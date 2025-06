Andorra - England Tipp, Prognose & Quoten | 07.06.2025

SPORT1 Betting 06.06.2025 • 07:00 Uhr Andorra - England Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Englisches Schützenfest in Barcelona?

Unser Andorra - England Sportwetten Tipp zum WM Qualifikation Spiel am 07.06.2025 lautet: Es ist lediglich eine Frage nach der Höhe des Sieges. In unserem Wett Tipp heute wird dieser sehr deutlich zu Gunsten des Favoriten ausfallen.

Die bisherigen sportlichen Herausforderungen für Thomas Tuchel als Trainer der Three Lions waren nicht wirklich groß. Am Samstag ist die Aufgabe dann sogar noch etwas kleiner. In unserer Andorra England Prognose ist der EM-Finalist von 2024 der haushohe Favorit. Letztendlich geht es in diesem Match nur um die Höhe des Sieges.

Die letzten Duelle zwischen diesen beiden Nationen waren jeweils klare Angelegenheiten und auch in Barcelona, wo das kommende Aufeinandertreffen stattfindet, wird es so sein. Wir entscheiden uns für den Andorra England Wett Tipp heute “Sieg England -3” mit einer Quote von 1,77 bei Merkurs Bets.

Darum tippen wir bei Andorra vs England auf “Sieg England -3”:

Andorra hat in den letzten 11 Länderspielen insgesamt nur ein Tor geschossen.

England hat jede der letzten 4 Partien zu Null gewonnen.

In den letzten 5 Spielen erzielten die Three Lions insgesamt 16 Tore.

Andorra vs England Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Wettanbieter spricht Bände. Wer auch nur 10 Euro auf den Außenseiter setzt, der kann im Erfolgsfall bis zu 800 € zurückerhalten. Die Andorra England Wettquoten für einen Tipp auf die Three Lions kommen dagegen nur selten über eine 1,01 hinaus. Heißt: Bei 10 Euro Einsatz beträgt der Gewinn 10 Cent - vor etwaigen Steuern.

Dass die Buchmacher dem Underdog noch nicht einmal ein Tor zutrauen, wird daran deutlich, dass die Andorra England Wettquoten für “Beide Teams treffen” in den jeweiligen Apps Spitzenwerte bis 4,33 erreichen. Wenn ihr wissen wollt, welche Apps die besten sind, dann werft gerne einen Blick in unseren Sportwetten App Vergleich.

Andorra vs England Prognose: Englischer Einbahnstraßenfußball

Der Fußballzwerg Andorra ist erwartungsgemäß mit zwei Niederlagen in die Qualifikation zur WM 2026 gestartet. Nach der nur knappen 0:1-Heimpleite zum Auftakt gegen Lettland unterlag der Pyrenäenstaat drei Tage später in Albanien klar mit 0:3.

Anders als die kommende Partie gegen die Three Lions fand das Heimspiel gegen die Letten auch tatsächlich zu Hause in der Hauptstadt Andorra La Vella statt. Das Match gegen England wird im RCDE Stadium des spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona ausgetragen.

Ob zu Hause oder auswärts, der 173. der FIFA-Weltrangliste ist fast immer der klare Außenseiter - so auch in unserer Andorra England Prognose. Seit September 2022 hat der Fußballzwerg nur eines von insgesamt 25 Länderspielen gewonnen (5U, 19N). Das war ein 2:0 im Oktober letzten Jahres in einem Freundschaftsspiel gegen San Marino.

Es war gleichzeitig die einzige der letzten elf Partien der Andorraner, in denen sie überhaupt treffen konnten. Beim letzten Turnier, der Nations League 2024/25, wurden sie in einer Gruppe mit Moldawien und Malta mit einem Punkt und 0:4 Toren Letzter. Den einen Zähler gab es zum Abschluss beim torlosen Remis auf Malta.

Andorra - England Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Andorra: 0:3 Albanien (A), 0:1 Lettland (H), 0:0 Malta (A), 0:1 Moldawien (H), 2:0 San Marino (H)

Letzte 5 Spiele England: 3:0 Lettland (H), 2:0 Albanien (H), 5:0 Irland (H), 3:0 Griechenland (A), 3:1 Finnland (A)

Letzte 5 Spiele Andorra vs. England: 0:5 (H), 0:4 (A), 0:6 (A), 0:2 (H), 0:3 (H)

England hingegen feierte nach dem Abstieg aus der Liga A der Nations League Ende letzten Jahres den direkten Wiederaufstieg. Mit einer 5-0-1-Bilanz und 16:3 Toren setzten sich die Three Lions als Erster der Gruppe 2 der Liga B vor den punktgleichen Griechen durch, gegen die sie den direkten Vergleich gewannen (1:2, 3:0).

