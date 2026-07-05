SPORT1 Betting 05.07.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für Portugal gegen Spanien am 06.07.2026. Detaillierte Prognosen, die besten Wett Tipps und aktuelle Quoten für das WM-Achtelfinale.

Im Achtelfinale der WM 2026 kommt es zum iberischen Derby zwischen Portugal und Spanien. Wir erwarten ein enges Duell, bei dem sich die Spanier am Ende durchsetzen werden, möglicherweise erst nach der regulären Spielzeit. Das Spiel findet am 06.07.2026 statt.



Unser WM Tipp für Portugal gegen Spanien: Spanien qualifiziert sich mit einer Quote von 1,50 bei Betano.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Dieses Duell im Achtelfinale der WM 2026 hat historische Bedeutung. Spanien geht als amtierender Europameister und mit einer beeindruckenden Serie von 34 ungeschlagenen Spielen in der regulären Spielzeit ins Match. Unter Trainer Luis de la Fuente hat sich das Team von sterilem Ballbesitz zu einem tödlichen, vertikalen Umschaltspiel entwickelt, was “La Roja” zu einer der komplettesten Mannschaften des Turniers macht. Die Dominanz spiegelt sich in den Statistiken wider: durchschnittlich 68,2 Prozent Ballbesitz und eine extrem solide Defensive, die bisher noch kein Gegentor zugelassen hat.

Portugal hingegen, obwohl in den letzten neun Spielen ungeschlagen, hat beim Turnier noch nicht vollständig überzeugt. Die Mannschaft von Roberto Martínez verlässt sich oft auf individuelle Klasse und hat es geschafft, aus einem erwarteten Torwert (xG) von 6,39 acht Tore zu erzielen. Dies zeugt von der Effizienz ihrer Offensive. Historisch gesehen endeten sechs der letzten sieben direkten Duelle nach 90 Minuten unentschieden, was die Ausgeglichenheit der beiden Teams unterstreicht. Die Buchmacher sehen Spanien dennoch als Favoriten für das Weiterkommen, was sich in den Quoten widerspiegelt.

Portugal vs. Spanien: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannende Derby haben wir einige interessante Wett Tipps herausgesucht, die auf der Analyse der aktuellen Form und der direkten Duelle basieren. Hier sind unsere Empfehlungen:

Spanien qualifiziert sich ( Quote 1,50 bei Betano ): Die Spanier haben im Achtelfinale gegen Österreich eine ihrer besten Turnierleistungen gezeigt und souverän mit 3:0 gewonnen. Ihre Fähigkeit, den Ball zu kontrollieren und den Gegner unter Druck zu setzen, ist beeindruckend. Portugal wirkte bisher nicht immer überzeugend. Angesichts der Tatsache, dass Spanien im gesamten Turnier noch kein Gegentor kassiert hat, scheint die Wette auf das Weiterkommen von La Roja eine logische Wahl zu sein. Quote: 1,50.

Die Spanier haben im Achtelfinale gegen Österreich eine ihrer besten Turnierleistungen gezeigt und souverän mit 3:0 gewonnen. Ihre Fähigkeit, den Ball zu kontrollieren und den Gegner unter Druck zu setzen, ist beeindruckend. Portugal wirkte bisher nicht immer überzeugend. Angesichts der Tatsache, dass Spanien im gesamten Turnier noch kein Gegentor kassiert hat, scheint die Wette auf das Weiterkommen von La Roja eine logische Wahl zu sein. Quote: 1,50. Beide Teams treffen – Ja ( Quote 1,65 bei Betano ): Obwohl Spaniens Abwehr bisher eine Festung war, wurden sie noch nicht von einem Top-Team wie Portugal getestet. Die hohe Pressinglinie der Spanier macht sie anfällig für Konter, eine Stärke Portugals mit seinen schnellen Offensivspielern. Das letzte Aufeinandertreffen im Finale der Nations League 2025 endete 2:2, was zeigt, dass beide Teams in der Lage sind, gegeneinander zu treffen. Quote: 1,65.

Obwohl Spaniens Abwehr bisher eine Festung war, wurden sie noch nicht von einem Top-Team wie Portugal getestet. Die hohe Pressinglinie der Spanier macht sie anfällig für Konter, eine Stärke Portugals mit seinen schnellen Offensivspielern. Das letzte Aufeinandertreffen im Finale der Nations League 2025 endete 2:2, was zeigt, dass beide Teams in der Lage sind, gegeneinander zu treffen. Quote: 1,65. Lamine Yamal trifft (Quote 2,50 bei Betano): Der 18-jährige Flügelstürmer ist einer der aufregendsten Spieler des Turniers. Er sucht ständig den Abschluss und verzeichnet mit 5,60 Schüssen pro 90 Minuten einen der höchsten Werte aller Spieler. Seine Dribblings und seine Torgefahr machen ihn zu einem ständigen Unruheherd für jede Abwehr. Nach seiner starken Leistung gegen Österreich ist sein Selbstvertrauen groß, was ihn zu einem guten Kandidaten für einen Torerfolg macht. Quote: 2,50.

Ein packendes Duell auf Augenhöhe steht uns bevor, bei dem kleine Details den Unterschied ausmachen werden. Spanien geht als leichter Favorit in die Partie, aber Portugal hat die Qualität, jeden Gegner zu schlagen. Besucht unsere Partnerseite für die besten Anbieter und genießt dieses Fußballfest! Optimiert mit uns eure WM 2026 Wetten mit den attraktivsten Angeboten!