Der Trainer hat die Nationalmannschaft nun bei der dritten Weltmeisterschaft in Folge ins Halbfinale geführt. 2018 gewann die “Grande Nation” den Titel, 2022 verlor man im Finale gegen Argentinien.

Im Viertelfinale des laufenden Turniers kamen die Franzosen fast im Schongang mit dem 2:0 gegen Marokko eine Runde weiter. Der Favorit kam auf einen xG-Wert von 3,69 und ließ nur 0,14 zu. Da konnte sich Mbappé sogar leisten, einen Strafstoß nicht zu verwandeln.

Spanien marschierte nach einem überraschenden 0:0-Unentschieden gegen Kap Verde zum Auftakt souverän durch die Gruppe H. Auch im Sechzehntelfinale hatten die Iberer beim 3:0 gegen Österreich kaum Probleme. Gegen Portugal im Achtel- und Belgien im Viertelfinale tat sich “La Roja” dann schon deutlich schwerer. In beiden Fällen war die Mannschaft von Coach Luis de la Fuente auf späte Tore von Edeljoker Mikel Merino angewiesen.

Der große Trumpf des amtierenden Europameisters beim laufenden Turnier ist die Defensive. Erst in der Runde der letzten Acht kassierte Spanien den ersten Gegentreffer bei der WM 2026. Durch das Tor von Belgiens De Ketelaere ging für die Spanier eine Serie von 649 Minuten ohne Gegentreffer bei der FIFA-Weltmeisterschaft zu Ende. Die Iberer sind seit März 2024 in 36 Spielen in der regulären Spielzeit ungeschlagen (26 Siege, 10 Remis). Mit einem weiteren Erfolg würde man den Allzeitrekord Italiens einstellen.

Trainer de la Fuente ist bei einer WM-Endrunde mit 12 Siegen und einem Remis ebenfalls ohne Niederlage. In der Offensive ist Mikel Oyarzabal mit vier Toren der treffsicherste Spieler. Der Stürmer blieb aber in den letzten beiden Spielen torlos.

In unseren Datenbanken finden sich 38 Duelle zwischen Frankreich und Spanien. Die Iberer führen die Bilanz mit 18 Siegen und sieben Remis an. “Les Bleus” kommen bei dieser Paarung auf 13 Erfolge. Das einzige Duell bei einer WM stammt von der Endrunde 2006. Damals setzten sich die Franzosen im Achtelfinale mit 3:1 durch. “La Roja” hat drei der letzten vier Aufeinandertreffen für sich entschieden. Darunter war auch ein 2:1-Sieg im Halbfinale der Euro 2024 und ein 5:4-Sieg im Halbfinale der UEFA Nations League 2024/25.

Frankreich vs Spanien: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Frankreich vs Spanien Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Frankreich kommt weiter ( Quote 1,64 bei NEO.bet ): Bei unserem Haupttipp setzen wir auf das Weiterkommen von Frankreich. Die Franzosen spielen bisher ein fast makelloses Turnier. Sicher hatte man im Achtelfinale gegen Paraguay einige Probleme. Aber das lag vor allem an der extrem unfairen Spielweise der Südamerikaner und einem Schiedsrichter, der zu viel laufen ließ. In der Offensive haben “Les Bleus” im Vergleich mit Spanien die Nase vorne. Denn “La Roja” ist im Spiel nach vorne nicht so stark wie beim EM-Sieg vor zwei Jahren. Der Hauptgrund ist, dass die Flügelzange aus Nico Williams und Lamine Yamal nach Verletzungen noch nicht in Topform ist. Während Frankreich ohne Gegentore, fast im Schongang (mit Ausnahme des Spiels gegen Paraguay) durch die K.o.-Phase spazierte, benötigte Spanien gegen Portugal und Belgien jeweils späte Tore zum Sieg.

