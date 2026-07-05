SPORT1 Betting 05.07.2026 • 18:00 Uhr Unsere Prognose für das WM-Achtelfinale zwischen Mexiko und England am 06.07.2026. Analyse, Quoten und Experten-Wett-Tipps für das Duell im Aztekenstadion.

Trotz Mexikos Heimvorteil und makelloser Bilanz gehen wir davon aus, dass sich die höhere individuelle Qualität Englands durchsetzen wird. Das WM-Achtelfinale findet in der Nacht zum 06.07.2026 statt.



Wir sehen die Gäste vorne und spielen mit einer Quote von 1,72 bei NEO.bet den Wett Tipp, dass England sich qualifiziert.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

England geht zum ersten Mal bei diesem Turnier “nur” als knapper Favorit in ein Spiel, was die besondere Herausforderung widerspiegelt. Mexiko hat bei der Heim-WM bisher alle vier Spiele gewonnen, ohne ein einziges Gegentor zu kassieren. Ein weiterer Sieg ohne Gegentreffer würde die Mexikaner in die Geschichtsbücher bringen, als erst zweites Team nach Italien 1990, das die ersten fünf Turnierspiele zu null bestreitet.

Zusätzlich ist die Festung Estadio Azteca ein entscheidender Faktor. In über 2.200 Metern Höhe hat Mexiko noch nie ein WM-Spiel verloren und eine beeindruckende Siegesserie hingelegt. Für die „Three Lions“ unter Thomas Tuchel geht es darum, zum dritten Mal in Folge das Viertelfinale zu erreichen und damit eine historische Konstanz zu beweisen. Ein Sieg wäre der fünfte in Folge bei diesem Turnier, was seit dem Titelgewinn 1966 nicht mehr gelang.

Historisch gesehen hat England die Oberhand und die letzten vier Duelle gegen Mexiko für sich entschieden, darunter auch das einzige bisherige WM-Aufeinandertreffen 1966. Während Mexiko in der K.o.-Runde oft strauchelte, erreichten die Mexikaner bei Heim-Weltmeisterschaften stets das Viertelfinale. Schlüsselspieler wie Harry Kane, der mit fünf Toren glänzt, und Mexikos Routinier Raúl Jiménez könnten dieses spannungsgeladene Duell entscheiden.

Mexiko vs England: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für dieses Achtelfinal-Duell zusammengestellt:

England qualifiziert sich ( Quote 1,72 bei NEO.bet ): Trotz der extrem schwierigen Bedingungen im Aztekenstadion und der starken Form der Gastgeber verfügt England über die überlegene individuelle Klasse und eine tiefere Bank. Die Fähigkeit, Weltklassespieler einwechseln zu können, könnte im Verlauf des Spiels den Unterschied ausmachen. Harry Kanes Torriecher ist ein weiterer entscheidender Vorteil. Die Quote hierfür liegt bei 1,72.

Trotz der extrem schwierigen Bedingungen im Aztekenstadion und der starken Form der Gastgeber verfügt England über die überlegene individuelle Klasse und eine tiefere Bank. Die Fähigkeit, Weltklassespieler einwechseln zu können, könnte im Verlauf des Spiels den Unterschied ausmachen. Harry Kanes Torriecher ist ein weiterer entscheidender Vorteil. Die Quote hierfür liegt bei 1,72. Halbzeit-Ergebnis: Unentschieden ( Quote 1,98 bei NEO.bet ): England neigt bei diesem Turnier dazu, langsam ins Spiel zu finden. Angesichts des Drucks eines K.o.-Spiels und der Höhenlage erwarten wir eine vorsichtige erste Halbzeit, in der beide Teams zunächst auf Sicherheit bedacht sind. Ein Unentschieden zur Pause erscheint daher sehr wahrscheinlich und wird mit einer Quote von 1,98 bewertet.

England neigt bei diesem Turnier dazu, langsam ins Spiel zu finden. Angesichts des Drucks eines K.o.-Spiels und der Höhenlage erwarten wir eine vorsichtige erste Halbzeit, in der beide Teams zunächst auf Sicherheit bedacht sind. Ein Unentschieden zur Pause erscheint daher sehr wahrscheinlich und wird mit einer Quote von 1,98 bewertet. Mehr Tore in der 2. Halbzeit (Quote 2,10 bei bet365): Aufbauend auf einem verhaltenen Start dürfte das Spiel in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnehmen. Wenn die Kräfte nachlassen und eine Entscheidung her muss, werden beide Mannschaften mehr riskieren. Sowohl England als auch Mexiko haben bei diesem Turnier bereits gezeigt, dass sie in der zweiten Halbzeit zulegen können. Eine Wette darauf, dass mehr Tore nach der Pause fallen, bringt eine Quote von 2,10.

Es verspricht ein packendes K.o.-Spiel zu werden, bei dem die Tagesform und die Anpassung an die besonderen Bedingungen entscheidend sein werden. Für die besten Quoten und Anbieter empfehlen wir einen Blick auf unsere Partnerseite. Checkt zudem unsere WM 2026 Prognosen und Wett Tipps! Wir wünschen viel Spaß bei diesem WM-Kracher!