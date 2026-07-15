SPORT1 Betting 15.07.2026 • 18:00 Uhr Kann Scottie Scheffler seinen Titel verteidigen? Wer sichert sich den Titel beim Grand-Slam-Turnier?

Die Golf-Welt blickt zwischen dem 16. und 19. Juli nach England. Denn im Royal Birkdale Golf Club in Southport werden die British Open 2026 ausgetragen. Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler und Rory McIlroy gelten als die Favoriten der Wettanbieter. Wir schauen zusammen mit Buchmacher Bet-at-home auf das Turnier voraus,

Für unseren Wett Tipp auf „Wyndham Clark kommt in die Top 10” bietet uns Bet-at-home eine attraktive Quote von 3,90.

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Golf: Die Favoriten und Außenseiter der British Open 2026

“The Open Championship”, auch unter dem Namen “British Open” bekannt, gilt als das älteste noch ausgespielte Golfturnier der Welt. Es bildet zusammen mit dem US Masters, der PGA Championship und den U.S. Open die vier großen Grand-Slam-Turniere im Golfsport. Dabei ist es das einzige der vier Turniere, das nicht in den Vereinigten Staaten, sondern in England ausgetragen wird.

2026 kehrt das Golfturnier nach neun Jahren in den Royal Birkdale Golf Club in Southport zurück. Jordan Spieth gewann dort das letzte Mal 2017. Die Besonderheit bei diesem Turnier ist: Es treten sowohl Amateure als auch Profis an. Beim Markt “Wer gewinnt die British Open 2026” hat Bet-at-home aktuell folgende Quoten im Angebot:

Scottie Scheffler 7,75

Rory McIlroy 8,50

Tommy Fleetwood 14,0

Matthew Fitzpatrick 15,0

Jon Rahm 20,0

Xander Schauffele 20,0

Justin Rose 25,0

Collin Morikawa 28,0

C. Gotterup 28,0

Tyrell Hatton 28,0

Robert MacIntyre 28,0

Ludvig Aberg 28,0

Scottie Scheffler

Scottie Scheffler will als erster Spieler seit Padraig Harrington in den Jahren 2008 und 2009 den Titel bei der Open Championship verteidigen. Und als Weltranglistenersten muss man den US-Profi natürlich auch auf dem Zettel haben. Doch der 30-Jährige verpasste jüngst bei den Genesis Scottish Open erstmals seit 2022 den Cut. In dieser Saison kann Scheffler bisher auch nur einen Sieg vorweisen. So stehen 14 Starts in Folge ohne Erfolg in seiner Bilanz. Immerhin landete der Golfer aus New Jersey bei seinen fünf Starts in der Open Championship nie außerhalb der Top 25.

Rory McIlroy

Rory McIlroy hat in dieser Saison erst zehn Turniere bestritten. Doch dafür spielt der Nordire konstant gut. Bei den Genesis Scottish Open zeigte der 37-Jährige eine starke Leistung und erreichte mit 6 unter Par den geteilten siebten Platz. Das war das vierte Top-10-Ergebnis in diesem Jahr. Zudem konnte er Mitte April seinen Titel beim Masters in Augusta verteidigen. 2017 belegte McIlroy in Royal Birkdale den geteilten vierten Platz. 2014 sicherte sich der Profi aus Nordirland den Sieg bei der Open Championship. Die Nummer 2 der Weltrangliste bekommt als einer von zwei Spielern bei Buchmacher Bet-at-home eine einstellige Siegquote.

Tommy Fleetwood

Tommy Fleetwood ist der amtierende FedExCup-Champion. Der Engländer wartet nach 44 Major-Turnieren aber immer noch auf seinen ersten Sieg. Die Fans im Royal Birkdale Golf Club fiebern Fleetwoods Rückkehr in seine Heimatstadt Southport entgegen. Sein Spiel hat sich zuletzt deutlich verbessert. Fleetwood spielt konstant gut. Der 35-Jährige belegt den dritten Platz auf der Tour in den Kategorien „Schläge gewonnen“ (0,377) und „Around the Green“ (0,520).

Matt Fitzpatrick

Mit Matt Fitzpatrick gehört ein weiterer Engländer zu den Favoriten. Und das zu Recht. Der Mann aus Sheffield hat 2026 bereits drei PGA-Tour-Turniere gewonnen. Zudem landete er in sechs seiner letzten elf Starts unter den ersten Fünf. Der 31-Jährige führt die Tour in der Kategorie „Schläge ums Grün“ (0,592) an, ist Zweiter bei „Annäherungsschlägen“ (0,766) und Achter bei der Genauigkeit beim Abschlag (0,689). Allerdings liegt der Brite in der Kategorie „Schläge gewonnen/Putten“ nur auf Platz 94. Fitzpatrick verfügt über alle nötigen Fähigkeiten und ist in Topform.

Xander Schauffele

Xander Schauffele ist Experte für Top-Platzierungen bei Major-Turnieren. In 37 Starts bei den vier großen Turnieren erreichte der US-Golfer 19 Top-10- und 29 Top-25-Platzierungen. Seit dem Sieg bei der Open Championship 2024 in Royal Troon, Schottland, wartet Schauffele allerdings auf seinen nächsten Major-Titel. Dafür schaffte es der 32-Jährige bei sechs seiner letzten sieben Starts unter die Top 12.

Wyndham Clark

Wyndham Clark ist aktuell der formstärkste Spieler der Welt. Der US-Profi hat bei seinen letzten vier Starts sowohl die US Open als auch das Byron Nelson Tournament gewonnen. Bei den jüngsten sechs Turnieren verpasste der 32-Jährige niemals die Top 11. Clark belegt auf der Tour den neunten Platz bei den gewonnenen Schlägen rund ums Grün (0,401) und den 25. Platz beim Putten (0,391). Auch im letzten Jahr spielte er bei den British Open stark und belegte einen geteilten vierten Platz in Royal Portrush

Cameron Young

Cameron Young ist in dieser Saison auf Platz 3 der Weltrangliste geklettert. Diesen Erfolg hat er vor allem seinen Siegen bei der Players Championship und der Cadillac Championship sowie seinem dritten Platz beim Masters zu verdanken. Danach hat der US-Golfer zwar deutlich nachgelassen. Doch Young scheint bereit für seinen ersten Major-Titel und hat bei der Open Championship gute Leistungen gezeigt: 2022 wurde er Zweiter in St. Andrews (Schottland) und 2023 Achter in Royal Liverpool.

Wetten auf den Sieger der British Open sind riskant und schwierig. Golf ist ein Sport mit enormer Tagesform-Abhängigkeit. Wind, Platzbedingungen, ein einzelner schlechter Loch-Durchgang oder ein außergewöhnlich gutes Putting können über vier Turniertage massiv über Sieg oder Mittelfeldplatzierung entscheiden. Wir nehmen somit auch von einem Tipp auf den Sieger Abstand.

Dafür spielen wir den Tipp “Wyndham Clark kommt in die Top 10”. Clark ist extrem formstark und war zuletzt Dauergast in den Top 11. Dieses Mal trauen wir dem US-Profi die Top 10 zu. Dafür bekommen wir bei Bet-at-home eine tolle Quote von 3,90.