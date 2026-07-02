Die Schweiz geht als Favorit in dieses Duell der WM-Runde der letzten 32 gegen Algerien. Wir erwarten, dass sich die „Nati“ durchsetzt, auch wenn es ein enges Spiel werden könnte. Die Partie findet am 03.07.2026 statt.
Schweiz vs Algerien: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 03.07.2026
Wir sehen die Schweizer wie erwähnt vorne und spielen mit einer Quote von 1,50 bei NEO.bet den Wett Tipp, dass die Schweiz sich qualifiziert.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Die Schweizer Nationalmannschaft hat sich ungeschlagen durch die Gruppe B gekämpft und dabei mit sieben Toren in drei Spielen ihre Offensivstärke unter Beweis gestellt. Zwei Siege gegen Kanada und Bosnien sowie ein Unentschieden gegen Katar sicherten den Gruppensieg und untermauerten den Status als eines der zuverlässigsten Teams Europas. Die „Nati“ ist bekannt dafür, das Spiel im Mittelfeld zu kontrollieren, wenige hochkarätige Chancen zuzulassen und gleichzeitig im Angriff die nötige Qualität zu besitzen, um zu treffen.
Ganz anders verlief der Weg für Algerien. Die „Wüstenfüchse“ zitterten sich als einer der besten Gruppendritten in die K.o.-Runde, mit einer durchwachsenen Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und einer klaren Niederlage gegen Argentinien. Obwohl die Mannschaft technisch versiert ist und eine hohe Passgenauigkeit aufweist, offenbarte sie erhebliche defensive Schwächen, was sieben Gegentore in der Gruppenphase belegen. In einem entscheidenden K.o.-Spiel, in dem der Druck hoch ist, spricht die größere Verlässlichkeit und Erfahrung klar für die Schweiz.
Schweiz vs Algerien: Wett Tipps für Tipper
Jetzt wird’s spannend! Werfen wir einen Blick auf die besten Wett Tipps für dieses K.o.-Spiel, bei dem es um alles geht. Hier sind unsere Top-Empfehlungen für deine Wette:
- Die Schweiz qualifiziert sich (Quote 1,50 bei NEO.bet): Die Schweizer blieben in der Gruppenphase ungeschlagen und sind in K.o.-Spielen die erfahrenere und verlässlichere Mannschaft. Algerien war wechselhaft, weshalb unsere Prognose klar auf ein Weiterkommen der „Nati“ lautet.
- Beide Teams treffen (Quote 1,88 bei NEO.bet): Beide Mannschaften haben ihre Stärken in der Offensive. Die letzten fünf Spiele der Schweiz endeten alle mit Toren auf beiden Seiten. Auch Algerien zeigte sich zuletzt torhungrig, wie das 3:3 gegen Österreich beweist. In einem K.o.-Spiel, in dem ein Team irgendwann aufmachen muss, ist dieser Tipp sehr attraktiv.
- Unentschieden zur Halbzeit (Quote 2,12 bei NEO.bet): Weder die Schweiz noch Algerien sind für einen Blitzstart bekannt. Fünf der letzten sieben WM-Spiele der Schweiz standen zur Halbzeit unentschieden. Da in der K.o.-Runde anfangs oft die Vorsicht regiert, erwarten wir hier zur Pause ein ausgeglichenes Ergebnis.
Am Ende spricht vieles für die Schweiz, aber Algerien ist definitiv nicht zu unterschätzen. Es verspricht, ein packendes Duell zu werden! Die besten Anbieter für deine Wette findest du auf unserer Seite. Auch findet ihr bei uns zahlreiche Sieger-Quoten, Top-Wetten und Prognosen zur WM 2026! Jetzt heißt es zurücklehnen und das Spiel genießen!
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