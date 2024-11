Argentinien - Peru Tipp, Prognose & Quoten | 20.11.2024

Unser Argentinien - Peru Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 20.11.2024 lautet: Die 1:2-Niederlage gegen Paraguay am vergangenen Spieltag kam für Argentinien überraschend, hat auf unseren Wett Tipp heute aber keinen negativen Einfluss genommen.

Die Peruaner können die Teilnahme an der WM-Endrunde 2026 bald abschreiben, sofern es keinen massiven Turnaround gibt. In unserer Argentinien Peru Prognose erwarten wir jedenfalls noch keine Wende beim Team von Jorge Fossati, sondern gehen ganz klar von einem Sieg der Gastgeber aus.

Für diesen muss Argentinien allerdings arbeiten. Peru bringt immerhin eine hartnäckige Defensive auf den Rasen, die zuletzt in zwei von drei Länderspielen kein Gegentor hingenommen hat. Somit lautet unser Argentinien Peru Wett Tipp heute: „Sieg Argentinien & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei ODDSET .

Darum tippen wir bei Argentinien vs Peru auf „Sieg Argentinien & Unter 3,5 Tore“:

Argentinien vs Peru Quoten Analyse:

Von 58 direkten Duellen hat Argentinien 37 Vergleiche für sich entschieden, darunter die letzten vier Partien in Folge. Es ist keine Überraschung, dass die Argentinien Peru Wettquoten für einen Auswärtssieg bis in die Zwanziger reichen.

Argentinien vs Peru Prognose: Weiterhin Weltklasse

Für den lauen Sommerabend seiner Karriere hat sich Lionel Messi in die MLS begeben und dort in der ersten Saison 32 Scorerpunkte (21 Tore, 11 Torvorlagen) in nur 19 Partien aufgelegt.