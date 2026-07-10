Quote 100,00 Norwegen - England: Bwin Boost zum WM-Viertelfinale sichern!

SPORT1 Betting 10.07.2026 • 17:30 Uhr Sichere dir die Mega-Quote 100,00 statt 1,63 bei Bwin auf 'Beide treffen' im WM-Viertelfinale Norwegen vs. England. Ein exklusiver Quoten-Turbo nur für Neukunden!

Die Spannung vor dem WM-Viertelfinale 2026 steigt ins Unermessliche! Am 11. Juli um 23:00 Uhr deutscher Zeit prallen im Hard Rock Stadium zwei Giganten aufeinander: Erling Haalands Norweger fordern Harry Kanes „Three Lions“ aus England.

Ein Duell, das Tore auf beiden Seiten verspricht. Und genau hierfür zündet der Wettanbieter Bwin einen absoluten Quoten-Turbo für alle neuen Tipper!

Für das Tipp-Ereignis „Beide Teams treffen“ spendiert Bwin eine unfassbare Quote von 100,00 anstelle der regulären 1,63. Wir zeigen dir, wie du dir diesen exklusiven Neukunden-Vorteil sichern kannst.

Der Quotenboost im Detail: Von Normal zu GIGANTISCH!

Jeder Experte rechnet mit einem offenen Schlagabtausch. Norwegen, das ohne nennenswerte Verletzungssorgen ins Spiel geht, hat mit Erling Haaland eine absolute Tormaschine in den Reihen.

England, das sich im Achtelfinale souverän gegen Mexiko durchsetzte, verfügt ebenfalls über eine Weltklasse-Offensive. Die logische Konsequenz: Tore auf beiden Seiten sind mehr als wahrscheinlich. Die reguläre Quote hierfür liegt bei Bwin bei soliden 1,63.

Doch mit dem exklusiven Neukunden-Boost katapultiert Bwin diese Quote auf sensationelle 100,00! Das bedeutet: Statt eines potenziellen Gewinns von 1,63 € bei 1 € Einsatz winken hier satte 100 €!

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote (Neukunden) Norwegen vs. England Beide Teams treffen: Ja 1,63 100,00

So einfach sicherst du dir den 100er-Quoten-Turbo

Du willst von diesem Mega-Angebot profitieren? Kein Problem! Wir haben für dich eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, mit der du im Handumdrehen startklar bist.

Schritt 1: Registrieren: Klicke auf einen unserer Aktionslinks, um direkt zur Angebotsseite von Bwin zu gelangen. Eröffne dort als Neukunde ein kostenloses Wettkonto.

Klicke auf einen unserer Aktionslinks, um direkt zur Angebotsseite von Bwin zu gelangen. Eröffne dort als Neukunde ein kostenloses Wettkonto. Schritt 2: Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Beachte dabei die von Bwin vorgegebenen Zahlungsmethoden, um dich für den Boost zu qualifizieren.

Tätige deine erste Einzahlung. Beachte dabei die von Bwin vorgegebenen Zahlungsmethoden, um dich für den Boost zu qualifizieren. Schritt 3: Wette platzieren: Suche das WM-Viertelfinale Norwegen vs. England und platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Beide Teams treffen: Ja“.

Suche das WM-Viertelfinale Norwegen vs. England und platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Beide Teams treffen: Ja“. Schritt 4: Gewinn kassieren: Wenn Haaland & Co. sowie die Three Lions jeweils mindestens einmal treffen, wird dein Tipp mit der Mega-Quote von 100,00 ausgewertet. Der Gewinn wird dir in der Regel als Gratiswetten gutgeschrieben.

Wichtige Regeln für den Neukunden-Boost

Um fair zu bleiben, gibt es ein paar einfache Regeln, die du beachten solltest. Hier die wichtigsten Eckpunkte aus den AGB zusammengefasst:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die noch kein Konto bei Bwin besitzen.

Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die noch kein Konto bei Bwin besitzen. Maximaler Einsatz: Der Quotenboost wird auf einen Maximaleinsatz von genau 1 € angewendet.

Der Quotenboost wird auf einen Maximaleinsatz von genau 1 € angewendet. Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 11.07. um 23:00 Uhr platziert werden.

Die Wette muss vor dem Anpfiff am 11.07. um 23:00 Uhr platziert werden. Zeitrahmen: Die Aktion ist zeitlich begrenzt und gilt nur für das angegebene Spiel.

Zögere also nicht zu lange! Ein WM-Viertelfinale mit dieser offensiven Power ist die perfekte Bühne für einen Tipp auf Tore auf beiden Seiten. Sichere dir jetzt deine Chance auf die Hammer-Quote bei Bwin!