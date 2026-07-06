Am Dienstagabend um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit steigt das letzte Spiel bei der FIFA WM 2026 auf kanadischem Boden. Im BC Place Stadium von Vancouver treffen im letzten der Achtelfinals die Schweiz und Kolumbien aufeinander. Wer zieht ins Viertelfinale ein und trifft dort auf den Sieger der Partie Argentinien gegen Ägypten?
Schweiz vs Kolumbien Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 07.07.2026
Für die Buchmacher sind die Südamerikaner mit einer Siegquote von 2,37 die leichten Favoriten. Ein Remis nach 90 Minuten wird bei dem Bookie mit einer Quote von 3,10 belohnt. Und die höchsten Schweiz vs Kolumbien Quoten gibt es mit einer 3,55 für einen Erfolg der Nati in der regulären Spielzeit.
Für unseren Wett Tipp auf „Unter 2,5 Tore” bietet uns Betano eine attraktive Quote von 1,60.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Die schweizer Nationalmannschaft hat sich für das laufende Turnier ein Ziel gesetzt. Man will die „beste WM der Schweizer Geschichte“ spielen. Die Schweiz stand bei einer Weltmeisterschaft bereits dreimal im Viertelfinale: 1934, 1938 und 1954. Die Nati hat seit 2014 bei jeder WM und EM die Gruppenphase überstanden. Das gelang sonst nur Frankreich und England. Und seit 2006 haben die Eidgenossen mit Ausnahme von 2010 immer das WM-Achtelfinale erreicht. In der Runde der letzten 16 war dann allerdings auch immer Endstation.
Die Schweiz löste ohne Niederlage das Ticket für die WM 2026. Die Bilanz aus sechs Spielen stand am Ende bei vier Siegen, zwei Remis und 14:2 Toren. In der Vorrunde der Weltmeisterschaft gab es für die Truppe von Coach Murat Yakin zunächst ein enttäuschendes 1:1 gegen Katar. Dann folgten Siege gegen Bosnien (4:1) und Kanada (2:1). Die sieben Punkte reichten für den ersten Platz in Gruppe B. Gegen Algerien feierte die Nati auf dem Weg zur “besten WM-Endrunde” schon einen ersten großen Erfolg. Mit dem 2:0 gewann die Schweiz erstmals seit 88 Jahren ein K.o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft.
Nestor Lorenzo übernahm die „Cafeteros“ im Juni 2022. Der Coach integrierte Ex-Bayern-Profi James wieder in die Nationalmannschaft und sorgte mit Richard Rios, Jhon Arias, Kevin Castano und Jhon Duran auch für einen Generationswechsel. Der erste Erfolg war der Einzug ins Copa-America-Finale 2024. In der CONMEBOL-Quali landete „La Tri“ auf Platz 3, hinter Argentinien und Ecuador, aber vor Uruguay und Brasilien. Dabei gab es auch Siege gegen Brasilien (2:1) und gegen Weltmeister Argentinien (2:1).
Somit kehrten die „Cafeteros“ in diesem Jahr nach acht Jahren Pause auf die Weltmeisterschafts-Bühne zurück. Die Selección sicherte sich etwas überraschend in der Gruppe K den ersten Platz vor Portugal. Nach einem 3:1 gegen Usbekistan und einem 1:0 gegen die DR Kongo stand der Einzug in die K.o.-Phase schon fest. Im letzten Vorrundenspiel folgte ein 0:0 gegen Portugal. Im Sechzehntelfinale setzte sich Kolumbien dann mit 1:0 gegen Ghana durch.
Vier Länderspiele gab es bisher zwischen beiden Nationen. Nach drei Testspielen aus den Jahren 1985, 1991 und 2007 ist die Bilanz hier mit einem Remis und jeweils einem Sieg komplett ausgeglichen. Das einzige Pflichtspiel stammt von der WM 1994. Dabei setzten die Südamerikaner im letzten Spiel der Vorrunde mit 2:0 durch. Trotzdem schied Kolumbien als Letzter der Gruppe A schon nach der Vorrunde aus.
Schweiz vs Kolumbien: Wett Tipps und Prognosen
Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Schweiz vs Kolumbien Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.
- Unter 2,5 Tore (Quote 1,60 bei Betano): Bei diesem Duell treffen zwei tolle Abwehrreihen aufeinander. Die Schweiz hat mit Manuel Akanji sowie Nico Elvedi eine starke Innenverteidigung und hat im Turnierverlauf bisher nur drei Gegentore kassiert. Gegen Algerien spielte die Nati erstmals zu null. Kolumbien kommt bei der WM 2026 sogar lediglich auf einen Gegentreffer. Der fiel ausgerechnet im Auftaktspiel gegen den Außenseiter Usbekistan. Gegen die ghanaische Fußballnationalmannschaft haben die “Cafeteros” beim verdienten 1:0-Sieg dann allerdings defensiv praktisch überhaupt nichts zugelassen. Keeper Camilo Vargas ist schon 300 Spielminuten lang ohne Gegentor. So spielen wir beim direkten Duell die Wette “Unter 2,5 Tore” als Haupttipp.
- Remis nach 90 Minuten (Quote 3,10 bei Betano): Beim Marktwert liegen beide Nationen fast gleichauf. Die Schweiz hat mit 332,5 Mio. zu 302,35 Mio. Euro nur einen knappen Vorsprung. Wir rechnen mit einem engen Match auf Augenhöhe, das viel Potenzial für eine Verlängerung mitbringt. So wäre ein Remis nach der regulären Spielzeit überhaupt keine Überraschung. Betano belohnt ein Unentschieden nach 90 Minuten mit einer tollen Quote von 3,10.
- Kolumbien kommt weiter (Quote 1,65 bei Betano): Bei der Frage “Wer kommt weiter” schlagen wir uns knapp auf die Seite der Südamerikaner. Kolumbien ist seit sechs Länderspielen ungeschlagen (5S, 1U). Die Cafeteros treten bisher extrem reif, dominant und kontrolliert auf. Zudem hat die Schweiz noch nie bei einer WM zwei K.-o.-Spiele in Folge gewonnen.
- Luis Diaz trifft (Quote 3,05 bei Betano): Wir erwähnt, rechnen wir mit einer ganz engen Kiste, die potenziell durch ein einziges Tor entschieden werden könnte. Für die Rolle des entscheidenden Torschützen kommt vor allem Luis Diaz in Frage. Der kolumbianische Angreifer gehörte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zum furiosen Dreiersturm des FC Bayern. In der CONMEBOL-Qualifikation war der 29-Jährige mit sieben Treffern bester Torschütze seines Landes. Außerdem ist Diaz Torschütze und Vorbereiter, Antreiber und Motivator sowie Herz und Seele der Nationalmannschaft. Bei der WM kommt er zwar erst auf ein Tor und eine Vorlage. Doch er hat noch viel Luft nach oben.
Ein Ergebnistipp fällt für das Duell zwischen zwei gleichstarken Teams extrem schwer. So rechnen wir in erster Linie mit einem spannenden Spiel, das in der regulären Spielzeit nicht mit allzu viele Toren aufwartet. Nun seid ihr auf dieses Duell gut vorbereitet. Wollt ihr zuvor eure WM 2026 Wetten noch mit den attraktivsten Angeboten optimieren? Dann findet ihr dazu alle wichtigen Infos auf unseren Seiten!
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