Quote 30.00 auf England! WM-Boost von Tipico für Norwegen vs. England

SPORT1 Betting 11.07.2026 • 17:30 Uhr Sichere dir die Mega-Quote von 30.00 für einen England-Sieg gegen Norwegen bei der WM 2026! Exklusiver Tipico Neukundenbonus für das Viertelfinale. Hier alle Infos zum Quotenboost!

Die Spannung steigt ins Unermessliche! Am 11. Juli um 23:00 Uhr deutscher Zeit bebt das Hard Rock Stadium, wenn im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 Norwegen und England aufeinandertreffen.

Während die Norweger von ihrem ersten Halbfinal-Einzug träumen, wollen Harry Kane und die „Three Lions“ den nächsten Schritt Richtung Titel machen. England gilt als Favorit, doch die Skandinavier sind brandgefährlich.

Passend zu diesem Kracher hat sich Sportwetten-Anbieter Tipico etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Für alle Neukunden gibt es einen unfassbaren Quotenboost auf einen Sieg der Engländer!

Der Quotenboost im Detail: Von Normal zu Phänomenal

Während die reguläre Siegquote für England bei einer soliden 1,87 liegt, schraubt Tipico den Regler für Neukunden auf Anschlag. Stattdessen wird ein Sieg des Favoriten mit einer sensationellen Quote von 30,00 bewertet!

Das ist kein Tippfehler, sondern ein echter Quoten-Turbo, der dir eine einmalige Chance bietet. Statt eines möglichen Gewinns von 3,74 € bei 2 € Einsatz, könntest du mit dem Boost-Angebot satte 60 € abräumen! Ein Unterschied, der diesen WM-Showdown noch packender macht.

Der WM-Deal auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Norwegen vs. England Sieg England 1,87 30,00

So einfach sicherst du dir den Quoten-Hammer: Schritt für Schritt

Du willst von diesem exklusiven Neukunden-Vorteil profitieren? Nichts leichter als das! Folge einfach unserer Anleitung und sichere dir deine Chance auf die Mega-Quote.

1. Registrieren: Klicke auf den Aktionslink und eröffne ein neues Wettkonto bei Tipico. Der Prozess ist schnell und unkompliziert.

Klicke auf den Aktionslink und eröffne ein neues Wettkonto bei Tipico. Der Prozess ist schnell und unkompliziert. 2. Einzahlen: Lade dein Konto mit einem Betrag deiner Wahl auf. Beachte, dass der Maximaleinsatz für den Boost 2 € beträgt.

Lade dein Konto mit einem Betrag deiner Wahl auf. Beachte, dass der Maximaleinsatz für den Boost 2 € beträgt. 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg England“ im Spiel gegen Norwegen.

4. Jubeln & Kassieren: Wenn die „Three Lions“ das Spiel nach regulärer Spielzeit gewinnen, wird dein Gewinn basierend auf der Quote von 30,00 gutgeschrieben.

Die wichtigsten Regeln im Überblick

Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Bedingungen des Angebots:

Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden von Tipico.

Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 € .

. Die Wette muss als erste Wette nach der Registrierung platziert werden.

platziert werden. Es zählt nur eine Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von England in der regulären Spielzeit.

auf den Sieg von England in der regulären Spielzeit. Die Cashout-Funktion ist für diese Wette nicht verfügbar.

Worauf wartest du noch? Die WM 2026 ist in vollem Gange und dieses Viertelfinale verspricht Hochspannung pur. Mit dem Tipico Quotenboost wird der Nervenkitzel auf ein neues Level gehoben!