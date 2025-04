Alaves - Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 13.04.2025

SPORT1 Betting 12.04.2025 • 07:00 Uhr Alaves - Real Madrid Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Kriegen die Königlichen die Kurve?

Unser Alaves - Real Madrid Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 13.04.2025 lautet: “Los Blancos” müssen ihre kleine Negativserie dringend beenden und mit einem Erfolgserlebnis ins CL-Rückspiel gehen. Im Wett Tipp heute winkt ein Erfolgserlebnis bei den heimschwachen Basken.

Verspielt Real Madrid in diesen Tagen zwei von möglichen drei Titeln? Von den letzten neun Partien in La Liga konnten die Königlichen nämlich nur vier gewinnen. So haben die Männer von Coach Carlo Ancelotti in der Primera Division aktuell vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barcelona. In der Königsklasse droht nach einem 0:3 unter der Woche bei Arsenal das Aus im Viertelfinale.

Vor dem CL-Rückspiel gegen die Gunners müssen “Los Blancos” am Sonntag in der Liga ran. Bei der Alaves Real Madrid Prognose darf man aber nicht schon wieder patzen, sonst ist der Meisterzug endgültig abgefahren.

Wir glauben an die Gäste und spielen mit einer Quote von 1,92 bei Winamax den Alaves Real Madrid Wett Tipp heute “Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Alaves vs Real Madrid auf “Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore”:

Alaves konnte nur 1 der letzten 8 Heimspiele gewinnen

Deportivo hat die vergangenen 6 Duelle gegen Real alle verloren

Die Königlichen mussten in 39 Partien gegen die Basken gerade mal 5 Pleiten hinnehmen (32S)

Alaves vs Real Madrid Quoten Analyse:

Die Qualität und der Blick auf die Tabelle sprechen natürlich klar für die Königlichen. So klettern die Alaves vs Real Madrid Quoten für einen Dreier der Auswärtsmannschaft gerade mal auf einen Höchstwert von 1,65.

Auf der Gegenseite haben die Wettanbieter mit deutscher Lizenz für einen Sieg der Hausherren Alaves gegen Real Madrid Wettquoten zwischen 4,75 und 5,45 im Angebot.

Alaves vs Real Madrid Prognose: Kann Deportivo den Favoriten ärgern?

Im vergangenen Jahr gehörte Alaves als Aufsteiger mit einem 10. Platz in der Endabrechnung zu den positiven Überraschungen. Mit einer soliden Defensive gerieten die Basken nie in Abstiegsgefahr. In dieser Saison müssen die „Blanquiazules“ aber zittern. Schon nach der Hinrunde hatte Deportivo gerade mal einen Punkt Polster auf die Gefahrenzone. In der zweiten Saisonhälfte konnten „El Glorioso“ das Polster auch nur auf zwei Zähler verdoppeln. Der Trainerwechsel im Dezember von Luis Garcia zu Eduardo Coudet hat das Blatt auch nicht wirklich gewendet.

In 16 Partien unter dem neuen Mann reichte es bisher nur für drei Siege. Der dritte Erfolg war ein 1:0 bei Girona am vergangenen Wochenende. Die Tendenz macht allerdings Hoffnung. An den letzten fünf Spieltagen setzte es lediglich eine Niederlage (2S, 2U). Im eigenen Stadion tut sich die Mannschaft aber schwer. Nur Valladolid und Las Palmas haben in dieser Saison weniger Heimpunkte gesammelt als Alves (16). Daheim kam in den vergangenen acht Partien gerade mal ein Sieg (3U, 4N) dazu. Dafür ist die Mannschaft in der Fremde seit vier Partien ungeschlagen (1S, 3U).

Die Abwehrfehler ziehen sich bei Real Madrid durch einen Großteil der Saison. Schon gegen San Sebastian am 1. April waren die Männer von Coach Carlo Ancelotti nur mit einem mühsamen 4:4 nach Verlängerung ins Pokalfinale eingezogen. Dabei hatte man das Hinspiel auswärts noch mit 1:0 gewonnen. Die Probleme setzten sich dann am vergangenen Wochenende mit einem 1:2 daheim gegen den abstiegsbedrohten FC Valencia in der Liga fort. Dabei hatte der Gegner 17 Jahre lang nicht mehr bei den Königlichen gewonnen und war mit einer Serie von sieben Niederlagen und sieben Remis ins Santiago Bernabeu gekommen.

