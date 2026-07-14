Quote 35.00 für Frankreich-Sieg vs. Spanien! Tipico WM-Boost für Neukunden

SPORT1 Betting 14.07.2026 • 11:10 Uhr Sichere dir die Mega-Quote 35.00 auf einen Sieg von Frankreich gegen Spanien bei der WM 2026! Exklusives Tipico Angebot nur für Neukunden. Jetzt registrieren & vom Quoten-Turbo profitieren!

Die Spannung steigt, die Fußballwelt blickt nach Texas! Im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 kommt es zum Gigantenduell zwischen Frankreich und Spanien.

Ein Match, das an Dramatik kaum zu überbieten ist. Und als wäre das nicht schon genug, zündet der Wettanbieter Tipico den ultimativen Quoten-Turbo: Für alle Neukunden gibt es eine unfassbare Quote von 35,00 auf einen Sieg der Équipe Tricolore!

Eine Chance, die du dir als Fußballfan nicht entgehen lassen solltest.

Der Quotenboost im Detail: So explodiert dein potenzieller Gewinn

Während die reguläre Siegquote für Frankreich bei soliden 2,30 liegt, schraubt Tipico den Wert für Neukunden in astronomische Höhen. Statt einer normalen Auszahlung erhältst du die Chance auf einen massiv erhöhten Gewinn.

Dieser exklusive Neukunden-Vorteil verwandelt einen Favoritentipp in eine absolute Top-Quote. Die Franzosen um Superstar Kylian Mbappé gehen als leichter Favorit in die Partie und wollen nach 2018 und 2022 zum dritten Mal in Folge ins WM-Finale einziehen. Mit diesem Angebot wird das Mitfiebern noch intensiver.

Der Quoten-Vergleich auf einen Blick

Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Quoten für dich in einer Tabelle gegenübergestellt:

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Frankreich vs. Spanien Sieg Frankreich 2,30 35,00

So einfach sicherst du dir die Mega-Quote: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Du willst von diesem Quoten-Hammer profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Boost in nur wenigen Schritten sicherst:

1. Registrieren: Eröffne über den Aktionslink ein neues Wettkonto bei Tipico. Der Prozess ist schnell und unkompliziert.

Eröffne über den Aktionslink ein neues Wettkonto bei Tipico. Der Prozess ist schnell und unkompliziert. 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Beachte dabei die gängigen Zahlungsmethoden.

Tätige deine erste Einzahlung. Beachte dabei die gängigen Zahlungsmethoden. 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Frankreich gegen Spanien (Tipp 1) in der regulären Spielzeit.

Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Frankreich gegen Spanien (Tipp 1) in der regulären Spielzeit. 4. Gewinn kassieren: Sollte Frankreich das Spiel gewinnen, wird dein Gewinn basierend auf der Quote von 35,00 berechnet und deinem Konto gutgeschrieben. Einfacher kannst du dein Wett-Abenteuer nicht starten!

Wichtige Regeln und Bedingungen im Überblick

Damit alles glattläuft, beachte bitte die wichtigsten Eckpunkte der Aktion. So bist du auf der sicheren Seite und kannst dich voll auf das Spiel konzentrieren.

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.

Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen. Maximaler Einsatz: Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 €.

Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 €. Zeitrahmen: Die Wette muss vor Anpfiff am 14.07. um 21:00 Uhr platziert werden.

Die Wette muss vor Anpfiff am 14.07. um 21:00 Uhr platziert werden. Wettart: Es zählt nur die erste platzierte Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Frankreich.