Spanien vs Argentinien Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM Finale 2026 am 19.07.2026

SPORT1 Betting 18.07.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Spanien vs Argentinien Prognosen von unseren Wett-Experten für das WM Finale 2026 am 19.07.2026.

Es ist angerichtet: Nach 103 Spielen bei der FIFA WM 2026 kommt es am Sonntag, den 19.07.2022 um 15 Uhr Ortszeit in New Jersey zum großen Showdown. Titelverteidiger Argentinien trifft auf den amtierenden Europameister Spanien. Wer sichert sich im MetLife Stadium den Weltmeister-Titel?

Nach der Gala gegen Frankreich geht Spanien als Favorit ins WM-Finale. Für einen Sieg der Iberer in der regulären Spielzeit bekommt ihr bei Betano eine Quote von 2,45. Wenn die Partie in die Verlängerung geht, wird das vom Bookie mit einer 3,05 belohnt. Die höchsten Spanien vs Argentinien Quoten gibt es mit einer 3,50 für einen Erfolg der Albiceleste nach 90 Minuten.

Für unseren Wett Tipp auf „Spanien wird Weltmeister” bietet uns NEO.bet eine attraktive Quote von 1,70.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Spanien spielte bei der WM 2026 größtenteils recht unauffällig, fast sogar langweilig, kam aber souverän und effektiv durchs Turnier. Der amtierende Europameister tritt als geschlossene Einheit ohne echte Schwächen auf und ist zum richtigen Zeitpunkt in Topform. Das Meisterstück brachte “La Roja” im Halbfinale gegen Frankreich auf den Rasen. Coach Luis de la Fuente hatte das französische Spiel komplett gelesen und einen Weg gefunden, wie man “Les Bleus” knacken kann. Von Minute eins an drückte La Roja dem Spiel ihren Stempel auf.

Spanien hatte zum Beispiel Lucas Digne als große Schwachstelle im Spiel der “Equipe Tricolore” ausgemacht. Immer wieder erspielten sich die Spanier im Zentrum des Feldes Überzahlsituationen. Mit einem hohen Durchsetzungsvermögen ohne Ball, einer allgemeinen Geschlossenheit sowie einer eiskalten Chancenverwertung setzte sich eine geschlossene, koordinierte Mannschaftsleistung gegen die auf dem Papier besseren Einzelspieler durch. Die Iberer gewannen die entscheidenden Zweikämpfe. Zudem stellt die spanische Auswahl schon im Laufe der gesamten WM 2026 eine unfassbare Abwehr.

In sechs von sieben WM-Spielen bewahrte Keeper Unai Simon eine “Weiße Weste”. Vor dem Halbfinale gegen England hatte Spanien nur sieben Schüsse auf das Tor hinnehmen müssen, was einer Quote von lediglich 1,17 Schüssen pro Spiel entspricht. Das ist der niedrigste Wert, den jemals eine Mannschaft bei einer Männer-Weltmeisterschaft (seit 1966) verzeichnet hat. Der xG-Wert von 0,31 gegen sie pro Spiel war auch der niedrigste aller WM-Teams seit 1966. Damit verbunden war der durchschnittliche xG-Wert der Schüsse, denen sie ausgesetzt waren, von lediglich 0,05, ebenfalls ein Tiefstwert.

Was haben wir bei dieser WM über die argentinische Nationalmannschaft gelernt? Man darf die “Albiceleste” nie abschreiben. Zudem macht Lionel Messi immer noch den Unterschied. Argentinien musste im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde in die Verlängerung und setzte sich am Ende mit 3:2 durch. Im Achtelfinale lag der Titelverteidiger gut zehn Minuten vor Schluss noch mit 0:2 gegen Ägypten zurück. Laut den Daten von Opta hatte Argentinien zu diesem Zeitpunkt des Spiels nur eine 0,6%ige Gewinnchance. Doch die Truppe von Coach Lionel Scaloni drehte die Partie noch in der regulären Spielzeit in ein 3:2.

Gegen England im Halbfinale stand es zur Pause 0:0. Der kombinierte xG-Wert zwischen England und Argentinien lag lediglich bei 0,08. Zum ersten Mal in einem WM-Spiel der Männer seit 1966 wurde in den ersten 30 Minuten kein einziger Schuss abgegeben. Dann kippte das Spiel mit Gordons Führungstreffer in der 55. Minute zunächst zu Gunsten der “Three Lions”. Doch Argentinien bewies anschließend wieder seinen unbändigen Willen. Nach der 55. bis zur 92. Minute hatten die Südamerikaner sage und schreibe 88 Prozent Ballbesitz. Die Briten zogen sich zurück und bekamen keinen Druck mehr auf die Halbräume.

Trotzdem stand es bis zur 85. Minute noch 0:1. So spät lag noch nie eine Mannschaft in einem WM-Halbfinale zurück, bevor sie in der regulären Spielzeit den Sieg errang. Messi lieferte beim 2:1 beide Torvorlagen. “La Pulga” hatte bereits die 3:2-Aufholjagd gegen Ägypten eingeleitet. Der 39-Jährige war im entscheidenden Moment erneut zur Stelle, um die tiefstehende Abwehr der “Three Lions” zu knacken. Lionel Scaloni kann nun der erste Trainer seit dem Italiener Vittorio Pozzo 1934 und 1938 werden, der zweimal in Folge Weltmeister wird. Und Argentinien könnte als drittes Land seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen. Turnierübergreifend hat die Albiceleste die vierte Endspiel-Teilnahme in Folge erreicht (2x mal Copa America, 2 x WM).

