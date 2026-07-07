Die Spannung steigt, die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange und das Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien verspricht Hochspannung pur! Am 07.07. um 22:00 Uhr treffen zwei Teams aufeinander, die im bisherigen Turnierverlauf mit starken Leistungen überzeugt haben.
WM-Knaller: Quote 20,00 statt 1,38! Hole dir den Tor-Boost für Schweiz vs. Kolumbien!
Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen und brennen darauf, ins Viertelfinale einzuziehen. Für alle Wett-Fans, die neu bei Oddset sind, gibt es zu diesem Duell ein absolutes Hammer-Angebot.
Pünktlich zu diesem WM-Achtelfinale zündet Oddset einen echten Quoten-Turbo für alle Neukunden.
Der Quotenboost im Detail: Von Normal zu Gigantisch!
Ein Blick auf die Statistik zeigt: Tore liegen in der Luft! Kolumbien allein hat im Schnitt über 2 Tore pro Spiel erzielt, und im letzten WM-Duell fielen ebenfalls zwei Treffer. Der Tipp-Markt „Mehr als 1,5 Tore“ ist also alles andere als unrealistisch.
Die reguläre Quote spiegelt das wider. Doch jetzt kommt der Clou für dich als Neukunde: Statt der regulären Quote von 1,38 auf den Tipp-Markt „Mehr als 1,5 Tore“ katapultiert Oddset die Quote für Neukunden auf gigantische 20,00.
Das bedeutet, mit einem Einsatz von nur 5 € kannst du dir einen potenziellen Gewinn von 100 € sichern! Eine Steigerung, die man sich nicht entgehen lassen sollte.
Der Oddset Neukunden-Boost auf einen Blick
Um die massive Aufwertung zu verdeutlichen, haben wir hier den direkten Vergleich für dich:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Schweiz vs. Kolumbien
Mehr als 1,5 Tore
1,38
20,00
So einfach sicherst du dir die Mega-Quote: Schritt-für-Schritt erklärt
Du willst von diesem exklusiven Neukunden-Vorteil profitieren? Nichts leichter als das! Folge diesen einfachen Schritten, um dir den Quoten-Boost für das WM-Achtelfinale zu sichern:
- 1. Registrieren: Klicke dich über einen unserer Aktionslinks direkt zu Oddset und eröffne ein neues, verifiziertes Wettkonto.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung, um dein Konto aufzuladen.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Pre-Match-Wette mit exakt 5 € Einsatz auf den Markt „Mehr als 1,5 Tore“ im Spiel Schweiz vs. Kolumbien (07.07., 22:00 Uhr).
- 4. Gewinn kassieren: Jetzt heißt es mitfiebern! Wenn in der regulären Spielzeit mindestens zwei Tore fallen, wird dein Gewinn basierend auf der Quote 20,00 abgerechnet.
Wichtige Regeln für den Quoten-Turbo
Damit alles glattläuft, gibt es ein paar einfache Regeln zu beachten. Dieses Angebot ist an klare Bedingungen geknüpft, die du kennen solltest. Beachte diese zentralen Punkte, damit deinem Quoten-Boost nichts im Weg steht:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.
- Exakter Einsatz: Dein Wetteinsatz für den Boost muss genau 5 € betragen.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff der Partie platziert werden.
- Erste Wette: Nur deine erste Wette nach der Registrierung qualifiziert sich für die Aktion.
Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Oddset. Alle Angaben ohne Gewähr.
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