Quote 30,00 statt 1,55! Tipico mit Mega-Boost zum WM-Viertelfinale Frankreich vs. Marokko

SPORT1 Betting 09.07.2026 • 11:30 Uhr Sichere dir als Neukunde bei Tipico die Hammer-Quote von 30,00 statt 1,55 auf einen Sieg von Frankreich gegen Marokko im WM-Viertelfinale 2026. Jetzt registrieren!

Die Spannung steigt, das Flutlicht geht an: Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 kommt es zum mitreißenden Duell zwischen dem haushohen Favoriten Frankreich und den kampfstarken Löwen vom Atlas aus Marokko.

Während die Équipe Tricolore mit Stars wie Kylian Mbappé als klare Sieger gehandelt wird, hat Marokko bereits bewiesen, dass es jeden Gegner vor massive Probleme stellen kann. Pünktlich zu diesem Kracher hat der Wettanbieter Tipico eine Aktion der Extraklasse im Gepäck.

Tipico zündet den Quoten-Turbo und bietet Neukunden eine unglaubliche 30,00er Quote auf einen Sieg der Franzosen!

Der Quotenboost im Detail: Von Normal zu Gigantisch!

Jeder Experte ist sich einig: Frankreich geht als klarer Favorit in die Partie am 09. Juli um 22:00 Uhr. Die reguläre Siegquote liegt bei mageren 1,55 – eine klare Ansage.

Doch jetzt kommt der Tipico-Hammer für alle, die noch kein Konto haben: Mit dem exklusiven Neukunden-Vorteil wird diese Quote auf astronomische 30,00 gepusht!

Statt der regulären 1,55er Quote profitierst du von einem massiven Sprung auf eine Quote von 30,00 – eine einmalige Chance für dieses Top-Spiel. Das bedeutet, dass du die Chance hast, deinen Einsatz zu verdreißigfachen, solltest du auf die favorisierten Franzosen setzen und diese gewinnen.

Der WM-Boost auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Frankreich vs. Marokko Sieg Frankreich 1,55 30,00

So sicherst du dir den Quoten-Turbo: Schritt für Schritt

Du willst von diesem Mega-Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir die Hammer-Quote in wenigen Minuten sichern kannst:

Registrieren: Eröffne über unseren Link ein neues Wettkonto bei Tipico. Die Aktion ist exklusiv für Neukunden.

Eröffne über unseren Link ein neues Wettkonto bei Tipico. Die Aktion ist exklusiv für Neukunden. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. In der Regel reicht ein Mindestbetrag von 10 €.

Tätige deine erste Einzahlung. In der Regel reicht ein Mindestbetrag von 10 €. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Frankreich“ im Spiel gegen Marokko.

Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Frankreich“ im Spiel gegen Marokko. Jubeln & Kassieren: Lehn dich zurück, genieße das Spiel und wenn Frankreich gewinnt, wird dein Gewinn basierend auf der 30,00er Quote berechnet!

Die wichtigsten Regeln auf einen Blick

Um den Bonus reibungslos zu nutzen, solltest du die folgenden Kernpunkte beachten:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.

Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen. Maximaler Einsatz: Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 €.

Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 €. Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 09.07. um 22:00 Uhr platziert werden.

Die Wette muss vor dem Anpfiff am 09.07. um 22:00 Uhr platziert werden. Einzelwette: Nur Einzelwetten auf den Sieg von Frankreich qualifizieren sich für den Boost.

Beachte, dass das Angebot exklusiv für Neukunden gilt und der Maximaleinsatz 2 € beträgt. Für alle, die an die Stärke des französischen Starensembles glauben, ist dieser Quoten-Boost eine goldene Gelegenheit, mit einem kleinen Einsatz groß abzuräumen.

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Tipico.