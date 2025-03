Argentinien - Brasilien Tipp, Prognose, Quoten 26.03.2025

SPORT1 Betting 24.03.2025 • 15:00 Uhr Argentinien - Brasilien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM Qualifikation Wette | Überlistet Brasilien die starke Verteidigung der Albiceleste?

Unser Argentinien - Brasilien Sportwetten Tipp zum WM Qualifikationsspiel am 26.03.2025 lautet: Die Tendenz der letzten Aufeinandertreffen setzt sich im Wett Tipp heute fort und sorgt für einen spannenden Showdown in diesem ganz speziellen Duell.

Der amtierende Weltmeister klebt an der Spitze der südamerikanischen WM-Qualifikation (28 Punkte). Sechs Punkte Vorsprung haben die Argentinier auf den Tabellenzweiten aus Ecuador (22 Punkte). Einen Zähler mehr trennt den ersten der FIFA-Weltrangliste vom Rivalen aus Brasilien (21 Punkte). Eine Wette gegen die Gastgeber können wir in unserer Argentinien Brasilien Prognose nicht ins Auge fassen.

Zu Hause bekleidet die Albiceleste die Favoritenrolle. Im Argentinien Brasilien Wett Tipp heute meiden wir jedoch eine Siegwette. Deutlich besser gefällt uns die Quote von 2,30 bei Betway für “Brasilien Unter 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Argentinien vs Brasilien auf “Brasilien Unter 0,5 Tore”:

Argentinien hat im eigenen Land 11 der letzten 12 Qualifikationsspiele ohne Gegentreffer abgeschlossen.

Argentinien hat in 6 Heimspielen nur 2 Gegentreffer zugelassen.

Brasilien hat in den letzten 4 direkten Duellen mit Argentinien kein einziges Tor erzielt.

Argentinien vs Brasilien Quoten Analyse:

Im Umgang mit dieser Paarung ist Vorsicht geboten. Sechs der sieben vorangegangenen Aufeinandertreffen waren an Spannung kaum zu übertreffen und endeten mit maximal einem Tor Differenz. Auf die Argentinien Brasilien Quoten solltet ihr daher mit Bedacht schauen. Von Vorteil ist sicher eine Wette ohne Einzahlung .

Vergleicht ihr die Argentinien Brasilien Wettquoten in den besten Wett-Apps , entdeckt ihr einen kleinen Vorteil zugunsten der Albiceleste. Mit einem Heimsieg erreicht ihr den 2,30-fachen Gewinn. Die Siegquoten der Selecao reichen dagegen bis 3,65.

Argentinien vs Brasilien Prognose: Ein Vorgeschmack

Vorbereitend auf diesen internationalen Kracher haben Argentinien (1:0 vs. Uruguay) und Brasilien (2:1 vs. Kolumbien) je einen knappen Sieg eingefahren. Nun sind alle Augen auf diese Paarung gerichtet.

Über die vergangenen Jahre hinweg hat sich Argentinien auf den ersten Platz der FIFA-Weltrangliste gearbeitet und Brasilien (5.) zunehmend aus dem Rückspiegel verloren. Die Selecao (21 Punkte) hat auch in der aktuellen südamerikanischen WM-Qualifikation das Nachsehen (Argentinien 28 Punkte).

Das alleine kann jedoch kein ausreichendes Argument für den Argentinien vs. Brasilien Tipp sein. Vielmehr sind es die gezeigten Leistungen in der bisherigen Qualifikation, die der Selecao die Außenseiterrolle beschert haben.

Außerhalb des eigenen Landes sackt Brasilien zu selten den Sieg ein. Zugegeben: Das Problem teilen beinahe alle Teams der südamerikanischen WM-Qualifikation, doch die Selecao tritt in diesem Vergleich nun Mal als Gast an.

Argentinien - Brasilien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Argentinien: 1:0 Uruguay (A), 1:0 Peru (H), 1:2 Paraguay (A), 6:0 Bolivien (H), 1:1 Venezuela (A).

