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Wett-Tipps | Anzeigen>Quote 20.00 Schweiz vs. Kolumbien | WM Quotenboost von Oddset

WM-Knaller: Quote 20,00 statt 1,38! Hole dir den Tor-Boost für Schweiz vs. Kolumbien!

Sichere dir die Mega-Quote 20.00 für Schweiz vs. Kolumbien bei Oddset! Statt 1,38 auf Über 1,5 Tore im WM-Achtelfinale. Nur für Neukunden!
Die Entscheidung ist gefallen - Rudi Völler bleibt!
Die Entscheidung ist gefallen - Rudi Völler bleibt!
© IMAGO/Ulmer/Teamfoto
SPORT1 Betting
Sichere dir die Mega-Quote 20.00 für Schweiz vs. Kolumbien bei Oddset! Statt 1,38 auf Über 1,5 Tore im WM-Achtelfinale. Nur für Neukunden!

Die Spannung steigt, die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange und das Achtelfinale zwischen der Schweiz und Kolumbien verspricht Hochspannung pur! Am 07.07. um 22:00 Uhr treffen zwei Teams aufeinander, die im bisherigen Turnierverlauf mit starken Leistungen überzeugt haben.

Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen und brennen darauf, ins Viertelfinale einzuziehen. Für alle Wett-Fans, die neu bei Oddset sind, gibt es zu diesem Duell ein absolutes Hammer-Angebot.

Pünktlich zu diesem WM-Achtelfinale zündet Oddset einen echten Quoten-Turbo für alle Neukunden.

Der Quotenboost im Detail: Von Normal zu Gigantisch!

Ein Blick auf die Statistik zeigt: Tore liegen in der Luft! Kolumbien allein hat im Schnitt über 2 Tore pro Spiel erzielt, und im letzten WM-Duell fielen ebenfalls zwei Treffer. Der Tipp-Markt „Mehr als 1,5 Tore“ ist also alles andere als unrealistisch.

Die reguläre Quote spiegelt das wider. Doch jetzt kommt der Clou für dich als Neukunde: Statt der regulären Quote von 1,38 auf den Tipp-Markt „Mehr als 1,5 Tore“ katapultiert Oddset die Quote für Neukunden auf gigantische 20,00.

Das bedeutet, mit einem Einsatz von nur 5 € kannst du dir einen potenziellen Gewinn von 100 € sichern! Eine Steigerung, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Der Oddset Neukunden-Boost auf einen Blick

Um die massive Aufwertung zu verdeutlichen, haben wir hier den direkten Vergleich für dich:

Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Schweiz vs. Kolumbien
Mehr als 1,5 Tore
1,38
20,00

So einfach sicherst du dir die Mega-Quote: Schritt-für-Schritt erklärt

Du willst von diesem exklusiven Neukunden-Vorteil profitieren? Nichts leichter als das! Folge diesen einfachen Schritten, um dir den Quoten-Boost für das WM-Achtelfinale zu sichern:

  • 1. Registrieren: Klicke dich über einen unserer Aktionslinks direkt zu Oddset und eröffne ein neues, verifiziertes Wettkonto.
  • 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung, um dein Konto aufzuladen.
  • 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Pre-Match-Wette mit exakt 5 € Einsatz auf den Markt „Mehr als 1,5 Tore“ im Spiel Schweiz vs. Kolumbien (07.07., 22:00 Uhr).
  • 4. Gewinn kassieren: Jetzt heißt es mitfiebern! Wenn in der regulären Spielzeit mindestens zwei Tore fallen, wird dein Gewinn basierend auf der Quote 20,00 abgerechnet.

Wichtige Regeln für den Quoten-Turbo

Damit alles glattläuft, gibt es ein paar einfache Regeln zu beachten. Dieses Angebot ist an klare Bedingungen geknüpft, die du kennen solltest. Beachte diese zentralen Punkte, damit deinem Quoten-Boost nichts im Weg steht:

  • Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.
  • Exakter Einsatz: Dein Wetteinsatz für den Boost muss genau 5 € betragen.
  • Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff der Partie platziert werden.
  • Erste Wette: Nur deine erste Wette nach der Registrierung qualifiziert sich für die Aktion.

🏆⚽Jetzt auf Mehr als 1,5 Tore wetten >>

Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Oddset. Alle Angaben ohne Gewähr.

AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert

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