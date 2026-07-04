Quote 100,00 auf Frankreich vs Paraguay bei der WM 2026 | bwin Boost für Neukunden

Die Spannung steigt, das WM-Fieber erreicht seinen Höhepunkt! Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 kommt es am 04. Juli um 23:00 Uhr zum Duell der Gegensätze: Der ungeschlagene Top-Favorit Frankreich trifft auf den Underdog Paraguay.
WM-Kracher bei bwin: Quote 100,00 auf Sieg Frankreich gegen Paraguay – so geht’s!
Während die Équipe Tricolore um Superstar Kylian Mbappé bisher durch das Turnier marschiert ist, haben die Südamerikaner mit dem überraschenden Sieg gegen Deutschland bereits für eine Sensation gesorgt.
Für die Buchmacher ist die Sache dennoch klar – doch für dich könnte es jetzt richtig lukrativ werden! Pünktlich zum Anpfiff zündet der Wettanbieter bwin einen unfassbaren Quoten-Turbo und bietet allen Neukunden eine Mega-Quote von 100,00 auf einen Sieg der Franzosen an!
Der Quotenboost im Detail: 100,00 statt 1,20!
Normalerweise steht die Quote für einen Sieg von Frankreich bei mageren 1,20 – eine klare Sache. Doch bwin dreht für alle Neukunden komplett am Rad und katapultiert die Quote in schwindelerregende Höhen.
Statt einer minimalen Rendite hast du die Chance, deinen Einsatz zu verhundertfachen. Dieser exklusive Neukunden-Vorteil verwandelt eine „sichere“ Wette in eine absolute Top-Chance.
Frankreich hat alle vier bisherigen WM-Spiele gewonnen, während Paraguay im gesamten Turnier erst drei Tore erzielen konnte. Die Vorzeichen für einen Favoritensieg könnten kaum deutlicher sein.
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Paraguay vs. Frankreich
Sieg Frankreich
1,20
100,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Hammer – Schritt für Schritt
Du willst von diesem einmaligen Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den bwin-Boost in wenigen Minuten sicherst:
- 1. Registrierung: Eröffne über einen Aktionslink ein neues Wettkonto bei bwin. Der Prozess ist schnell, sicher und unkompliziert.
- 2. Einzahlung: Tätige deine erste Einzahlung. Beachte dabei eventuelle Mindesteinzahlungsbeträge oder ausgeschlossene Zahlungsmethoden (siehe AGB von bwin).
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Frankreich gegen Paraguay (Tipp-Markt „2“).
- 4. Gewinn kassieren: Sollte Frankreich das Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen, wird dein Einsatz bis zu 1 € mit der Hammer-Quote von 100,00 abgerechnet! Die Gewinne werden dir in der Regel als FreeBets oder Bonusguthaben gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den Neukunden-Boost
Damit nichts schiefgeht, hier die wichtigsten Bedingungen des Angebots auf einen Blick:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei bwin registrieren.
- Maximaler Einsatz: Die erhöhte Quote von 100,00 wird auf einen Wetteinsatz von maximal 1 € angewendet. Setzt du mehr, wird der restliche Betrag zur normalen Quote abgerechnet.
- Zeitrahmen: Die Wette muss vor Spielbeginn (Pre-Match) am 04.07. um 23:00 Uhr platziert werden.
- Gültigkeit: Das Angebot ist nur für das WM-Spiel Paraguay vs. Frankreich gültig.
Jetzt bist du dran! Sichere dir jetzt deine Chance auf diesen unglaublichen Quoten-Turbo und fiebere mit dem Weltmeister-Team von 2018 mit!
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