Seit Beginn des Jahres 2025 sitzt bekanntlich Thomas Tuchel auf der Trainerbank und unter ihm setzten sich die letzten guten Ergebnisse aus 2024 fort. Die beiden bisherigen Qualifikationsspiele unter seiner Leitung gegen Albanien (2:0) und Lettland (3:0) konnten beide gewonnen werden.

Damit gewannen die Engländer ihre letzten fünf Länderspiele am Stück und die letzten vier ohne Gegentor. Insgesamt erzielten sie in besagten letzten fünf Partien 16 Tore und damit im Schnitt 3,2 Treffer pro Begegnung. Nicht zuletzt deswegen gehen wir in unserem Andorra England Tipp von einigen Toren des Favoriten aus.

Dabei könnte Tuchel am Samstag einen Rekord aufstellen. Drei Siege zum Auftakt als England-Coach gelangen vor ihm zwar schon vier anderen Übungsleitern. Drei zu Null-Erfolge in den ersten drei Partien wären für einen Three Lions-Trainer aber ein Novum.

So seht ihr Andorra - England im TV oder Stream:

07. Juni 2025, 18 Uhr, RCDE Stadium, Cornella de Llobregat

Übertragung TV: DAZN1

Übertragung Stream: DAZN

Wenn ihr bei eurem Andorra England Tipp die Tore live und in Farbe mitzählen wollt, dann könnt ihr das bei DAZN entweder im linearen Sender DAZN1 oder im Stream tun. Ein kostenpflichtiges Abo ist hierfür Voraussetzung.

Der direkte Vergleich zwischen diesen beiden Ländern könnte einseitiger nicht sein. Alle bisherigen sechs direkten Aufeinandertreffen gewannen die Three Lions bei insgesamt 25:0 Toren. Zuletzt trafen die beiden Nationalmannschaften in der Qualifikation zur WM 2022 aufeinander.

Andorra vs England: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Andorra: Alvarez - Cervos, San Nicolas, C. Garcia, Borra; Oliveira, M. Garcia, Rubio, Rebes, Babot; Rosas

Ersatzbank Andorra: Gomes, Pires, Dacu, Cucu, Llovera, Silva, Pomares, Lopez, Pujol, Reyes, Tapia, Teixeria

Startelf England:Pickford - Walker, Guehi, Colwill, Burn; Rice, Bellingham, Bowen, Foden, Rashford; Kane

Ersatzbank England: Ramsdale, Henderson, Konsa, Livramento, Quansah, James, Lewis-Skelly, Jones, Gibbs-White, Gordon, Eze, Solanke

Die Engländer gewannen zu Hause mit 4:0 und setzten im Rückspiel in den Pyrenäen noch einen drauf (5:0). Für einen Tipp auf fünf englische Tore, die wir im Rahmen unserer Andorra England Prognose für absolut realistisch halten, gibt es zum Beispiel bei VBET eine Quote von 2,40. Hierfür ließe sich dann auch der VBET Promo Code ohne Einzahlung verwenden.

Wie sein Trainer, so könnte auch Harry Kane eine Bestmarke, wenn auch keine neue, aufstellen. Nachdem er schon gegen Albanien und Lettland traf, könnte der Hurricane der erst zweite Löwe werden, der in jedem der ersten drei Spiele unter einem neuen England-Coach mindestens ein Tor erzielt.

Unser Andorra - England Tipp: “Sieg England -3”

Was den Sieger dieser Begegnung betrifft, sollte es keine zwei Meinungen geben. Wir halten es zudem für äußerst unwahrscheinlich, dass die Andorraner hier überhaupt zum Torerfolg kommen, nachdem sie selbst in nur einem ihrer letzten elf Länderspiele trafen und die Three Lions zuletzt viermal in Folge zu Null spielten sowie überhaupt noch nie einen Gegentreffer gegen den Fußballzwerg kassierten.

Es wird ein Spiel auf ein Tor und sobald der erste englische Treffer erzielt wurde, dürften weitere folgen. Ein 4:0 für die Three Lions ist hier das Mindeste, was wir erwarten, nachdem zuvor schon Albanien mit 2:0 und Lettland mit 3:0 bezwungen wurde. Insofern gehen wir davon aus, dass der Vize-Europameister diese Begegnung mit mindestens vier Toren Unterschied für sich entscheidet.