Spanien führt den direkten Vergleich gegen Argentinien mit sieben Siegen zu sechs Niederlagen an (2U). Bei einer WM trafen die beiden Nationen nur einmal aufeinander. In der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 1966 gewann die Albiceleste mit 2:1. Das zweite Pflichtspiel stammt von Olympia 1996. Hier siegten die Südamerikaner im Viertelfinale mit 4:0. Das letzte Duell war ein Testspiel im März 2018. Im Wanda Metropolitano von Madrid gewann La Roja klar mit 6:1. Die Iberer konnten vier der letzten fünf Duelle gegen die Argentinier für sich entscheiden (1N).

Spanien vs Argentinien: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Spanien vs Argentinien Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Spanien wird Weltmeister ( Quote 1,70 bei NEO.bet ): In unserem Haupttipp setzen wir auf den Weltmeister Spanien. Für diesen Tipp gibt es einige Argumente. Die Iberer verfügen zwar nicht über die ganz herausragenden Einzelkönner auf jeder Position. Doch “La Roja” tritt als geschlossene Einheit auf, bei der jeder für den anderen arbeitet. Selbst die Franzosen mit ihrer tollen Offensive haben kein Mittel gegen die Spanier gefunden. Damit ist die Truppe von Coach de la Fuente seit 37 Spielen ohne Niederlage (28S, 9U) und hat damit Italiens Rekord-Serie zwischen Oktober 2018 und September 2021 eingestellt. Auch spricht der direkte Vergleich der letzten fünf Duelle klar für die Südeuropäer.

In unserem Haupttipp setzen wir auf den Weltmeister Spanien. Für diesen Tipp gibt es einige Argumente. Die Iberer verfügen zwar nicht über die ganz herausragenden Einzelkönner auf jeder Position. Doch “La Roja” tritt als geschlossene Einheit auf, bei der jeder für den anderen arbeitet. Selbst die Franzosen mit ihrer tollen Offensive haben kein Mittel gegen die Spanier gefunden. Damit ist die Truppe von Coach de la Fuente seit 37 Spielen ohne Niederlage (28S, 9U) und hat damit Italiens Rekord-Serie zwischen Oktober 2018 und September 2021 eingestellt. Auch spricht der direkte Vergleich der letzten fünf Duelle klar für die Südeuropäer. 1. Tor Spanien ( Quote 1,95 bei NEO.bet ): Die Spanier üben bei der WM eine tolle Ballbesitzkontrolle aus. Das wird auch gegen Argentinien so sein. Zudem erzielen sie meistens das so wichtige erste Tor.

Die Spanier üben bei der WM eine tolle Ballbesitzkontrolle aus. Das wird auch gegen Argentinien so sein. Zudem erzielen sie meistens das so wichtige erste Tor. Messi erzielt ein Tor ( Quote 2,62 bei NEO.bet ): Die große Frage vor dem Finale lautet: Kann Argentinien die Defensive der Spanier knacken? Wir sagen: Ja! Und hier sticht vor allem Lionel Messi heraus. Der Superstar der Südamerikaner kommt beim laufenden Turnier auf acht Tore und vier Vorlagen. “La Pulga” hat nun in jedem seiner letzten 13 Einsätze für Verein und Nationalmannschaft entweder ein Tor erzielt oder eine Vorlage gegeben. Vor dem Halbfinale hatte Messi die meisten Assists zu großen Torchancen (21) und die meisten Abschlüsse (33). Hinzu kommen 54 offensive Impacts (Platz 1 aller WM-Spieler). Zudem ist der 39-Jährige erster Elfmeterschütze Argentiniens. Und im WM-Finale vor vier Jahren traf Messi sogar doppelt.

Die große Frage vor dem Finale lautet: Kann Argentinien die Defensive der Spanier knacken? Wir sagen: Ja! Und hier sticht vor allem Lionel Messi heraus. Der Superstar der Südamerikaner kommt beim laufenden Turnier auf acht Tore und vier Vorlagen. “La Pulga” hat nun in jedem seiner letzten 13 Einsätze für Verein und Nationalmannschaft entweder ein Tor erzielt oder eine Vorlage gegeben. Vor dem Halbfinale hatte Messi die meisten Assists zu großen Torchancen (21) und die meisten Abschlüsse (33). Hinzu kommen 54 offensive Impacts (Platz 1 aller WM-Spieler). Zudem ist der 39-Jährige erster Elfmeterschütze Argentiniens. Und im WM-Finale vor vier Jahren traf Messi sogar doppelt. Über 2,5 Tore(Quote 2,18 bei NEO.bet): Aus der Einschätzung, dass Spanien treffen, aber gegen Messi und Co. keine “Weiße Weste” bewahren wird, leiten wir mit dem Tipp “Über 2,5 Tore” eine weitere Wette ab. In den letzten beiden WM-Endspielen fielen in der regulären Spielzeit sogar mehr als drei Tore (Frankreich vs Kroatien 4:2, Argentinien vs Frankreich 2:2).

Schon gegen Frankreich haben Spanien und Coach de la Fuente das perfekte Rezept gefunden. Das wird auch gegen Argentinien am Ende nicht anders sein. So geht der WM-Titel an die Iberer.

Im Endspurt ist auch der Kampf um den “Goldenen Schuh” sehr spannend. Wer sichert sich bei der WM 2026 den Titel des Torschützenkönigs? Mbappé und Messi liegen mit jeweils acht Toren auf Platz 1. Doch auch Jude Bellingham und Harry Kane, die bei sechs Treffern stehen, dürfen noch hoffen.