Die Spannung steigt, das WM-Fieber erreicht den Siedepunkt! Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2026 kommt es zum Giganten-Duell zwischen dem amtierenden Weltmeister Argentinien und dem defensivstarken Team aus der Schweiz.
WM-Viertelfinale: Quote 20,00! Oddset zündet den Turbo für einen Sieg von Argentinien gegen die Schweiz!
Während Lionel Messi und seine Albiceleste die Gegner mit Offensiv-Power überrollen, beißt sich die Konkurrenz am Schweizer Abwehrbollwerk die Zähne aus. Ein Klassiker ist vorprogrammiert – und der Wettanbieter Oddset legt für dieses Highlight noch eine Schippe drauf.
Für alle Neukunden gibt es statt der regulären 1,73 eine unfassbare Quote von 20,00 auf einen Sieg Argentiniens!
Der Quotenboost im Detail: Von Favoriten-Quote zum Mega-Gewinn
Argentinien geht als klarer Favorit in die Partie am 12.07. um 03:00 Uhr deutscher Zeit. Die reguläre Siegquote von 1,73 spiegelt diese Einschätzung wider. Doch Oddset hat für alle, die noch kein Wettkonto besitzen, einen echten Quoten-Turbo im Angebot. Mit diesem exklusiven Neukunden-Vorteil wird die Quote auf einen Sieg der Argentinier auf sagenhafte 20,00 angehoben.
Statt eines potenziellen Gewinns von 8,65€ bei 5€ Einsatz, winken dir mit dem Boost satte 100€! Eine einmalige Chance, das Maximum aus diesem WM-Kracher herauszuholen.
Die Quoten im direkten Vergleich
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Quoten für dich in einer Tabelle gegenübergestellt. Der Unterschied ist gewaltig!
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Argentinien vs. Schweiz
Sieg Argentinien
1,73
20,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Hammer: Schritt für Schritt
Du willst von diesem Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du in wenigen Minuten startklar bist, um dir den Quoten-Boost zu sichern.
- 1. Registrieren: Klicke auf den Aktionslink zu Oddset und eröffne ein neues Wettkonto. Die Registrierung ist unkompliziert und schnell erledigt.
- 2. Einzahlung tätigen: Lade dein Konto mit einem Betrag deiner Wahl auf. Beachte, dass der Boost-Einsatz bei genau 5€ liegt.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Argentinien“ mit exakt 5€ Einsatz.
- 4. Gewinn kassieren: Wenn Messi & Co. das Spiel in der regulären Spielzeit für sich entscheiden, wird dein Gewinn ausgezahlt. Der zusätzliche Gewinn aus dem Boost wird dir als Bonus gutgeschrieben!
Wichtige Regeln auf einen Blick
Damit alles glattläuft, beachte bitte die wichtigsten Bedingungen dieses Angebots.
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei Oddset registrieren.
- Exakter Einsatz: Die Wette muss mit genau 5€ platziert werden.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 12.07. um 03:00 Uhr abgegeben werden.
- Zeitlich begrenzt: Nutze deine Chance, solange der Boost verfügbar ist!
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