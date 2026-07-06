Die USA gelten im WM-Achtelfinale gegen Belgien als leichter Favorit, was vor allem am Heimvorteil und den bisher überzeugenden Leistungen liegt. Wir erwarten ein enges Spiel, bei dem sich die Gastgeber am Ende durchsetzen könnten. Das Spiel findet in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli 2026 statt.
USA vs Belgien: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 07.07.2026
Wir sehen die Gastgeber wie erwähnt vorne und spielen mit einer Quote von 1,86 bei Winamax den Wett Tipp, dass sich die USA für die nächste Runde qualifizieren.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Die Buchmacher können sich bei diesem Duell kaum entscheiden, was die Quoten widerspiegeln. Die implizite Siegwahrscheinlichkeit für die USA liegt bei 39 Prozent, während Belgien auf 37 Prozent kommt. Dieser leichte Vorteil für die US-Amerikaner ist auf ihre starke Form im bisherigen Turnierverlauf zurückzuführen. Die “Stars and Stripes” haben drei ihrer vier Spiele gewonnen und mussten sich nur im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel gegen die Türkei geschlagen geben. Zudem haben die Soccer-Boys in den drei siegreichen Partien stets einen höheren xG-Wert (expected Goals) als ihre Gegner aufgewiesen.
Ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der USA ist das intensive Pressing. Mit nur 9,7 zugelassenen Pässen pro Defensivaktion (PPDA) gehören die US-Boys zu den Top-10-Teams des Turniers. Allerdings birgt diese aggressive Spielweise auch Risiken gegen ein konterstarkes Team wie Belgien.
Defensiv zeigten sich die Belgier bei dieser Endrunde anfällig. Mit 1,38 erwarteten Gegentoren pro 90 Minuten haben die “Roten Teufel” einen der schwächsten Werte aller verbliebenen Mannschaften. Im Achtelfinale gegen den Senegal hatte Belgien Glück, nach einem 0:2-Rückstand noch in die Verlängerung zu kommen. Die mangelnde Kreativität und ein xG-Wert von nur 0,87 in der regulären Spielzeit waren alarmierend.
Ein schwerer Schlag für die USA schien die Sperre von Stürmer Folarin Balogun zu sein. Der Ersatz, Ricardo Pepi, wartet seit Längerem auf ein Tor im Nationaltrikot, was die Offensive schwächen könnte. Doch die Sperre von Balogun wurde von der FIFA nachträglich aufgehoben.
USA vs Belgien: Wett Tipps für Tipper
Na, bereit für einen echten WM-Krimi? Dieses Spiel verspricht Hochspannung und Tore. Wir haben die besten Wett Tipps für euch analysiert, um das Maximum aus dieser Partie herauszuholen.
- USA qualifiziert sich (Quote 1,86 bei Winamax): Die USA haben den Heimvorteil und die bisher konstantere Form auf ihrer Seite. Belgien wankte gegen den Senegal bedenklich und wirkte nicht wie ein Team, das bis ins Finale marschieren kann. Die Quote von 1,86 dafür, dass die USA das Viertelfinale erreichen, ist daher sehr attraktiv.
- Beide Teams treffen (Quote 1,50 bei Winamax): Die Offensive der USA war bisher beeindruckend. Die “Stars and Stripes” haben in allen vier Turnierspielen getroffen und dabei im Schnitt 2,5 Tore erzielt. Gleichzeitig hat Belgien in drei seiner vier Partien ebenfalls getroffen. Das letzte Freundschaftsspiel im März endete mit einem spektakulären 5:2 für die Belgier. Alles deutet auf Tore auf beiden Seiten hin, wofür es eine Quote von 1,50 gibt.
- Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore (Quote 1,86 bei Winamax): Wenn wir schon von Toren auf beiden Seiten ausgehen, warum nicht noch einen Schritt weitergehen? Die belgische Abwehr ist, wie die Statistiken zeigen, alles andere als sattelfest. Das aggressive Pressing der USA könnte Lücken für belgische Konter öffnen. Diese Kombination aus starker US-Offensive und wackeliger belgischer Defensive lässt ein torreiches Spiel erwarten. Die Quote von 1,86 für diese Wette bietet einen hervorragenden Wert.
Es deutet alles auf ein spannendes und offenes Achtelfinale hin, bei dem die Tagesform entscheiden könnte. Für die besten Quoten zu diesem und anderen Spielen sowie unsere WM 2026 Prognosen und Wett Tipps schaut auf unserer Seite der empfohlenen Wettanbieter vorbei. Viel Spaß beim Mitfiebern und viel Erfolg bei euren Wetten!
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