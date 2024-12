Arsenal - Manchester United Tipp, Prognose, Quote 4.12.24

SPORT1 Betting 03.12.2024 • 11:57 Uhr Arsenal - Manchester United Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Wer gewinnt das Spitzenspiel?

Unser Arsenal - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.12.2024 lautet: Unter dem neuen Coach zeigt die Formkurve der “Red Devils” deutlich nach oben. Im Wett Tipp heute ist zu Gast bei den Gunners aber nicht mehr als ein Remis drin.

Mit einem Unentschieden und zwei Siegen hat der neue Manchester-United-Coach Ruben Amorim einen ordentlichen Start hingelegt und für frischen Wind bei den “Red Devils” gesorgt. Am Mittwoch wartet für den Trainer nun aber mit dem Gastspiel bei Arsenal die erste wirkliche Bewährungsprobe. Die Quoten der Arsenal Manchester United Prognose machen den Gästen keine große Hoffnung.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,96 bei Intertops den Arsenal Manchester United Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Manchester United auf “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”:

United konnte nur 2 der letzten 12 PL-Gastspiele für sich entscheiden

Arsenal ist saisonübergreifend seit 9 Liga-Heimpartien ungeschlagen

Die Red Devils haben lediglich 1 der jüngsten 9 Partien bei den Gunners gewonnen

Arsenal vs Manchester United Quoten Analyse:

Die Gunners haben in der Tabelle noch sechs Punkte und sieben Plätze Vorsprung auf die Red Devils. Dann kommt natürlich am Mittwoch auch noch der Heimvorteil dazu. Zudem scheinen die Buchmacher dem Aufschwung bei United unter dem neuen Coach auch noch nicht zu trauen. Denn sonst würden die Arsenal vs Manchester United Quoten für einen Erfolg der Gäste nicht auf einen Spitzenwert von 7,00 klettern.

Dafür schlagen sich die Wettanbieter ohne Steuer auf die Seite der Hausherren und belohnen einen Dreier der Londoner nur mit Arsenal gegen Manchester United Wettquoten von knapp über 1,50.

Arsenal vs Manchester United Prognose: Die Gunners-Offensive kommt ins Rollen

Der Saisonstart war für Arsenal nicht einfach. Die Gunners ließen immer wieder mal Punkte liegen. So stehen nach 13 Partien schon vier Remis und zwei Niederlagen in der Bilanz (7S). Vor allem auswärts tat sich die Truppe von Coach Mikel Arteta schwer und konnte in den letzten sieben PL-Gastspielen gerade mal drei Siege feiern (2U, 2N). Doch nach der Länderspielpause zeigt die Formkurve bei den Londonern wieder nach oben. Das hat vor allem mit der Rückkehr von Kapitän und Spielmacher Martin Ödegaard zu tun. Der lange verletzte Norweger brachte wieder mehr Kreativität ins zuletzt lahmende Offensivspiel.

So gab es zuletzt ein 3:0 daheim gegen Nottingham, ein 5:1 in der Champions League bei Sporting Lissabon und am Samstag ein 5:2 bei West Ham. Dabei hatten die Gunners zum dritten Mal in der Geschichte der Premier League fünf Tore in der ersten Halbzeit erzielt. Die Offensive kann die drittbeste “Shot Conversion” (19,3 Prozent) der Liga vorweisen. Außerdem sind die Londoner im heimischen Emirates traditionell stark. Vor den eigenen Fans ist man saisonübergreifend seit neun Liga-Heimpartien ungeschlagen (7S, 2U) und will das auch im Arsenal Manchester United Tipp bleiben.

Die Entlassung von Erik ten Hag scheint Manchester United gut getan zu haben. Unter Interimstrainer Ruud van Nistelrooy und dem neuen Chefcoach Ruben Amorim ist die Mannschaft nun seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen (5S, 2U). Nach dem 4:0 am Wochenende daheim gegen Everton ist der MUFC in die obere Tabellenhälfte geklettert. Amorim hat schon einige Dinge mit Erfolg verändert. So setzt der Portugiese anders als ten Hag auf eine größere Rotation, um die Fitness der Spieler zu erhalten.

