Quote 30.00: Spanien besiegt Belgien? Tipico WM-Boost für Neukunden!

SPORT1 Betting 10.07.2026 • 06:05 Uhr Sichere dir die Mega-Quote 30.00 bei Tipico für einen Sieg von Spanien gegen Belgien im WM-Viertelfinale 2026. Exklusiver Neukundenbonus zum Knaller-Spiel!

Die Spannung steigt, das WM-Fieber erreicht den Siedepunkt! Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 kommt es zum Giganten-Duell zwischen Spanien und Belgien.

Zwei europäische Schwergewichte kämpfen am 10. Juli um 21:00 Uhr um den Einzug ins Halbfinale – und du kannst der große Gewinner sein!

Pünktlich zu diesem Kracher zündet der Wettanbieter Tipico einen unfassbaren Quoten-Turbo exklusiv für Neukunden.

Der Quotenboost im Detail: 30,00 statt 1,60!

Normalerweise steht die Quote für einen Sieg der formstarken „Furia Roja“ bei mageren 1,60. Ein solider Wert, aber kein Grund für Freudensprünge. Doch jetzt kommt Tipico ins Spiel und katapultiert die Quote in eine andere Galaxie! Statt der regulären Quote von 1,60 bietet der Sportwetten-Gigant eine sensationelle Quote von 30,00 auf einen Sieg Spaniens nach regulärer Spielzeit.

Das ist kein Tippfehler, sondern ein exklusiver Neukunden-Vorteil, der es in sich hat. Bei einem maximalen Einsatz von 2 € winkt dir also ein potenzieller Gewinn von satten 60 € statt mickriger 3,20 €.

Der Spanien-Boost im direkten Vergleich

Um die Wucht dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Fakten für dich in einer klaren Tabelle zusammengefasst. Der Unterschied ist gewaltig!

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Spanien vs. Belgien Sieg Spanien (1) 1,60 30,00

So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo:

Du willst von diesem Mega-Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du dir den Quoten-Boost sicherst. Folge einfach dieser Anleitung und sei bereit für den WM-Kracher:

1. Registrieren & Konto eröffnen: Klicke auf den Aktionslink und erstelle ein neues Wettkonto bei Tipico. Der gesamte Vorgang dauert nur wenige Minuten.

Klicke auf den Aktionslink und erstelle ein neues Wettkonto bei Tipico. Der gesamte Vorgang dauert nur wenige Minuten. 2. Erste Einzahlung tätigen: Zahle einen Betrag von mindestens 10 € auf dein neues Konto ein.

Zahle einen Betrag von mindestens 10 € auf dein neues Konto ein. 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette mit genau 2 € Einsatz auf den Sieg von Spanien gegen Belgien (Tipp-Markt „1“).

Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette mit genau 2 € Einsatz auf den Sieg von Spanien gegen Belgien (Tipp-Markt „1“). 4. Gewinn kassieren: Sollte Spanien das Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen, wird dein Gewinn folgendermaßen ausgezahlt: Der Gewinn zur normalen Quote (1,60) wird dir direkt als Echtgeld gutgeschrieben. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost auf 30,00 landet als Bonusguthaben auf deinem Konto.

Wichtige Regeln und Bedingungen im Überblick

Jede Top-Aktion hat ihre Spielregeln. Damit du bestens informiert bist, hier die wichtigsten Punkte aus den AGBs. Beachte diese Bedingungen, um den Bonus voll auszuschöpfen:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei Tipico registrieren.

Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei Tipico registrieren. Maximaler Einsatz: Der für den Quotenboost qualifizierende Einsatz beträgt exakt 2 €.

Der für den Quotenboost qualifizierende Einsatz beträgt exakt 2 €. Zeitlicher Rahmen: Deine Wette muss vor Anpfiff des Spiels am 10.07. um 21:00 Uhr platziert werden.

Deine Wette muss vor Anpfiff des Spiels am 10.07. um 21:00 Uhr platziert werden. Wettart: Es muss sich um eine Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Sieg Spanien“ handeln. Live-Wetten oder Systemwetten sind ausgeschlossen.

Disclaimer: Glücksspiel ist ab 18 Jahren erlaubt. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter BZgA.de. Die AGB von Tipico finden Anwendung. Alle Angaben ohne Gewähr.