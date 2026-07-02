WM 2026: Tipico schenkt Quote 25,00 auf Spanien-Sieg gegen Österreich!

Die Spannung steigt! Im Sechzehntelfinale der WM 2026 in den USA kommt es zum Knaller-Duell zwischen dem amtierenden Europameister Spanien und dem ambitionierten Team aus Österreich.
Quote 25,00! Tipico zündet den WM-Turbo für Spanien gegen Österreich!
Am 02. Juli um 21:00 Uhr rollt der Ball im SoFi Stadium in Los Angeles und die Rollen sind klar verteilt: Die “Furia Roja“ geht als haushoher Favorit in die Partie.
Während die normale Siegquote kaum der Rede wert ist, hat der Wettanbieter Tipico pünktlich zum K.o.-Spiel einen absoluten Quoten-Hammer parat. Statt der normalen Quote von 1,30 kannst du dir als Neukunde eine Mega-Quote von 25,00 auf einen Sieg der Spanier sichern!
Der Quotenboost im Detail: Von Favoriten-Wette zum Hauptgewinn!
Normalerweise bringt ein Tipp auf den Favoriten Spanien bei einer Quote von 1,30 nur einen minimalen Gewinn. Doch mit diesem exklusiven Neukunden-Vorteil von Tipico wird die Ausgangslage komplett auf den Kopf gestellt.
Der Wettanbieter schraubt die Quote für einen spanischen Sieg nach regulärer Spielzeit auf eine sensationelle 25,00 hoch! Das ist kein kleiner Bonus, das ist ein echter Quoten-Turbo, der deine erste Wette zur WM vergolden könnte. Dieser Quoten-Hammer ist exklusiv für Neukunden reserviert und verwandelt eine vermeintlich sichere Favoritenwette in eine extrem lukrative Chance.
Der Quoten-Vergleich auf einen Blick
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Quoten für dich gegenübergestellt:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Spanien vs. Österreich
Sieg Spanien
1,30
25,00
So einfach sicherst du dir die 25,00er Quote – Schritt für Schritt
Du willst von diesem einmaligen Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du den Quotenboost in wenigen Schritten aktivierst:
- 1. Bei Tipico registrieren: Klicke auf einen unserer Aktionslinks, um zur Tipico-Webseite zu gelangen und eröffne ein neues Wettkonto. Die Aktion ist nur für Neukunden gültig.
- 2. Erste Einzahlung tätigen: Zahle einen Betrag von mindestens 10 € ein, um dein Konto aufzuladen und für die Wette bereitzumachen.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Spanien gegen Österreich (Tipp 1) mit einem maximalen Einsatz von 2 €.
- 4. Gewinn kassieren: Jetzt heißt es mitfiebern! Gewinnt Spanien die Partie, wird dein Gewinn basierend auf der unglaublichen 25,00er Quote berechnet und deinem Konto gutgeschrieben.
Wichtige Regeln & Bedingungen
Damit alles glattläuft, solltest du die wichtigsten Eckpunkte des Angebots kennen:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Wettkonto bei Tipico besitzen.
- Maximaler Einsatz: Der für die Boost-Quote qualifizierende Einsatz beträgt genau 2 €.
- Erste Wette: Der Quotenboost wird nur auf deine allererste platzierte Wette nach der Registrierung angewendet.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 02.07. um 21:00 Uhr platziert werden. Live-Wetten sind ausgeschlossen.
Sichere dir jetzt diesen Wahnsinns-Deal und fiebere mit der spanischen Nationalmannschaft auf ihrem Weg durch die WM-Endrunde!
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