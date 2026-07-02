Unsere Prognose deutet auf ein Weiterkommen von Portugal hin, auch wenn Kroatien in K.o.-Spielen immer gefährlich ist. Das Duell im Sechzehntelfinale der WM 2026 findet in der Nacht zum Freitag, den 03. Juli 2026, um 01:00 Uhr statt.
Portugal vs. Kroatien: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 03.07.2026
Wir sehen wie erwähnt die Portugiesen vorne und spielen mit einer Quote von 1,36 bei Winamax den Tipp, dass Portugal sich qualifiziert.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Dieses Sechzehntelfinale bringt zwei europäische Schwergewichte zusammen, die mit großen Erwartungen in das Turnier gestartet sind, aber in der Gruppenphase strauchelten. Da beide als Gruppenzweite weiterkamen, gibt es keinen Raum mehr für Fehler. Für eine der beiden Nationen endet die Reise in Nordamerika.
Trotz eines Kaders voller Weltklassespieler konnte keine der beiden Mannschaften ihre Gruppe wirklich dominieren. Portugal erzielte zwar sechs Tore, übertraf damit aber die erwarteten Tore (xG) um 1,81 – ein Wert, der Fragen zur Nachhaltigkeit ihrer Effizienz vor dem Tor aufwirft, insbesondere gegen defensiv stärkere Gegner.
Auch Kroatien sicherte sich das Weiterkommen mit etwas Glück und erzielte fünf Tore bei einem xG-Wert von nur 2,77. Noch besorgniserregender sind die Defensivstatistiken: Mit 4,39 zugelassenen erwarteten Gegentoren (xGA) zeigten die Kroaten, dass ihre Abwehr anfällig ist, was sich vor allem bei der 2:4-Niederlage gegen England offenbarte.
Taktisch erwartet uns ein spannendes Duell der Philosophien. Portugal praktiziert ein aggressives und hohes Pressing, während Kroatien es vorzieht, sich tiefer fallen zu lassen und den Druck zu absorbieren. Die Portugiesen haben seit der EM 2024 nur zwei von 23 Spielen verloren, was ihre Favoritenrolle untermauert. Die Quoten spiegeln dies wider, aber Kroatiens beeindruckende Bilanz in K.o.-Runden bei großen Turnieren macht sie zu einem gefährlichen Außenseiter.
Portugal vs. Kroatien: Wett Tipps für Tipper
Na, bereit für ein paar heiße Tipps zu diesem Knaller-Duell? Wir haben uns die Daten genau angesehen und drei interessante Wettmöglichkeiten für euch herausgesucht:
- Portugal qualifiziert sich (Quote 1,36 bei Winamax): Trotz einer durchwachsenen Gruppenphase ist die Qualität im Kader von Roberto Martínez einfach höher. Sie haben eine beeindruckende Bilanz von nur zwei Niederlagen in den letzten 23 Spielen und sollten sich am Ende durchsetzen, auch wenn es in die Verlängerung geht.
- Beide Teams treffen (Quote 1,94 bei Winamax): Portugal hat in 15 seiner letzten 19 Pflichtspiele getroffen, aber auch Kroatien ist offensivstark und fand in allen drei Gruppenspielen das Netz. In den letzten fünf direkten Duellen haben immer beide Mannschaften ein Tor erzielt, was diesen Tipp sehr attraktiv macht.
- Über 2,5 Tore im Spiel (Quote 2,00 bei Winamax): Die Portugiesen sind bekannt für ihre schussfreudige Spielweise. Allein im Spiel gegen Kolumbien gab es 37 Torschussversuche. Auch Kroatiens Match gegen England war mit 32 Schüssen sehr ereignisreich. Hier könnte es ein offener Schlagabtausch werden.
Am Ende des Tages verspricht dieses Duell Hochspannung. Kroatien ist ein Meister der K.o.-Spiele, aber die portugiesische Offensive hat das Potenzial, jede Abwehr zu knacken. Für die besten Quoten zu diesem und anderen Spielen schaut auf unserer Seite für Wettanbieter vorbei. Auch beantworten wir die Frage: Wer wird bester Torschütze der WM 2026? Macht es euch gemütlich und genießt ein packendes WM-Spiel!
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