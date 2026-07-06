Quote 30,00 auf Spanien! Tipico WM-Boost für Portugal vs. Spanien sichern

Die Spannung steigt, die Fußballwelt blickt nach Dallas! Am 6. Juli um 21:00 Uhr steigt einer der absoluten Höhepunkte der WM 2026: Portugal fordert Spanien im packenden Iberischen Derby.
WM-HAMMER! Tipico mit Quote 30,00 für Spanien-Sieg gegen Portugal!
Es geht um alles, Prestige, Ehre und den Einzug in die nächste Runde. Während die Experten über den Ausgang rätseln, hat der Wettanbieter Tipico einen absoluten Kracher für alle Neukunden parat: Sichere dir eine unfassbare Quote von 30,00 auf einen Sieg der Furia Roja!
Der Quotenboost im Detail: Dein Turbo für den WM-Kracher
Normalerweise steht die Quote für einen spanischen Sieg bei soliden 1,87. Ein fairer Wert, wenn man bedenkt, dass viele Experten Spanien leicht im Vorteil sehen. Doch Tipico zündet für alle neuen Wett-Fans den Quoten-Turbo! Statt der regulären Quote erhältst du als Neukunde den exklusiven Vorteil einer Mega-Quote von 30,00.
Das bedeutet: Mit nur 2 € Einsatz könntest du im Erfolgsfall satte 60 € kassieren! Eine Chance, die du dir bei diesem Gigantenduell nicht entgehen lassen solltest.
Die Quoten im direkten Vergleich
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Quoten für dich übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst. Der Unterschied ist gigantisch!
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Portugal vs. Spanien
Sieg Spanien
1,87
30,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Boost: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst von diesem Neukunden-Vorteil profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du in wenigen Minuten startklar bist und dir die Top-Quote sicherst.
- 1. Registrieren & Konto eröffnen: Klicke auf einen unserer Links, um direkt zur Aktionsseite von Tipico zu gelangen. Eröffne dort dein neues Wettkonto – das dauert nur wenige Minuten.
- 2. Einzahlung tätigen: Zahle einen Betrag von mindestens 10 € auf dein neues Konto ein. Hierfür stehen dir alle gängigen Zahlungsmethoden zur Verfügung.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Spanien gegen Portugal (Tipp-Markt „2“). Achte darauf, den maximalen Einsatz von 2 € für den Boost nicht zu überschreiten.
- 4. Jubeln & Gewinn kassieren: Wenn Spanien das Spiel gewinnt, wird dein Gewinn basierend auf der Quote von 30,00 berechnet und deinem Konto gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den WM-Boost
Damit alles reibungslos klappt, beachte bitte die wichtigsten Bedingungen dieses Angebots. Es ist fair und transparent gestaltet, damit du voll durchstarten kannst.
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei Tipico registrieren.
- Maximaler Einsatz: Der erhöhte Quotenboost gilt für einen Maximaleinsatz von 2 €.
- Zeitrahmen: Deine Wette muss vor Anpfiff des Spiels am 06.07.2026 um 21:00 Uhr platziert werden.
- Wettart: Nur Pre-Match-Einzelwetten auf den Sieg von Spanien sind für die Aktion qualifiziert.
- Kein Cash-Out: Die Cash-Out-Funktion ist für diese Wette nicht verfügbar.
Profitiere jetzt von diesem einmaligen Angebot und verleihe dem WM-Kracher zwischen Portugal und Spanien die Extra-Portion Nervenkitzel!
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