Quote 20.00! Argentinien vs. Kap Verde Tipp – Tipico Boost zur WM 2026

Die WM 2026 biegt in die entscheidende Phase ein, und die Spannung steigt ins Unermessliche! Im Achtelfinale trifft der amtierende Weltmeister Argentinien auf die große Überraschung des Turniers, Kap Verde.
Tipico zündet den Quoten-Turbo: Mega-Quote 20,00 für Sieg Argentinien gegen Kap Verde!
Während die Rollen auf dem Papier klar verteilt sind, wird im K.o.-Modus jeder Fehler bestraft.
Für alle, die an einen souveränen Sieg der „Albiceleste“ glauben, hat der Wettanbieter Tipico jetzt einen absoluten Hammer parat: Exklusiv für Neukunden gibt es eine unfassbare Quote von 20,00 auf einen Sieg von Messi & Co.!
Der Quotenboost im Detail: 20,00 statt 1,14!
Die Favoritenrolle Argentiniens ist erdrückend. Die reguläre Siegquote liegt bei mageren 1,14 – kaum der Rede wert für eine Einzelwette. Doch mit dem exklusiven Neukunden-Vorteil von Tipico wird aus dieser unscheinbaren Wette ein potenzieller Goldgriff. Statt der Standard-Quote zündet der Anbieter den Quoten-Turbo und katapultiert sie auf eine stattliche 20,00. Das bedeutet, dass dein potenzieller Gewinn um mehr als das 17-fache ansteigt! Ein klarer Fall für jeden Wett-Fan, der ohnehin mit einem Sieg des Weltmeisters rechnet.
Der Quoten-Vergleich auf einen Blick
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Quoten für dich in einer Tabelle gegenübergestellt:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Argentinien vs. Kap Verde
Sieg Argentinien (Tipp 1)
1,14
20,00
So einfach sicherst du dir den WM-Quotenboost
Du bist neu bei Tipico und willst von dieser einmaligen Chance profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du in nur wenigen Schritten zur Mega-Quote kommst. Folge einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung und sei startklar für das WM-Achtelfinale:
- 1. Registrieren: Klicke auf einen unserer Links, um direkt zur Aktionsseite von Tipico zu gelangen. Eröffne dort schnell und unkompliziert ein neues Wettkonto.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. In der Regel genügt ein Mindestbetrag von 10 €, um für den Boost qualifiziert zu sein.
- 3. Wette platzieren: Gehe zur Partie Argentinien vs. Kap Verde (04.07., 00:00 Uhr) und platziere deine erste Pre-Match-Wette. Wähle den Tipp-Markt „Sieg Argentinien“ und setze den maximal für den Boost zulässigen Betrag von 2 €.
- 4. Gewinn kassieren: Sollte Argentinien das Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen, wird dein Gewinn ausgezahlt. Die Abrechnung zur normalen Quote erfolgt sofort, der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost wird dir gemäß den AGB gutgeschrieben.
Wichtige Regeln und Bedingungen im Überblick
Bevor du loslegst, beachte bitte die wichtigsten Eckpunkte dieser Aktion. Dieses Angebot ist exklusiv für Neukunden und an einige einfache, aber wichtige Bedingungen geknüpft:
- Angebot: Gilt nur für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.
- Einsatz: Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 €.
- Wettart: Nur die erste Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Argentinien“ qualifiziert sich.
- Zeitraum: Die Wette muss vor Anpfiff der Partie am 04.07. um 00:00 Uhr platziert werden.
- Einmaligkeit: Das Angebot ist nur einmal pro Kunde, Konto und Haushalt gültig.