Winamax Quotenboost: 15,00 Quote auf England kommt weiter gegen Norwegen am 11.07.2026

SPORT1 Betting 11.07.2026 • 11:30 Uhr Erfahre alles über den Winamax Quotenboost für das WM-Viertelfinale Norwegen gegen England. Neukunden erhalten eine 15,00 Quote auf "England kommt weiter". 18+ | AGB gelten

Das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 rückt näher und das Duell zwischen Norwegen und England verspricht Hochspannung.

In einer Phase des Turniers, in der jeder Fehler entscheidend sein kann, blicken Fußballfans gespannt auf die Partie im Hard Rock Stadium.

Passend zu diesem Highlight hat der Wettanbieter Winamax eine spezielle Aktion für Neukunden vorbereitet, die das Spiel noch interessanter gestalten könnte.

WM-Viertelfinale: Die Ausgangslage vor Norwegen vs. England

Auf dem Papier und historisch gesehen gehen die „Three Lions“ aus England als Favorit in diese Begegnung. Das Team um Star-Stürmer Harry Kane hat sich im Achtelfinale erfolgreich gegen Mexiko durchgesetzt und will nun den nächsten Schritt in Richtung Titel machen.

Norwegen hingegen hat im bisherigen Turnierverlauf ebenfalls überzeugt und bewiesen, dass es zu Recht in der Runde der letzten Acht steht.

Auffällig ist, dass die Spiele beider Mannschaften bei dieser WM oft torreich waren, was auf eine offensive Ausrichtung und ein unterhaltsames Match hoffen lässt.

Der Winamax Quotenboost im Detail erklärt

Speziell für das WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England bietet Winamax eine verbesserte Quote für alle Neukunden an.

Gegenstand des Angebots ist die Wette „England kommt weiter“. Anstatt der regulären Quote von 1,50 hast du die Möglichkeit, deine Wette mit einer Quote von 15,00 zu platzieren.

Dieser Quoten-Boost von Winamax vervielfacht die ursprüngliche Quote um den Faktor 10, was eine deutliche Erhöhung darstellt.

Die folgende Tabelle veranschaulicht das Angebot noch einmal übersichtlich:

Kriterium Details Begegnung Norwegen vs. England Wette England kommt weiter Alte Quote 1,50 Geboostete Quote 15,00 Max. Einsatz 10 €

So sicherst du dir den Quotenboost für Norwegen gegen England

Die Inanspruchnahme dieses Angebots ist unkompliziert und in wenigen Schritten erledigt. Zunächst musst du ein neues Konto bei Winamax erstellen und den Verifizierungsprozess deiner Identität vollständig abschließen.

Im Anschluss daran ist eine Ersteinzahlung von mindestens 20 € erforderlich. Danach kannst du deine qualifizierende Wette platzieren. Wähle dafür eine Einzelwette auf „England kommt weiter“ mit einem Einsatz von genau 10 € und aktiviere den x10-Boost direkt im Wettschein, bevor du die Wette bestätigst.

Wichtige Bedingungen des Winamax Angebots

Dieses Angebot richtet sich exklusiv an volljährige Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

Es kann nur einmal pro Person, Haushalt oder IP-Adresse genutzt werden. Beachte bitte, dass nur die erste Wette nach der Einzahlung für den Boost qualifiziert ist und Live-Wetten sowie die Cashout-Funktion ausgeschlossen sind.

Gewinne, die aus der regulären Quote resultieren, werden dir als Echtgeld gutgeschrieben, während der zusätzliche Gewinn aus dem Boost als Bonusguthaben ausgezahlt wird.

Dieses Bonusguthaben muss vor einer Auszahlung nur ein einziges Mal mit einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden.

Weitere Aktionen für Neukunden

Neben diesem attraktiven Quoten-Boost für das Spiel Norwegen gegen England gibt es bei dem Buchmacher oft weitere interessante Aktionen. Für alle, die sich einen umfassenden Überblick über die Promotions verschaffen möchten, lohnt sich ein Blick auf den regulären Winamax Bonus.

Um mehr über die aktuellen Angebote und die damit verbundenen Bedingungen zu erfahren, kannst du dir den neuesten Winamax promo code ansehen.