Trotzdem reichte es für den ersten Auswärtssieg der Saison. Unter der Woche ging die Misere dann auch noch im Lieblingswettbewerb weiter. Im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse zu Gast bei Arsenal setzte es ein klares 0:3. Zu den Abwehrfehlern kam dieses Mal noch eine mangelhafte Laufleistung hinzu. So hat Real Madrid in dieser Saison schon zehn Pflichtspiele verloren. 2023/24 waren es nur zwei. Außerdem warten die Königlichen seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg. So fällt uns ein Alaves Real Madrid Tipp in dieser Konstellation gar nicht leicht.

Alaves - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alaves: 1:0 Girona (A), 0:2 Rayo Vallecano (H), 2:2 Las Palmas (A), 1:0 Villarreal (H), 1:1 RCD Mallorca (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 0:3 Arsenal (A), 1:2 Valencia (H), 4:4 Real Sociedad (H), 3:2 Leganes (H), 2:1 Villarreal (A)

Letzte 5 Spiele Alaves vs Real Madrid: 2:3 (A), 0:5 (A), 0:1 (H), 0:3 (A), 1:4 (H)

In unseren Datenbanken finden sich 39 Duelle zwischen beiden Vereinen. Alaves konnte lediglich fünf Spiele für sich entscheiden, demgegenüber stehen zwei Remis und 32 Niederlagen. Für unsere Alaves vs Real Madrid Prognose schauen wir vor allem auf die letzten Duelle. Die vergangenen sechs Spiele gegen die Königlichen hat Deportivo alle verloren, so auch das Hinspiel in der laufenden Saison.

In diesem führten “Los Blancos” bis zur 85. Minute mit 3:0, mussten aber nach einem späten Doppelschlag noch mal zittern. Am Ende reichte es zum 3:2-Heimsieg. Der jüngste Heim-Dreier der Basken gegen Real stammt aus dem Oktober 2018 und einem 1:0.

Bei dieser Paarung spricht das Torverhältnis mit 103:28 eigentlich klar für Real, doch gegen die aktuell wackelige Deckung von Madrid dürfen sich die Hausherren auf jeden Fall einen Treffer erhoffen.

So seht ihr Alaves - Real Madrid im TV oder Stream:

13. April 2025, 16:15 Uhr, Estadio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Schon seit 2016 und mindestens noch bis 2026 überträgt DAZN den Spitzenfußball aus La Liga live in Deutschland und Österreich. So seht ihr bei diesem Streaming-Anbieter auch das Spiel zwischen Alaves und Real Madrid.

Der Anpfiff im Estadio de Mendizorroza von Vitoria-Gasteiz erfolgt am Sonntag um 16:15 Uhr.

Alaves vs Real Madrid: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Alaves: Owono - Mourino, Abqar, M. Diarra, Manu Sanchez - Jordan, Antonio, Vicente, Guridi, Martin - Kike Garcia

Ersatzbank Alaves: Garces, Pica, Sedlar, Benavidez, Cabanes, Novoa, Toni Martinez, Villalibre, Guevara, Alena

Startelf Real Madrid: Courtois - Vazquez, Asencio, Rüdiger, Fran Garcia - Brahim Diaz, Vazquez, Camavinga, Bellingham - Vinicius Jr, Mbappe

Ersatzbank Real Madrid: Mestre (Tor), Vallejo, Rodrygo, Endrick, Alaba, Arda Güler, Fede Valverde, Tchouameni, Modric

Bei den Königlichen fehlen weiterhin die verletzten Carvajal, Eder Militao, Mendy und Ceballos. Zudem muss Coach Ancelotti natürlich auch das Champions-League-Rückspiel gegen Arsenal berücksichtigen.

Das hat dann Auswirkungen auf die Alaves vs. Real Madrid Prognose. Die Hausherren müssen auf die gesperrten Sivera und Conechny verzichten.

Unser Alaves - Real Madrid Tipp: Sieg Real Madrid & Über 1,5 Tore

Real steht am Sonntag vor einer schwierigen Aufgabe. Einerseits hat man das Rückspiel in der Königsklasse gegen Arsenal schon im Kopf, doch andererseits dürfte ein weiterer Patzer in der heimischen Liga das Ende aller Meister-Hoffnungen bedeuten.

Zudem wären vier Spiele in Serie ohne Sieg auch nicht gut fürs Selbstvertrauen vor dem zweiten Duell gegen die Gunners. Am Ende glauben wir, dass sich die Königlichen zusammenreißen werden. Immerhin trifft man dabei auf einen heimschwachen Gegner, der auch im direkten Vergleich selten etwas gegen die Madrilenen holen konnte.