Bei unserem Haupttipp setzen wir auf das Weiterkommen von Frankreich. Die Franzosen spielen bisher ein fast makelloses Turnier. Sicher hatte man im Achtelfinale gegen Paraguay einige Probleme. Aber das lag vor allem an der extrem unfairen Spielweise der Südamerikaner und einem Schiedsrichter, der zu viel laufen ließ. In der Offensive haben “Les Bleus” im Vergleich mit Spanien die Nase vorne. Denn “La Roja” ist im Spiel nach vorne nicht so stark wie beim EM-Sieg vor zwei Jahren. Der Hauptgrund ist, dass die Flügelzange aus Nico Williams und Lamine Yamal nach Verletzungen noch nicht in Topform ist. Während Frankreich ohne Gegentore, fast im Schongang (mit Ausnahme des Spiels gegen Paraguay) durch die K.o.-Phase spazierte, benötigte Spanien gegen Portugal und Belgien jeweils späte Tore zum Sieg. Unter 2,5 Tore ( Quote 1,88 bei NEO.bet ): In dieser Partie rechnen wir nicht mit vielen Toren. Es steht viel auf dem Spiel. In erster Linie wollen beide Teams Fehler vermeiden. Zwei defensiv so starke Teams tasten sich in einem Halbfinale meist erst vorsichtig ab. Frankreich blieb in den letzten fünf WM-Spielen viermal ohne Gegentor. Und Spanien hat im gesamten Turnier erst einen Gegentreffer kassiert. Zudem trafen nur in vier der letzten 16 Spiele mit Beteiligung von Spanien beide Teams.

In dieser Partie rechnen wir nicht mit vielen Toren. Es steht viel auf dem Spiel. In erster Linie wollen beide Teams Fehler vermeiden. Zwei defensiv so starke Teams tasten sich in einem Halbfinale meist erst vorsichtig ab. Frankreich blieb in den letzten fünf WM-Spielen viermal ohne Gegentor. Und Spanien hat im gesamten Turnier erst einen Gegentreffer kassiert. Zudem trafen nur in vier der letzten 16 Spiele mit Beteiligung von Spanien beide Teams. Mehr Tore HZ2 ( Quote 1,87 bei bet365 ): Wer im Halbfinale das eine oder andere Tor sehen will, sollte sich auf die zweite Halbzeit konzentrieren. Elf der 16 französischen Turniertore fielen nach dem Seitenwechsel. Auch Spaniens Siegtreffer fielen zuletzt spät. Seit dem Achtelfinale stand es bei der WM 2026 in sechs K.o.-Spielen zur Pause sogar 0:0.

Wer im Halbfinale das eine oder andere Tor sehen will, sollte sich auf die zweite Halbzeit konzentrieren. Elf der 16 französischen Turniertore fielen nach dem Seitenwechsel. Auch Spaniens Siegtreffer fielen zuletzt spät. Seit dem Achtelfinale stand es bei der WM 2026 in sechs K.o.-Spielen zur Pause sogar 0:0. Mbappé trifft (Quote 2,04 bei NEO.bet): Auch wenn wir nicht mit vielen Toren rechnen, schauen wir auf den Torschützenmarkt. NEO.bet schickt wenig überraschendKylian Mbappé als Topfavorit auf den Rasen. Der Stürmer kommt im Turnier auf acht Tore und drei Vorlagen. Der Profi von Real Madrid gab 30 Schüsse ab, davon 19 aufs Tor. Im Rennen um den “Goldenen Schuh” liegt er gleichauf mit Lionel Messi. Schaut man auf seine gesamte WM-Bilanz, stehen hier 20 Tore in 20 Spielen in der Bilanz. Auch schießt Mbappé die französischen Strafstöße und erzielt oft das wichtige 1:0.

Frankreich strotzt vor Selbstvertrauen, ist physisch voll auf der Höhe, lässt defensiv fast gar nichts anbrennen und stellt die stärkste Offensive des Turniers. “Les Bleus” können mit ihrer Angriffsreihe gegen eine hochstehende Mannschaft tödliche Konter fahren. Spieler wie Mbappé und Olise kann man nicht über 90 Minuten kontrollieren. Diese Mannschaft dreimal in Folge zu schlagen, wird selbst für Spanien eine Herkulesaufgabe. Die Franzosen sind im Vergleich zu den letzten beiden Duellen mit “La Roja” deutlich gefestigter, individuelle Fehler werden kaum gemacht. Zudem zeigen “Les Bleus” viel Geduld und stecken Rückschläge problemlos weg. Ihr habt immer noch nicht genug von der WM 2026? Hier findet ihr alle unsere WM 2026 Prognosen und Wett Tipps