WM 2026: Quote 50,00 auf Sieg Ägypten! Tipico Boost für Neukunden zum Spiel gegen Australien

Die Spannung steigt, die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist in vollem Gange!
WM-Kracher mit 50er-Quote! Tipico schenkt dir den Quoten-Turbo für Sieg Ägypten gegen Australien!
Im Sechzehntelfinale kommt es am Dienstag, den 02. Juli um 21:00 Uhr, zum packenden Duell zwischen den Socceroos aus Australien und den Pharaonen aus Ägypten.
Ein Match auf Augenhöhe, bei dem jeder Fehler entscheidend sein kann. Passend zu diesem WM-Showdown zündet der Wettanbieter Tipico einen echten Quoten-Turbo für alle Neukunden!
Während die Experten und KI-Prognosen ein enges Spiel vorhersagen, schießt Tipico den Vogel ab und bietet eine unfassbare Quote für einen Sieg der Ägypter an. Glaubst du an die individuelle Klasse der Nordafrikaner um ihre Top-Stars? Dann ist das deine Chance, mit minimalem Einsatz maximal abzusahnen.
Der Quotenboost im Detail: Von 2,40 auf 50,00!
Normalerweise würdest du für einen Sieg Ägyptens eine solide, aber unspektakuläre Quote von circa 2,40 erhalten. Doch im Rahmen dieser Neukunden-Aktion katapultiert Tipico diese Quote in astronomische Höhen.
Anstatt der regulären Quote von 2,40 erhältst du bei Tipico eine gigantische Quote von 50,00 auf einen Sieg der Pharaonen. Zur Erinnerung: Das letzte Duell im Jahr 2010 konnte Ägypten klar mit 3:0 für sich entscheiden. Ein gutes Omen?
Um das zu verdeutlichen: Mit einem Einsatz von 2 € würdest du unter normalen Umständen gerade einmal 4,80 € Gewinn machen. Dank des Boosts winkt dir bei gleichem Einsatz ein potenzieller Gewinn von satten 100 €! Ein Neukunden-Vorteil, der sich gewaschen hat.
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Australien vs. Ägypten
Sieg Ägypten (Tipp 2)
2,40
50,00
So einfach sicherst du dir den WM-Quotenboost:
Du bist neu bei Tipico und willst von diesem Hammer-Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Folge einfach diesen vier Schritten, um dir den Quoten-Turbo zu sichern:
- 1. Registrieren: Eröffne über einen Aktionslink ein neues Wettkonto bei Tipico. Die Registrierung ist in wenigen Minuten erledigt.
- 2. Einzahlen: Zahle einen Betrag von mindestens 10 € auf dein neues Konto ein, um dich für die Aktion zu qualifizieren.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine ERSTE Wette als Pre-Match-Einzelwette mit genau 2 € Einsatz auf „Sieg Ägypten“ im Spiel gegen Australien.
- 4. Gewinn kassieren: Wenn Ägypten das Spiel nach 90 Minuten gewinnt, wird dein Gewinn basierend auf der Quote von 50,00 auf deinem Konto gutgeschrieben.
Das musst du beachten – die wichtigsten Regeln im Überblick:
Um fair zu bleiben, gibt es natürlich ein paar Bedingungen, die du kennen solltest. Wir haben die wichtigsten für dich zusammengefasst:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden aus Deutschland, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.
- Maximaler Einsatz: Der für den Boost qualifizierte Einsatz beträgt exakt 2 €.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 02.07. um 21:00 Uhr platziert werden.
- Kein Cashout: Die Cashout-Funktion ist für diese Wette nicht verfügbar.
Sichere dir jetzt diese einmalige Chance und fiebere mit einer Mega-Quote beim WM-Kracher zwischen Australien und Ägypten mit!
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert