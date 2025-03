Arsenal - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2025

SPORT1 Betting 31.03.2025 • 11:00 Uhr Arsenal - Fulham Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wer gewinnt das London-Derby?

Unser Arsenal - Fulham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 01.04.2025 lautet: Die Gunners sind das beste Premier-League-Team am 1. April. Das ist kein Aprilscherz, sondern wird im Wett Tipp heute mal wieder bestätigt.

In der englischen Premier League stehen noch neun Spieltage auf dem Programm. Das Meisterrennen scheint dabei schon entschieden zu sein. Die Gunners haben zwölf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool. Das Polster der Londoner auf den ersten Nicht-CL-Platz beträgt auch schon zehn Zähler.

In unserer Arsenal Fulham Prognose steht für die Männer von Coach Mikel Arteta aber trotzdem ein wichtiges London-Derby an. Die Quoten schlagen sich hier klar auf die Seite der Hausherren. Wir kommen zu einem ähnlichen Fazit und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Betano den Arsenal Fulham Wett Tipp heute “Sieg Arsenal & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Fulham auf “Sieg Arsenal & Über 1,5 Tore”:

Arsenal hat alle seine PL-Spiele am 1. April gewonnen

Die Gunners sind in Liga-Heimspielen gegen Fulham noch ungeschlagen

Kein Team in der Premier League kommt 2024/25 auf weniger Heimpleiten als der AFC

Arsenal vs Fulham Quoten Analyse:

Als Tabellenzweiter haben die Gunners sechs Plätze und 13 Punkte Vorsprung auf die Cottagers. Zusammen mit dem Heimvorteil hat das bei den Bookies, die in großer Anzahl auch Sportwetten mit PayPal im Angebot haben, klare Auswirkungen auf die Arsenal vs Fulham Quoten.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten maximal auf einen Wert von 1,44. Auf der Gegenseite warten für einen Dreier der Gäste Arsenal gegen Fulham Wettquoten zwischen 7,50 und 8,25 auf euch.

Arsenal vs Fulham Prognose: Die Gunners müssen in Form bleiben

Wie es aussieht, muss sich Arsenal auch in dieser Saison in der Premier League mit dem Vizemeistertitel begnügen. Die Gunners haben im Vergleich mit Liverpool (7U, 1N) mit zehn Remis und drei Niederlagen einfach mehr Punkte liegengelassen. Vor allem in der Fremde kassierten die Londoner zwei Pleiten, während die Reds in der laufenden Spielzeit auf des Gegners Platz noch ungeschlagen sind, doch einen Vorteil hat der AFC im Vergleich mit dem LFC: Arsenal ist in der Champions League noch im Rennen und trifft dort im Viertelfinale auf Real Madrid. In der heimischen Liga können die Gunners mit nur 24 Gegentoren die beste Abwehr vorweisen.

Zudem hat kein PL-Kontrahent weniger Heimpleiten kassiert als die Männer von Coach Arteta (1). Außerdem war der Verein aus dem Stadtteil Islington 2024/25 in den London-Derbys stark. Dabei sammelte man 20 Punkte. Das ist der Bestwert unter allen Teams aus der Hauptstadt. Das bestätigt natürlich unseren Arsenal Fulham Tipp. Es ist kein Aprilscherz, dass keine PL-Mannschaft am ersten Tag des vierten Monats eine bessere Bilanz vorweisen kann. Arsenal hat alle seine sieben Premier-League-Spiele am 1. April mit einem gesamten Torverhältnis von 25:3 gewonnen.

Coach Marco Silva führte den Fulham FC in den beiden letzten Spielzeiten nach dem Aufstieg jeweils ins gesicherte Mittelfeld (Platz 10 und 13). Obwohl der Verein im vergangenen Sommer wichtige Spieler ziehen lassen musste, ging es für die Cottagers in dieser Spielzeit sogar weiter nach oben. Nach 29 Spieltagen hat der FFC nur zwei Punkte Rückstand auf den ersten Europapokal-Rang. Im Endspurt der Saison kann sich die Mannschaft nun voll und ganz auf die Liga konzentrieren, denn am Wochenende schied der FFC nach einem 0:3 daheim gegen Crystal Palace im Viertelfinale des FA Cups aus.

In der Liga lief es für Fulham in den London Derbys dagegen ganz gut. Dabei feierte der Verein aus dem Westen der Hauptstadt in dieser Spielzeit schon vier Siege. Nur in drei Spielzeiten der Vereinsgeschichte kamen die Cottagers auf mehr Erfolge in direkten Duellen gegen die Nachbarn. Zudem konnte Fulham fünf der letzten acht Liga-Spiele für sich entscheiden (3N). Das sind mehr Siege als an den vorigen 15 Spieltagen (4S, 7U, 4N). In der Fremde entschied der FFC ebenfalls vier der jüngsten fünf Partien für sich. Bei den ersten zehn Gastspielen hatte es nur für einen Dreier gereicht (4U, 3N).

Arsenal - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:0 Chelsea (H), 2:2 PSV Eindhoven (H), 1:1 Manchester United (A), 7:1 PSV Eindhoven (A), 0:0 Nottingham (A)

Letzte 5 Spiele Fulham: 0:3 Crystal Palace (H), 2:0 Tottenham (H), 1:2 Brighton (A), 4:3 n.E. Manchester United (A), 2:1 Wolverhampton (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Fulham: 1:1 (A), 1:2 (A), 2:2 (H), 3:0 (A), 2:1 (H)

Dieses Derby wurde in England erst 64 Mal ausgetragen. Fulham kommt auf neun Siege und 13 Remis, bei 42 Niederlagen. Bei unserer Arsenal Fulham Prognose gibt es dabei ein Haupt-Argument.

Nach 32 Heimspielen sind die Gunners mit 24 Siegen und sieben Remis noch ohne Niederlage gegen die Cottagers. Allerdings ist der FFC seit drei Vergleichen mit dem AFC ohne Niederlage (1S, 2U). Das Hinspiel am 15. Spieltag endete mit einem 1:1.

In fünf der letzten sechs Derbys zwischen beiden Vereinen gab es keine “Weißen Westen”. Auch am Dienstag rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten. Für den Arsenal Fulham Tipp “Beide Teams treffen” bekommen wir bei Bwin eine Quote von 2,20.

So seht ihr Arsenal - Fulham im TV oder Stream:

01. April 2025, 20:45 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die komplette Premier League gibt es exklusiv bei Sky. Der Bezahlsender zeigt über 250 Spiele der Saison 2024/25 live. So gibt es bei Sky auch die Partien des 30. Spieltags wie Arsenal gegen Fulham zu sehen.

Der Anpfiff im Emirates Stadium von London erfolgt am Dienstag um 20:45 Uhr.

Arsenal vs Fulham: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Magalhaes, Lewis-Skelly - Ödegaard, Partey, Rice - Nwaneri, Merino, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Neto (Tor), Tierney, White, Partey, Kiwior, Zinchenko, Trossard, Jorginho, Sterling

Startelf Fulham: Leno - Castagne, Andersen, Bassey, Robinson - Lukic, Berge - Iwobi, Rowe, Willian - Jimenez

Ersatzbank Fulham: Benda (Tor), Reed, Muniz, Cairney, Traoré, Vinicius, Cuenca, Pereira,, King, Sessegnon, Diop, Smith-Rowe

Bei den Hausherren fallen mit Gabriel Jesus, Takehiro Tomiyasu, Kai Havertz und Riccardo Calafiori wichtige Spieler aus. Die Einsätze von Jurrien Timber und Bukayo Saka sind noch ungewiss. Diese Personalien müssen wir bei der Arsenal Fulham Prognose bedenken.

Die Gäste müssen nur auf Reiss Nelson, Kenny Tete und Harry Wilson verzichten.

Unser Arsenal - Fulham Tipp: Sieg Arsenal & Über 1,5 Tore

Die Cottagers spielen eine tolle Saison und dürfen vom Europapokal träumen. Zudem reist der FFC mit einer ordentlichen Form zum Derby. Zu Gast bei Arsenal gab es für den Rivalen aus dem Westen der Hauptstadt aber nur selten etwas zu holen.

Zudem sind die Gunners sehr heimstark und spielen am 1. April besonders gern.