Letzte 5 Spiele Brasilien: 2:1 Kolumbien (H), 1:1 Uruguay (H), 1:1 Venezuela (A), 4:0 Peru (H), 2:1 Chile (A).

Letzte 5 Spiele Argentinien vs. Brasilien: 1:0 (A), 0:0 (H), 1:0 (H), 1:0 (A), 0:3 (A).

Aus den sechs absolvierten Auswärtsspielen hat Brasilien nur zwei Siege geholt (1U, 3N). Die Schwierigkeiten der Selecao in der Ferne sind schnell entdeckt. Dorival Junior sah auswärts von seiner Auswahl nur fünf Treffer (7 Gegentreffer).

Diese Tatsache berücksichtigen wir in der Argentinien vs. Brasilien Prognose ebenso, wie die hohe Qualität der Hausherren in der Verteidigung. Speziell im eigenen Land kassiert die Albiceleste kaum Gegentreffer.

Der amtierende Weltmeister hat zuletzt sieben von acht Qualifikationsspielen auf heimischem Boden gewonnen (1N). Noch wichtiger für den Argentinien gegen Brasilien Tipp ist die Art und Weise dieser Erfolge.

Aus elf der vergangenen zwölf Qualifikations-Heimspiele im eigenen Land ist Argentinien ohne Gegentreffer herausgekommen. In der aktuellen Qualifikation kassierte die Albiceleste erst zwei Heim-Gegentore.

Lionel Scaloni muss im direkten Aufeinandertreffen mit der Selecao zwar auf Lionel Messi, Lautaro Martinez und Paulo Dybala verzichten, hat aber immer noch großartige Akteure für die vorderen Positionen im Kader.

So seht ihr Argentinien - Brasilien im TV oder Stream:

26. März 2025, 01.00 Uhr, Mas Monumental, Buenos Aires

Übertragung TV: FIFA+

Übertragung Stream: FIFA+

Zu Hause erzielte die Scaloni-Auswahl zwölf Tore in sechs Heimspielen. In Verbindung mit der kaum überwindbaren Verteidigung bietet sich daher eine Wette auf “Argentinien gewinnt ohne Gegentor” an.

Diese Variante ist eine Steigerung zum Argentinien gegen Brasilien Tipp und in der ODDSET App zu einer Wettquote von 3,20 spielbar. Trotz der hohen Quote ist diese Option realistisch. Argentinien gewann zuletzt zwei von drei Heimspielen gegen die Selecao ohne Gegentreffer,

Argentinien vs Brasilien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Argentinien: Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, MacAllister, Simeone, Enzo Fernandez, Thiago Almada, Alvarez

Ersatzbank Argentinien: Rulli, Benitez, Balerdi, Medina, Foyth, Pezzella, De Paul, Palacios, Paz, Dominguez, Correa, Castro

Startelf Brasilien: Bento - Vanderson, Marquinhos, Beraldo, Arana, Rodrygo, Andre, Ederson, Raphinha, Joao Pedro, Vinicius Junior

Ersatzbank Brasilien: Perri, Weverton, Murillo, Leo Ortiz, Alex Sandro, Wesley, Joao Gomes, Joelinton, Savinho, Estevao, Matheus Cunha, Endrick

Zudem verhinderte der amtierende Copa-America-Sieger zuletzt in vier aufeinanderfolgenden Vergleichen mit der brasilianischen Nationalmannschaft einen Gegentreffer, was unsere Argentinien vs. Brasilien Prognose beeinflusst.

Im Tor der Gäste wird vermutlich Bento auflaufen. Alisson Becker verpasst das anstehende Spitzenspiel gegen Argentinien ebenso wie Ederson. Für den Torhüter von Al Nassr wäre es der dritte Startelf-Einsatz im Trikot der Selecao.

Unser Argentinien - Brasilien Tipp: Brasilien Unter 0,5 Tore

Die Gastgeber lassen im eigenen Land so gut wie keine Gegentore zu. Darüber hinaus ist Brasilien zuletzt in der Ferne des Öfteren ins Stolpern geraten und hat nur eines von fünf Auswärtsspielen gewonnen.