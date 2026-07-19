SPORT1 Betting 19.07.2026 • 06:30 Uhr Sichere dir die Mega-Quote von 100,00 bei Bwin auf ein Tor im WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien! Exklusiver Neukunden-Boost statt 1,09.

Die Spannung steigt, die ganze Fußballwelt fiebert dem ultimativen Gipfeltreffen entgegen: Im Finale der Weltmeisterschaft 2026 am 19. Juli um 21:00 Uhr kreuzen Spanien und Argentinien die Klingen.

Ein Duell der Giganten im New-York-New-Jersey-Stadion, das Geschichte schreiben wird.

Und als wäre das nicht schon genug, zündet der Wettanbieter Bwin einen absoluten Quoten-Kracher: Sichere dir als Neukunde die unfassbare Quote von 100,00 darauf, dass in diesem Finale mindestens ein Tor fällt!

Der Quotenboost im Detail: Ein Geschenk für jeden Fußballfan

Jeder, der die Offensivkraft beider Teams kennt, weiß: Ein 0:0 in diesem Finale ist extrem unwahrscheinlich. Spanien marschierte mit 7 Punkten und einem Torverhältnis von +5 durch die Gruppe H, während Argentinien mit perfekten 9 Punkten und +7 Toren die Gruppe J dominierte.

Die reguläre Quote für den Tipp-Markt „Mehr als 0,5 Tore“ liegt daher bei mickrigen 1,09. Doch Bwin legt für alle Neukunden einen spektakulären Quoten-Turbo ein.

Statt der normalen 1,09 bekommst du eine Mega-Quote von 100,00 – ein Anstieg, den du dir nicht entgehen lassen solltest!

Der Bwin-Boost im direkten Vergleich

Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Quoten für dich in einer Tabelle gegenübergestellt. Der Unterschied ist gewaltig!

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Spanien vs. Argentinien Mehr als 0,5 Tore 1,09 100,00

So einfach sicherst du dir den Quoten-Hammer: Schritt für Schritt

Du willst von diesem exklusiven Neukunden-Vorteil profitieren? Nichts leichter als das! Folge einfach unserer Anleitung und platziere deine Wette auf das WM-Finale:

1. Registrieren: Eröffne über unseren Link ein neues Wettkonto bei Bwin. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert.

Eröffne über unseren Link ein neues Wettkonto bei Bwin. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert. 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Beachte die Mindesteinzahlungssumme des Anbieters.

Tätige deine erste Einzahlung. Beachte die Mindesteinzahlungssumme des Anbieters. 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette mit genau 1 € Einsatz auf den Markt „Mehr als 0,5 Tore“ im Spiel Spanien gegen Argentinien.

Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette mit genau 1 € Einsatz auf den Markt „Mehr als 0,5 Tore“ im Spiel Spanien gegen Argentinien. 4. Gewinn kassieren: Fällt im Spiel mindestens ein Tor, wird dein Einsatz mit der Quote von 100,00 abgerechnet und du kannst dich über einen satten Gewinn freuen!

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Wichtige Regeln für den Neukunden-Boost

Damit alles glatt läuft, beachte bitte die wichtigsten Bedingungen dieses Angebots:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden aus Deutschland, die noch kein Konto bei Bwin besitzen.

Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden aus Deutschland, die noch kein Konto bei Bwin besitzen. Fester Einsatz: Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt genau 1 €.

Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt genau 1 €. Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 19.07. um 21:00 Uhr platziert werden.

Die Wette muss vor dem Anpfiff am 19.07. um 21:00 Uhr platziert werden. Zeitlich begrenzt: Die Aktion ist nur für kurze Zeit verfügbar.

Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Es gelten die AGB von Bwin. Alle Angaben ohne Gewähr.