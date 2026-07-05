Quote 50,00! Brasilien Sieg gegen Norwegen bei Tipico - WM 2026 Boost

Die Spannung steigt, die WM 2026 geht in die heiße Phase! Im Achtelfinale kommt es am 05. Juli um 22:00 Uhr zum packenden Duell zwischen dem Rekordweltmeister Brasilien und den unbequemen Norwegern.
WM-HAMMER: Unfassbare 50,00 Quote auf Brasilien! Tipico zündet den Turbo für den Sieg gegen Norwegen!
Während die Seleção als klarer Favorit ins Spiel geht, sorgt der Wettanbieter Tipico für einen echten Paukenschlag: Exklusiv für Neukunden gibt es eine astronomische Quote von 50,00 auf einen Sieg der Brasilianer! Eine Chance, die du dir nicht entgehen lassen solltest.
Der Quotenboost im Detail: Von 1,83 auf 50,00!
Normalerweise wird ein Sieg der Brasilianer nach 90 Minuten mit einer regulären Quote von 1,83 bewertet – eine solide, aber wenig spektakuläre Wette. Doch Tipico legt für dieses WM-Highlight ordentlich nach.
Anstatt der 1,83er-Quote katapultiert dieser Neukunden-Vorteil den möglichen Gewinn in schwindelerregende Höhen und bietet eine einmalige Quote von 50,00! Damit wird das ohnehin schon brisante K.o.-Spiel zu einem absoluten Muss für jeden Wett-Fan. Dieser Quoten-Turbo gilt exklusiv für eine Pre-Match-Wette auf den Sieg von Brasilien.
Der WM-Boost auf einen Blick
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Quoten für dich gegenübergestellt:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Brasilien vs. Norwegen
Sieg Brasilien
1,83
50,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Hammer: Schritt für Schritt
Du willst von dieser einmaligen Aktion profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Mega-Boost in wenigen Schritten sicherst:
- 1. Konto eröffnen:Registriere dich über unseren Aktionslink als Neukunde bei Tipico. Die Kontoerstellung ist schnell, sicher und unkompliziert.
- 2. Erste Einzahlung tätigen: Zahle einen Betrag deiner Wahl ein (mindestens 10 €), um dein Wettkonto zu aktivieren.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Brasilien gegen Norwegen (Tipp 1). Achte darauf, den maximalen Einsatz von 2 € für dieses Angebot nicht zu überschreiten.
- 4. Gewinn kassieren: Sollte Brasilien das Spiel nach 90 Minuten gewinnen, wird dein Einsatz zunächst mit der normalen Quote abgerechnet. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost wird dir separat gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den WM-Boost
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Bedingungen des Angebots:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.
- Maximaler Einsatz: Der für die Boost-Quote qualifizierende Einsatz beträgt maximal 2 €.
- Zeitrahmen: Die Wette muss vor Spielbeginn am 05.07. um 22:00 Uhr platziert werden.
- Wettart: Es qualifizieren sich nur Pre-Match-Einzelwetten auf den Markt „Sieg Brasilien“.
Sichere dir jetzt diesen unglaublichen Vorteil und fiebere mit der Seleção auf ihrem Weg ins Viertelfinale mit einer Top-Quote mit!
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert