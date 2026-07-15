Quote 45,00: Tipico Boost für England - Argentinien | Jetzt WM-Neukunden-Bonus sichern!

SPORT1 Betting 15.07.2026 • 18:00 Uhr Unglaubliche Quote 45,00 auf Sieg Argentinien gegen England! Tipico bietet Neukunden einen Mega-Boost für das WM-Halbfinale. Hier erfährst du, wie es geht.

Die Spannung steigt, der Puls rast! Am 15. Juli um 21:00 Uhr blickt die ganze Fußballwelt auf ein Duell der Giganten: England gegen Argentinien im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Erzrivalen, ein Klassiker voller Geschichte und Emotionen.

Während die Three Lions um Harry Kane auf ihren ersten großen Titel seit 1966 hoffen, will die Albiceleste mit Superstar Lionel Messi den Traum vom WM-Thron weiterleben.

Passend zu diesem absoluten Highlight hat sich der Wettanbieter Tipico eine ganz besondere Aktion einfallen lassen, die es in sich hat: Ein unfassbarer Quotenboost exklusiv für Neukunden!

Der Quotenboost im Detail: Von 2,90 auf sagenhafte 45,00!

Vergiss alles, was du über normale Wettquoten weißt! Während die reguläre Siegquote für Argentinien bei soliden 2,90 liegt, schraubt Tipico den Regler für alle Neukunden auf Anschlag.

Statt der Standardquote profitierst du von einer Mega-Quote von 45,00! Richtig gelesen. Das ist mehr als eine Verfünfzehnfachung der ursprünglichen Quote. Ein Sieg der Argentinier könnte sich für dich also massiv auszahlen. Mit dem Maximaleinsatz von 2 € winkt bei einem Erfolg der Südamerikaner ein potenzieller Gewinn von satten 90 € (2 € x 45,00).

Dieser Neukunden-Vorteil ist deine perfekte Eintrittskarte in die Welt der Sportwetten.

Der Quoten-Vergleich auf einen Blick

Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Quoten für dich in einer Tabelle gegenübergestellt:

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote England vs. Argentinien Sieg Argentinien 2,90 45,00

So sicherst du dir den Mega-Boost: Schritt für Schritt zum Erfolg

Du willst diesen Quoten-Turbo zünden? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Deal in wenigen Minuten sichern kannst:

1. Registrieren: Klicke auf einen unserer Links, um direkt zur Aktionsseite von Tipico zu gelangen. Eröffne dort als Neukunde ein kostenloses Wettkonto .

Klicke auf einen unserer Links, um direkt zur Aktionsseite von Tipico zu gelangen. Eröffne dort . 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. In der Regel ist eine Mindesteinzahlung von 10 € erforderlich.

Tätige deine erste Einzahlung. In der Regel ist eine Mindesteinzahlung von 10 € erforderlich. 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Argentinien“ im Spiel gegen England. Wichtig: Setze dabei maximal 2 €.

Platziere deine allererste Wette als im Spiel gegen England. Wichtig: Setze dabei maximal 2 €. 4. Gewinn kassieren: Lehn dich zurück und fiebere mit! Gewinnt Argentinien das Spiel, wird dein Einsatz mit der Hammer-Quote von 45,00 abgerechnet und der Gewinn deinem Konto gutgeschrieben.

Wichtige Regeln, die du kennen musst

Wie bei jeder Top-Aktion gibt es ein paar Spielregeln zu beachten. Wir haben die wichtigsten für dich zusammengefasst:

Exklusiv für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.

Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen. Maximaler Einsatz: Der für die Boost-Quote qualifizierende Einsatz beträgt maximal 2 € .

Der für die Boost-Quote qualifizierende Einsatz beträgt . Spezifische Wette: Der Boost ist nur für die Pre-Match-Wette auf den Sieg von Argentinien (Tipp 2) gültig.

Der Boost ist nur für die Pre-Match-Wette auf den Sieg von Argentinien (Tipp 2) gültig. Zeitlicher Rahmen: Das Angebot ist nur bis zum Anpfiff am 15.07. um 21:00 Uhr verfügbar.

Sichere dir jetzt diese einmalige Chance und verleihe dem WM-Halbfinale zwischen England und Argentinien eine Extra-Portion Nervenkitzel!

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Tipico. Alle Angaben ohne Gewähr.