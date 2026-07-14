Quote 50,0 für Spanien gegen Frankreich | Tipico WM-Boost für Neukunden

SPORT1 Betting 14.07.2026 • 12:10 Uhr WM-Halbfinale Frankreich vs. Spanien: Tipico schenkt Neukunden eine Mega-Quote von 50,00 auf einen Sieg der Furia Roja. Jetzt den Quoten-Turbo sichern und mitfiebern!

Die Spannung steigt, das WM-Halbfinale 2026 steht vor der Tür und ganz Fußball-Europa blickt nach Texas! Am 14. Juli um 21:00 Uhr kommt es zum Gigantenduell zwischen Frankreich und Spanien.

Ein Klassiker, bei dem jeder Ausgang möglich ist. Während die Équipe Tricolore bisher ein überragendes Turnier spielt, hat sich die Furia Roja durch harte K.o.-Runden gekämpft.

Pünktlich zu diesem Kracher zündet der Wettanbieter Tipico einen echten Quoten-Turbo: Neukunden erhalten eine sensationelle Quote von 50,00 auf einen Sieg von Spanien!

Der Quotenboost im Detail: 50,00 statt 3,20!

Normalerweise steht die Quote für einen Sieg der Spanier nach 90 Minuten bei soliden 3,20. Ein interessanter Tipp, bedenkt man, dass Spanien im direkten Vergleich historisch die Nase vorn hat (18 Siege für Spanien, 13 für Frankreich).

Doch Tipico setzt für alle Neuanmelder noch einen drauf und katapultiert die Quote in schwindelerregende Höhen. Statt mit 2 € Einsatz einen Gewinn von 6,40 € zu erzielen, winken dir mit dem Boost satte 100 €!

Das ist eine gigantische Aufwertung und eine einmalige Chance, dem WM-Halbfinale eine Extra-Portion Nervenkitzel zu verleihen.

Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, hier der direkte Vergleich in unserer Tabelle:

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Frankreich vs. Spanien Sieg Spanien (90 Min.) 3,20 50,00

So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo

Du willst von diesem exklusiven Neukunden-Vorteil profitieren? Nichts leichter als das! Wir haben dir eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, damit du pünktlich zum Anpfiff deine Wette platziert hast.

1. Registrieren: Klicke auf einen unserer Aktionslinks, um direkt zur Tipico-Angebotsseite zu gelangen. Eröffne dort schnell und unkompliziert ein neues Wettkonto.

Klicke auf einen unserer Aktionslinks, um direkt zur Tipico-Angebotsseite zu gelangen. Eröffne dort schnell und unkompliziert ein neues Wettkonto. 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Tipico bietet hierfür alle gängigen Zahlungsmethoden an.

Tätige deine erste Einzahlung. Tipico bietet hierfür alle gängigen Zahlungsmethoden an. 3. Wette platzieren: Gehe zur Partie Frankreich vs. Spanien und platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Spanien“. Wichtig: Wähle den Quotenboost im Wettschein aktiv aus!

Gehe zur Partie Frankreich vs. Spanien und platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Spanien“. 4. Mitfiebern & Gewinn kassieren: Jetzt heißt es Daumen drücken! Sollte Spanien das Spiel in der regulären Spielzeit für sich entscheiden, wird dein Gewinn automatisch auf Basis der 50,00-Quote berechnet und deinem Konto gutgeschrieben.

Wichtige Regeln für den WM-Boost

Wie bei jedem Top-Angebot gibt es ein paar einfache Spielregeln zu beachten. Damit nichts schiefgeht, hier die wichtigsten Bedingungen auf einen Blick:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.

Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die noch kein Konto bei Tipico besitzen. Maximaler Einsatz: Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 € .

Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt . Wettart: Es muss sich um eine Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Spanien handeln.

Es muss sich um eine Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Spanien handeln. Zeitrahmen: Die Wette muss vor Spielbeginn am 14.07. um 21:00 Uhr platziert werden.