Winamax Quotenboost: VfL Bochum vs Hertha BSC mit Quote 14,50 am 07.08.

SPORT1 Betting 07.08.2026 • 06:30 Uhr Sichere dir den exklusiven Winamax Quotenboost für das Zweitliga-Spiel VfL Bochum gegen Hertha BSC. Für Neukunden gibt es auf den Tipp 'Beide treffen' eine erhöhte Quote von 14,50 statt 1,45. Alle Infos zur Aktion und wie du teilnehmen kannst, findest du hier. 18+ | AGB gelten

Zum Auftakt der 2. Bundesliga erwartet uns ein spannendes Duell zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC. Beide Mannschaften blicken auf eine bewegte Vergangenheit zurück und möchten in der neuen Saison voll angreifen.

Während die Bochumer in den letzten Begegnungen gegen die Berliner ungeschlagen blieben, spricht die jüngste Formkurve eher für die Gäste aus der Hauptstadt.

Passend zu diesem traditionsreichen Aufeinandertreffen präsentiert der Wettanbieter Winamax einen attraktiven Quotenboost für Neukunden, der die Partie noch interessanter macht.

Der Winamax Quotenboost im Detail

Für das Spiel zwischen Bochum und Hertha hat Winamax eine besondere Aktion vorbereitet. Im Fokus steht dabei die Wette „Beide treffen“. Die Statistik spricht hier eine klare Sprache: In den letzten sechs Partien beider Teams fielen Tore auf beiden Seiten.

Winamax erhöht für Neukunden die Quote für diesen Tipp von ursprünglich 1,45 auf beeindruckende 14,50. Dies stellt eine Verzehnfachung der ursprünglichen Quote dar und bietet eine spannende Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen.

Die Analyse der Spieldaten deutet auf eine torreiche Begegnung hin. Bochum hat in den letzten fünf Partien fünf Tore erzielt, während die Hertha es auf vier Treffer brachte. Statistische Algorithmen sagen sogar einen 1:2-Auswärtssieg für Hertha voraus, was die Wahrscheinlichkeit für Tore beider Mannschaften weiter untermauert.

Merkmal Beschreibung Spiel VfL Bochum vs. Hertha BSC Tipp Beide Teams treffen Alte Quote 1,45 Neue Quote 14,50 Max. Einsatz 10 €

So nimmst du am Quotenboost teil

Die Teilnahme an dieser Aktion ist unkompliziert und richtet sich speziell an neue Nutzer. Wenn du von der erhöhten Quote profitieren möchtest, folge einfach diesen Schritten. Zunächst ist eine vollständige Kontoeröffnung bei Winamax inklusive erfolgreicher Identitätsprüfung erforderlich. Dies ist ein Standardprozess, der schnell erledigt ist.

Anschließend ist eine Mindesteinzahlung von 20 € in einer einzigen Transaktion notwendig, um dich für den Boost zu qualifizieren. Danach platzierst du deine erste Einzelwette vor Spielbeginn auf den Tipp “Beide treffen“ für das Spiel VfL Bochum gegen Hertha BSC. Der maximale Einsatz für diese Wette beträgt 10 €. Wichtig ist, dass du den Bonus im Wettschein aktivierst, um die erhöhte Quote zu erhalten.

Wichtige Bedingungen des Winamax Angebots

Wie bei jeder Promotion gibt es auch hier einige Bedingungen zu beachten. Das Angebot ist exklusiv für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland gültig und kann nur einmal pro Person, Haushalt oder IP-Adresse in Anspruch genommen werden. Live-Wetten, Systemwetten oder die Nutzung der Cashout-Funktion sind von dieser Aktion ausgeschlossen.

Die Auszahlung der Gewinne ist fair geregelt. Gewinne zur regulären Quote werden als Echtgeld gutgeschrieben, während der zusätzliche Gewinnanteil aus dem Boost als Bonusguthaben auf dein Konto gebucht wird.

Dieses Bonusguthaben muss vor einer Auszahlung lediglich einmal zu einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Winamax.

Mehr als nur Quotenboosts: Der Winamax Bonus

Neben Aktionen wie diesem Quoten-Boost für ausgewählte Top-Spiele bietet Winamax seinen Neukunden auch einen regulären Willkommensbonus an. Dieser kann eine interessante Alternative oder Ergänzung für alle sein, die sich nicht auf ein bestimmtes Spiel festlegen möchten.

Weitere Informationen zu diesem Angebot findest du direkt auf der Webseite des Anbieters. Dort kannst du dich umfassend über den Winamax Bonus informieren und die für dich passende Option auswählen. Details, wie du einen Winamax Promo Code nutzen kannst, sind ebenfalls dort erklärt.