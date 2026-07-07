Quote 20.00 Argentinien schlägt Ägypten: Oddset WM-Boost für Neukunden!

Die Spannung steigt, die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ist in vollem Gange! Im Achtelfinale trifft der amtierende Weltmeister Argentinien auf die Pharaonen aus Ägypten.
WM-HAMMER BEI ODDSET: Quote 20,00 auf Sieg Argentinien gegen Ägypten!
Ein Duell, bei dem die Albiceleste um Superstar Lionel Messi als klarer Favorit ins Rennen geht.
Während die regulären Quoten dies widerspiegeln, zündet der staatliche Anbieter Oddset einen echten Quoten-Turbo exklusiv für Neukunden: Statt einer mageren 1,40 bekommst du eine sensationelle Quote von 20,00 auf einen Sieg der Argentinier!
Der Quotenboost im Detail: So explodiert dein potenzieller Gewinn
Ein Blick auf die Zahlen macht die Dimension dieses Angebots deutlich. Normalerweise würdest du bei einem Sieg von Argentinien und einem Einsatz von 5€ gerade einmal 7€ zurückbekommen (5€ x 1,40). Doch mit diesem exklusiven Neukunden-Vorteil sieht die Rechnung ganz anders aus.
Sollte Argentinien die Partie in der regulären Spielzeit für sich entscheiden, winken dir satte 100€ (5€ x 20,00)! Das ist mehr als das 14-fache des normalen Gewinns – eine Chance, die man sich als Wett-Fan nicht entgehen lassen sollte.
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Argentinien vs. Ägypten
Sieg Argentinien (1)
1,40
20,00
So sicherst du dir den Quoten-Kracher: Schritt für Schritt zum Mega-Gewinn
Du willst von diesem Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Quoten-Boost in wenigen Minuten sicherst.
- 1. Registrieren:Eröffne über einen unserer Aktionslinks ein neues Wettkonto bei Oddset. Die Registrierung ist unkompliziert und schnell erledigt.
- 2. Einzahlen:Tätige deine erste Einzahlung. Beachte eventuelle Mindesteinzahlungsbeträge gemäß den AGB des Anbieters.
- 3. Wette platzieren:Platziere deine allererste Pre-Match-Wette auf den Sieg von Argentinien gegen Ägypten (Tipp-Markt „1“). Wichtig: Der Einsatz muss exakt 5€ betragen.
- 4. Gewinn kassieren:Lehn dich zurück und fiebere mit! Im Erfolgsfall wird dein Gewinn entsprechend der Hammer-Quote von 20,00 auf deinem Konto gutgeschrieben.
Wichtige Regeln: Das musst du beachten
Damit beim Wetten alles glattläuft, haben wir die wichtigsten Eckpunkte der Aktion für dich zusammengefasst.
- Exklusivität: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden, die sich über den entsprechenden Link registrieren.
- Einsatzlimit: Der Einsatz für die Boost-Wette ist auf exakt 5€ festgelegt.
- Zeitpunkt: Die Wette muss vor Spielbeginn am 07.07. um 18:00 Uhr als Einzelwette platziert werden.
- Gültigkeit: Der Boost gilt nur für die erste Wette nach der Kontoeröffnung.
Argentinien geht nach dem 2:0-Sieg im letzten direkten Duell und der unbestrittenen individuellen Klasse als klarer Favorit in dieses WM-Achtelfinale. Für alle, die an einen Sieg von Messi & Co. glauben, bietet Oddset hier eine einmalige Gelegenheit, das Maximum aus ihrem Tipp herauszuholen.
Hinweis: Sportwetten sind erst ab 18 Jahren erlaubt. Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Oddset.
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