Schweiz vs Algerien: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 03.07.2026

Unsere Prognose für Schweiz gegen Algerien in der Runde der letzten 32 der WM 2026. Finden Sie hier die besten Analysen, Quoten und Wett Tipps für das Spiel am 03.07.2026.