Zudem konnte der neue Trainer Stürmer Marcus Rashford wieder in Gang bringen. Der Angreifer war zuletzt sieben Partien ohne Treffer gewesen, kommt aber in zwei PL-Partien unter Amorim auf drei Tore. Das Prunkstück ist bisher aber die Defensive. Bei einem Expected-Goals-Wert von 19,3 hat United nur 13 Gegentore kassiert. Zudem haben lediglich zwei Teams mehr Schüsse zugelassen. So kommt gerade mal Tabellenführer Liverpool auf weniger Gegentore (8) und mehr Weiße Westen (7) als United (6). In der Fremde konnten die “Red Devils” aber nur zwei der letzten zwölf PL-Gastspiele für sich entscheiden.

Arsenal - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 5:2 West Ham (A), 5:1 Sporting Lissabon (A), 3:0 Nottingham Forest (H), 1:1 Chelsea (A), 0:1 Inter Mailand (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 4:0 Everton (H), 3:2 Bodö/Glimt (H), 1:1 Ipswich Town (A), 3:0 Leicester City (H), 2:0 PAOK Saloniki (H)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs Manchester United: 1:0 (A), 3:1 (H), 3:2 (H), 3:1 (H), 2:3 (A)

Arsenal hat nur zwei der letzten zwölf Liga-Duelle gegen Manchester United verloren (7S, 3U). Außerdem konnten die Gunners sieben der vergangenen neun Heimspiele gegen die “Red Devils” für sich entscheiden (1U, 1N).

Seit drei Aufeinandertreffen wartet United auf einen Punkt gegen die Londoner. Noch nie konnte der AFC vier Siege in Folge gegen Manchester United feiern. Auch Mikel Arteta hat sechs von neun PL-Partien gegen den MUFC gewonnen (1U, 2N), was klarerweise die Arsenal vs. Manchester United Prognose beeinflusst.

Marcus Rashford kommt in zwei Spielen unter Coach Amorim auf drei Treffer. Der Stürmer hat auch vier der letzten fünf Treffer seiner Mannschaft gegen Arsenal erzielt. Zudem sind die “Gunners” mit zehn Scorerpunkten (6 Tore, 4 Vorlagen) der Lieblingsgegner von Rashford.

Auch am Mittwoch trauen wir dem Angreifer ein Tor zu. Für den Arsenal gegen Manchester United Tipp “Rashford trifft” bekommt ihr in der Betano App eine hohe Quote von 5,00.

Arsenal vs Manchester United: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Magalhaes, Calafiori - Ödegaard, Jorginho, Rice - Saka, Havertz, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Neto, Gabriel, Trossard, Nichols, Tierney, Kiwior, Zinchenko, Gabriel Jesus, Sterling, Nwaneri

Startelf Manchester United: Onana - Mazraoui, Maguire, de Ligt - Diallo, Casemiro, Ugarte, Dalot - Fernandes, Rashford - Zirkzee

Ersatzbank Manchester United: Bayindir, Malacia, Antony, Höjlund, Shaw, Garnacho, Mount, Amad, Mainoo

Bei den Hausherren fallen White und Tomiyasu sicher aus. Hinter den Einsätzen von Calafiori, Magalhaes, Saka, Merino und Partey stehen aber noch Fragezeichen.

Bei den Gästen sind Yoro und Lindelöf laut Arsenal Manchester United Prognose verletzt. Zudem müssen Lisandro Martinez und Mainoo gesperrt aussetzen. Ob Evans spielen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Unser Arsenal - Manchester United Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Was ist der Umschwung von United unter dem neuen Trainer wirklich wert? Auf diese Frage bekommen wir am Mittwochabend eine erste nachhaltige Antwort.

Denn die “Red Devils” stehen vor einer großen Herausforderung. Die Gunners sind dank Spielmacher Martin Ödegaard wieder viel torgefährlicher. Hinzu kommt eine tolle Heimbilanz und ein guter direkter Vergleich gegen den MUFC.

Auf der Gegenseite tut sich Manchester in der Fremde in dieser Saison deutlich schwerer als daheim. Wir trauen den Gästen durchaus einen Punkt zu. Aber mehr wird in diesem Spitzenspiel, das auch Treffer auf beiden Seiten verspricht, nicht drin sein.