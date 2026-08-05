Dynamo Kiew – Qarabag FK Tipp, Prognose & Quoten | 06.08.2026

SPORT1 Betting 05.08.2026 • 18:00 Uhr Dynamo Kiew - Qarabag FK Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Qualifikation Wette | Wer macht weniger Fehler?

Unser Dynamo Kiew – Qarabag FK Sportwetten Tipp zum Conference League Qualifikationsspiel am 06.08.2026 lautet: Eine unterhaltsame Paarung verleiht dem Wett Tipp heute Spannung.

Eine erste Enttäuschung steckt den beiden Klubs aus unserer Dynamo Kiew gegen Qarabag FK Prognose schon in den Klamotten. Aus der Europa-League-Qualifikation haben sich die beiden Kontrahenten nach der zweiten Runde in Richtung Conference-League-Quali verabschiedet.

Für das offizielle Heimspiel der Weiß-Blauen greift der ukrainische Vertreter auf die Arena Lublin in Polen zurück. Dort darf sich das Publikum auf eine unterhaltsame Begegnung freuen. Die Analyse der bisherigen Auftritte lässt auf viele Torchancen hoffen.

Für unseren Wett Tipp auf “Über 2,5 Tore” bietet Interwetten eine attraktive Quote von 1,80.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Kiew-Cheftrainer Igor Kostyuk kennt die Strukturen seines Arbeitgebers bestens. Bevor der heute 50-Jährige zum Ende des vergangenen Jahres seinen aktuellen Posten übernommen hat, blickte er bereits auf mehr als 13 Jahre Vereinszugehörigkeit zurück. Aus seinen 22 Pflichtspielen als Kiew-Cheftrainer holte Kostyuk durchschnittlich 2,14 Punkte pro Partie.

Zum Start in das neue Pflichtspieljahr tat sich der ukrainische Rekordmeister schwer. Obwohl es genügend Chancen über beide Begegnungen mit Universitatea Cluj gegeben hatte (4,96 xG), gelang der Einzug in die zweite EL-Quali-Runde erst über das Elfmeterschießen.

Dort folgte das Aus nach zwei Pleiten (2:3, 0:2) gegen PAOK Saloniki. Nur zu gerne würden sich die offiziellen Hausherren wieder für die Conference League qualifizieren und es dort besser machen als in der Vorsaison.

Vergangenes Jahr bekam Dynamo Kiew kaum einen Fuß auf europäischem Rasen und verlor vier der sechs Partien in der Conference-League-Ligaphase. Bei allen vier Pleiten hagelte es “Über 1,5 Gegentore” für die Weiß-Blauen. Auf dem Wettmarkt erahnen die Buchmacher zwei ausgeglichene Paarungen.

Insgesamt sehen wir die Gäste aus Aserbaidschan allerdings in der Favoritenrolle. Gäste-Trainer Qurban Qurbanov und sein Team überstanden in der abgelaufenen Spielzeit die Champions-League-Qualifikation. Während der nachfolgenden Ligaphase überraschten die Reiter mehrfach.

Unter anderem kehrte Qarabag mit drei Punkten aus Lissabon zurück (3:2). Außerdem schlugen die Atilar den FC Kopenhagen (2:0) sowie Eintracht Frankfurt (3:2). Sogar dem FC Chelsea wurde ein Punkt abgeknöpft (2:2). Auffallend in all den Königsklasse-Auftritten war die Potenz der Offensivabteilung.

Qarabag hievte sich in die Zwischenrunde – dort war Newcastle jedoch eine Nummer zu groß (1:6, 2:3). Dennoch zeigte der Vertreter aus Aserbaidschan auch auf dieser Ebene seine Qualitäten. Insgesamt beendete die Qurbanov-Auswahl sechs der zehn CL-Paarungen in der Vorsaison mit zwei oder mehr eigenen Treffern.

Dynamo Kiew vs Qarabag FK: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Dynamo Kiew vs Qarabag FK Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Über 2,5 Tore ( Quote 1,80 bei Interwetten ): Aus den letzten beiden europäischen Qualifikationsspielen gegen PAOK kam Kiew jeweils mit zwei oder mehr Gegentreffern. Die Defensivabteilung ist durchaus fehleranfällig und könnte gerade mit der Geschwindigkeit des Gegenübers Probleme bekommen. Gleichzeitig ist die eigene Offensive stets im Stande, für Torgefahr zu sorgen.

Aus den letzten beiden europäischen Qualifikationsspielen gegen PAOK kam Kiew jeweils mit zwei oder mehr Gegentreffern. Die Defensivabteilung ist durchaus fehleranfällig und könnte gerade mit der Geschwindigkeit des Gegenübers Probleme bekommen. Gleichzeitig ist die eigene Offensive stets im Stande, für Torgefahr zu sorgen. Dynamo Kiew Über 1,5 Tore ( Quote 2,05 bei Interwetten ): Dynamo Kiew erzielte in sechs der acht vorangegangenen Pflichtspiele unter Cheftrainer Igor Kostyuk mindestens zwei eigene Treffer. Darüber hinaus verdienten sich die Weiß-Blauen in den vier bisherigen Pflichtspielen der laufenden Saison insgesamt 7,12 erwartbare Treffer.

Dynamo Kiew erzielte in sechs der acht vorangegangenen Pflichtspiele unter Cheftrainer Igor Kostyuk mindestens zwei eigene Treffer. Darüber hinaus verdienten sich die Weiß-Blauen in den vier bisherigen Pflichtspielen der laufenden Saison insgesamt 7,12 erwartbare Treffer. Qarabag Über 1,5 Tore ( Quote 2,65 bei Interwetten ): Letzte Saison erzielte Qarabag in sechs von zehn Champions-League-Spielen zwei oder mehr eigene Treffer. Das Team ist seit beinahe zwei Jahrzehnten bestens mit den Prinzipien von Cheftrainer Qurban Qurbanov vertraut und setzt diese gewissenhaft um.

Letzte Saison erzielte Qarabag in sechs von zehn Champions-League-Spielen zwei oder mehr eigene Treffer. Das Team ist seit beinahe zwei Jahrzehnten bestens mit den Prinzipien von Cheftrainer Qurban Qurbanov vertraut und setzt diese gewissenhaft um. Sieg Qarabag FK (HC +1)(Quote 1,67 bei Interwetten): Während Kiew in der Vorsaison die Ligaphase der Conference League nicht überstanden hat, manövrierte sich der Klub aus Aserbaidschan über eine unterhaltsame und stets torreiche Ligaphase bis in die Zwischenrunde der Königsklasse.