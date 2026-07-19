Die Spannung steigt, die ganze Fußballwelt fiebert dem ultimativen Gipfeltreffen entgegen: Im Finale der Weltmeisterschaft 2026 am 19. Juli um 21:00 Uhr kreuzen Spanien und Argentinien die Klingen.
WM-HAMMER! Bwin schenkt dir Quote 100,00 auf ein Tor im Finale Spanien vs. Argentinien!
Ein Duell der Giganten im New-York-New-Jersey-Stadion, das Geschichte schreiben wird.
Und als wäre das nicht schon genug, zündet der Wettanbieter Bwin einen absoluten Quoten-Kracher: Sichere dir als Neukunde die unfassbare Quote von 100,00 darauf, dass in diesem Finale mindestens ein Tor fällt!
Der Quotenboost im Detail: Ein Geschenk für jeden Fußballfan
Jeder, der die Offensivkraft beider Teams kennt, weiß: Ein 0:0 in diesem Finale ist extrem unwahrscheinlich. Spanien marschierte mit 7 Punkten und einem Torverhältnis von +5 durch die Gruppe H, während Argentinien mit perfekten 9 Punkten und +7 Toren die Gruppe J dominierte.
Die reguläre Quote für den Tipp-Markt „Mehr als 0,5 Tore“ liegt daher bei mickrigen 1,09. Doch Bwin legt für alle Neukunden einen spektakulären Quoten-Turbo ein.
Statt der normalen 1,09 bekommst du eine Mega-Quote von 100,00 – ein Anstieg, den du dir nicht entgehen lassen solltest!
Der Bwin-Boost im direkten Vergleich
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Quoten für dich in einer Tabelle gegenübergestellt. Der Unterschied ist gewaltig!
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Spanien vs. Argentinien
Mehr als 0,5 Tore
1,09
100,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Hammer: Schritt für Schritt
Du willst von diesem exklusiven Neukunden-Vorteil profitieren? Nichts leichter als das! Folge einfach unserer Anleitung und platziere deine Wette auf das WM-Finale:
- 1. Registrieren: Eröffne über unseren Link ein neues Wettkonto bei Bwin. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Beachte die Mindesteinzahlungssumme des Anbieters.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette mit genau 1 € Einsatz auf den Markt „Mehr als 0,5 Tore“ im Spiel Spanien gegen Argentinien.
- 4. Gewinn kassieren: Fällt im Spiel mindestens ein Tor, wird dein Einsatz mit der Quote von 100,00 abgerechnet und du kannst dich über einen satten Gewinn freuen!
Sichere dir jetzt hier den 100er-Boost von Bwin zum WM-Finale!
Wichtige Regeln für den Neukunden-Boost
Damit alles glatt läuft, beachte bitte die wichtigsten Bedingungen dieses Angebots:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden aus Deutschland, die noch kein Konto bei Bwin besitzen.
- Fester Einsatz: Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt genau 1 €.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 19.07. um 21:00 Uhr platziert werden.
- Zeitlich begrenzt: Die Aktion ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Es gelten die AGB von Bwin. Alle Angaben ohne Gewähr.
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